Cadeau de Noël pour femme : les meilleures idées 2020, la liste

CADEAUX POUR FEMME - Cette fois, Noël approche et il est plus que temps de se pencher sur les cadeaux à offrir à vos proches. Pour vous aider à dénicher la perle rare, la rédaction a concocté une sélection complète et variée. Déco, livre, parfum, high-tech... Tout y est.

Meilleur cadeau de Noël pour femme Meilleur Choix Bougie parfumée en céramique blanche, grise et ivoire 12,99 € VOIR LE PRODUIT sur Maisons du Monde Bougie parfumée en céramique blanche, grise et ivoire

Dimensions (cm): H13 x L10 Un grand classique à petit prix qui marche à tous les coups. VOIR LE PRODUIT

Parfum femme Rochas - Tocade - Pour femme - Eau de Toilette Vaporisateur Rechargeable - 100ml Darty 35,41 € Voir

Amazon 43,99 € Voir Tocade de Rochas Pour Femme

Eau de Toilette Vaporisateur Rechargeable 100 ml

L'emballage de ce produit peut être différent de celui présenté sur l'image ci-dessus. Tocade, l'un des parfums emblématiques de la marque Rochas, fait partie des valeurs sûres.

Parfum jeune femme Lolita Lempicka Eau fraîche 40 ml Darty 35,57 € Voir

Cdiscount 43,20 € Voir

Amazon 46,76 € Voir Lolita Lempicka Lolitaland

Eau de parfum en spray 40 ml Une fragrance sucrée et fruitée dans un flacon original qui contient une eau de parfum. Pour rappel, l'eau de parfum est plus concentrée que l'eau de toilette, ce qui permet de la conserver plus longtemps.

Smartphone Huawei P30 Pro Smartphone débloqué 4G (6,47 pouces - 8/128 Go - Double Nano SIM - Android 9) Rose Amazon 849,00 € 680,00 € Voir

Darty 1247,20 € Voir Mémoire: RAM 8 Go/ROM 128 Go

Ecran: 6, 47 pouces HUAWEI FullView

Caméra arrière: triple 40MP, f/1.6 + 20MP, f/2.2 + 8MP, f/3.4 + HUAWEI tof

Caméra Avant: 32MP, f/2.0 Le HUAWEI P30 Pro est un très bon smartphone pour la photographie avec notamment un mode nuit très développé et 4 capteurs photos dont un ultra grand angle et un zoom puissant. Il est disponible en de nombreuses couleurs.

Enceinte bluetooth Enceinte portable sans fil Bluetooth Marshall Emberton Noir Amazon 145,00 € Voir

Fnac 149,14 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Boulanger 149,00 € Voir Nombre de haut-parleurs: Deux amplificateurs 10 Watts de classe D

Bouton de contrôle multidirectionnel : lecture/ pause, piste suivante, contrôle du volume, allumer/éteindre, Bouton d’association, Bluetooth, Voyant batterie

Alimentation: Câble de charge USB-C Batterie

Communication sans fil: Bluetooth

Couleur: Noir

Dimensions: 160 x 76 x 68 mm

Poids: 700 g Une enceinte performante en taille réduite pour être emmenée partout ! Le meilleur du son Marshall en taille miniature tout en conservant un look intemporel.

Livre La mère parfaite est une connasse ! Amazon 5,00 € Voir

Fnac 5,00 € Voir Auteur: Anne-Sophie Girard

Editeur: J'ai Lu

Date de parution: 16/09/2020

Format: 10cm x 17cm

Nombre de pages: 160 Après La femme parfaite est une connasse !, la déclinaison consacrée aux mamans (et futures mamans) pour déculpabiliser... L'occasion d'aborder par le prisme de l'humour et du lâcher-prise de grands thèmes sur l'éducation.

Abonnement 6 mois de contenus exclusifs et illimités au Figaro et Figaro Madame 89,40€ € 39€ € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr Avec la carte cadeau du Figaro, offrez 6 mois d'abonnement 100% numérique. Votre proche accèdera notamment à tous les articles en illimité et aux magazines en version numérique (Le Figaro Magazine, Madame Figaro…). Et, il pourra partager son abonnement avec deux bénéficiaires de son choix. VOIR LE PRODUIT

Roman La commode aux tiroirs de couleurs Amazon 19,90 € Voir

Fnac 19,90 € Voir Editeur: Lattes

Date de parution: 03/06/2020

Nombre de pages: 200 L'un des coups de coeur de la rentrée littéraire. La chanteuse signe son premier roman et y mêle la petite histoire familiale et les drames de l'exil à la grande histoire de la guerre civile espagnole. Le résumé : "À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours."

Livre DIY Le grand livre des DIY* *(Do it yourself) Amazon 29,00 € Voir

Fnac 29,00 € Voir Auteur: Emilie Guelpa

Format: 20cm x 25cm

Poids: 1,3550kg

Nombre de pages: 320 Un bon condensé de 150 idées à faire soi-même pour suivre encore plus cette année la tendance du "Do It Yourself".

Boite à bijoux Boîte à bijoux tressée bicolore en velours beige 26,99 € VOIR LE PRODUIT sur Maisons du Monde Dimensions (cm): H9 x L21.5 x PR13.5

Poids (kg): 0.65

Matière principale : Polyuréthane

Matière principale : Panneau fibres Une boîte à bijoux comprenant trois compartiments et qui s'intègrera à n'importe quel intérieur avec ses couleurs douces et tendance. VOIR LE PRODUIT

Puzzle Puzzle 1000 pièces : sélection photo des reporters du Figaro Magazine 65 € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr Fête des couleurs du Holî au Rajasthan, Ile de Padar en mer de Flores, Le sentier du Milford Track, La ville de Menton... Offrez un puzzle inédit de 1000 pièces réalisé à partir des photos des reporters du Figaro Magazine, en édition limitée ! Idéal pour occuper ses après midi ou soirées, seul ou en famille, pour se détendre et diminuer le stress. VOIR LE PRODUIT

Coffret série Coffret Big Little Lies Saisons 1 et 2 DVD Fnac 40,26 € 29,90 € Voir

Amazon 32,68 € Voir

Cdiscount 41,40 € Voir Editeur: Warner Home Video

Public légal: Accord parental souhaité

Durée (mn): 681 Les deux saisons de la série Big Little Lies réunies en coffret DVD. L'occasion de (re)découvrir l'ambiance de suspicion, jalousies et tensions à Monterey autour d'un casting XXL mené par Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern ou encore Zoë Kravitz.

Coffret livres Pour l'amour de l'écrit et de la langue française 21,90 € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr Les 100 romans français qu’il faut avoir lus, Les 100 poèmes à connaître absolument, Les 100 plus belles lettres de la langue française... Découvrez ces textes qui ont sublimé la littérature française, sélectionnés minutieusement par la rédaction du Figaro littéraire, enrichis d’anecdotes et d’éléments biographiques par la plume de Laurence Caracalla. VOIR LE PRODUIT

Objet déco Vase en porcelaine motif feuilles vertes H27 19,99 € VOIR LE PRODUIT sur Maisons du Monde Dimensions (cm): H27 x L11 x PR11

Poids (kg): 1.17

Matière principale : Porcelaine Un vase en porcelaine à motif de feuille verte, idéal pour débuter (ou compléter) un coin verdure. VOIR LE PRODUIT