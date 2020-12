Cadeau de Noël pour ado : dernière minute ! Les meilleures idées 2020

CADEAUX NOEL POUR ADOS - Vite, Noël approche à grand pas et il est temps de choisir le cadeau de votre ado ! Smartphones, enceintes, vêtements, jeux vidéo... Retrouvez notre sélection complète 2020.

Meilleur cadeau de Noël pour ado Meilleur Choix Samsung Galaxy A51 4G 128Go Noir + BON D'ACHAT AMAZON - Smartphone Portable débloqué - Compatible Réseau Français - Ecran: 6,5 pouces - Double Nano SIM - Android Cdiscount 269,00 € Voir

Amazon 315,83 € 299,00 € Voir Ecran 6,5"

Quadruple capteur photo, 32 MégaPixels sur le capteur frontal pour les selfies

Garantie de 2 ans fournie par le fabricant à compter de la date d'achat Samsung fait partie des références en terme de smartphone et le Galaxy A51 est une valeur sûre avec son écran 6,5 pouces, sa charge rapide, son très bon capteur photo (notamment pour les selfies) et sa résolution 4K pour enregistrer les vidéos.

AirPods Apple AirPods avec boîtier de charge filaire (2e génération) Amazon 179,00 € 141,00 € Voir

Electro Dépôt 148,00 € Voir

La Redoute 169,99 € Voir

Boulanger 169,99 € Voir

Fnac 178,50 € Voir

Darty 179,00 € Voir Design universel pour un confort optimal

Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Dis Siri»

Passage fluide d’un appareil à l’autre

Plus de 24heures d’autonomie avec le boîtier de charge La 2e génération d'AirPods poursuit la success story des petits écouteurs Bluetooth d'Apple, faciles à connecter avec n'importe quel appareil de la marque à la pomme.

Casque audio Bluetooth Casque audio à réduction de bruit Bluetooth Sony WH1000XM4 Noir Amazon 379,90 € 349,99 € Voir

Fnac 379,97 € 349,97 € Voir

Darty 379,00 € 349,99 € Voir

Boulanger 379,00 € 349,99 € Voir Câble: USB/USB-C

Communication sans fil: Bluetooth

Alimentation: Batterie Lithium-ion rechargeable (DC 3,7v) Rechargement via USB-C Charge rapide : 10min de recharge = 5h de lecture Temps de rechargement total : 3h

Coloris: Noir

Assistant vocal compatible: Assistant Google Les casque à réduction de bruit Sony ont obtenu d'excellentes évaluations et ce modèle WH1000XM4 ne déroge pas à la règle avec notamment une excellente technologie de réduction de bruit et de nombreux réglages possibles.

Sweat Sweat à capuche 6-16 ans 44,99 € VOIR LE PRODUIT sur La Redoute 80% coton, 20% polyester

Tissu en molleton, confectionné dans une matière biologique et recyclée, à la fois doux et confortable •

Logo Nike appliqué par transfert thermique au design moucheté unique, confectionné en Regrind à partir de chaussures recyclées •

Poignets et ourlet côtelés permettant de garder le pull bien en place Le sweat à capuche Nike Sportswear mise tout sur son design écologique. Ce pull de tous les jours est confectionné dans un tissu biologique recyclé pour essayer de réduire les déchets. Enfilez-le pour vous sentir bien, dans tous les sens du terme. VOIR LE PRODUIT

Mug à message Mug Humour Tasse a Cafe Cadeau Rigolo Original Humoristique Fun à Message pour Femme et Homme - geek level up - idée Cadeau ado Meilleure Amie Beau frère départ collègue Travail pour Noel 14,99 € VOIR LE PRODUIT sur Amazon Mug Humour

Tasse en céramique de qualité supérieure, avec une encre de qualité qui la rend résistante au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Mug de couleur blanche, 330 ml.

Dimensions : 9,7 x Ø 8,2 cm. Un mug humoristique pour geek qui plaira à de nombreux ados. VOIR LE PRODUIT

T-shirt Nike T-shirt Nike Air 6 - 16 ans 28,99 € VOIR LE PRODUIT sur La Redoute Coupe droite

Col rond •

Composition et Entretien 100% coton Un T-Shirt Nike Air disponible en de nombreuses tailles, du 6 au 16 ans. VOIR LE PRODUIT

Coffret pédago Coffret L'Histoire de l'Art en BD 30,90€ € VOIR LE PRODUIT sur boutique.lefigaro.fr De l’homme de Néandertal à l’art byzantin, de Léonard de Vinci à l’art baroque, de Rubens au street art, retrouvez dans ce coffret les noms, les lieux et les dates qui jalonnent l’Histoire de l'Art. Scénarisé par Marion Augustin. Illustré par Bruno Heitz. VOIR LE PRODUIT

Lisseur à cheveux BaByliss Lisseur Pure Metal 2 in 1 avec technologie Ionique et plaques Diamant-Céramique Electro Dépôt 44,98 € Voir

Cdiscount 54,78 € Voir

Amazon 59,99 € Voir

Fnac 62,45 € Voir

Darty 79,02 € Voir Lisseur 2 en 1 avec des plaques incurvées pour des boucles ou un lissage facile

Plaques en diamant-céramique et technologie ionique anti-frisottis pour un résultat brillant

5 températures digitales de 150°C à 230°C pour renforcer la protection des cheveux

Système Advanced Ceramics pour une chauffe rapide et une chaleur constante sur chaque mèche

Les accessoires comprennent des repose-pouces amovibles et un tapis thermorésistant Un lisseur professionnel parfait pour le lissage et les boucles avec des plaques en diamant-céramique pour un lissage optimal en un seul passage. Il est également possible de créer des boucles grâce aux plaques incurvées. La chauffe est rapide, et la température réglable sur cinq niveaux.

Produits de beauté Nuxe Coffret Magique Cdiscount 32,21 € Voir

Amazon 45,87 € Voir Ce coffret contient :

1 Prodigieux huile de douche 100 ml

1 Huile prodigieuse 100 ml

1 Crème gel multi-correction

1 Crème Prodigieuse Boost 40 ml

1 Bougie NUXE 70 g Un très joli coffret Nuxe pour les fêtes. Utilisez l'Huile Prodigieuse toute l'année, hiver comme été, sur le visage, le corps et les cheveux en huile capillaire ou en masque une à deux fois par semaine. La bougie Nuxe reprend justement le parfum de l'Huile Prodigieuse Nuxe, qui comprend de l'huile de Tsubaki hydratante, de l'huile d'Argan réparatrice, de l'huile de Macadamia nourrissante, de l'huile de Bourrache lissante, de l'huile de Camélia hydratante, de l'huile de Noisette protectrice et huile d'Amande douce adoucissante. Sans ingrédient d'origine animale.

Enceinte connectée Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec Alexa, Tissu gris chiné Cdiscount 69,90 € Voir

Fnac 93,22 € Voir Contrôlez votre musique par simple commande vocale : écoutez des titres en streaming sur Amazon Music, Apple Music Spotify, Deezer et plus encore. Vous pouvez également écouter des livres audio sur Audible.

Un son amélioré, plus puissant : jumelez votre Echo Dot avec un second Echo Dot (3ème génération) pour un son stéréo riche. Écoutez de la musique dans toute votre maison avec des appareils Echo compatibles dans différentes pièces.

Prête à rendre service : demandez à Alexa de jouer de la musique, répondre à vos questions, lire les nouvelles, consulter la météo, programmer des alarmes, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore.

Restez en contact : appelez ou envoyez un message à toute personne qui possède un appareil Echo, l'application Alexa ou Skype par simple commande vocale. Connectez-vous directement aux autres appareils Echo de la maison pris en charge par Drop In ou en passant des annonces. La fameuse enceinte connectée Echo Dot d'Amazon qui comprend le système d'assistance vocale Alexa. Un appareil complet.

Enceinte Bluetooth Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir Fnac 299,00 € Voir

Boulanger 349,99 € Voir

Darty 351,94 € Voir Trois amplificateurs de classe D, deux de 15 watts pour ses tweeters et un de 50 watts pour son puissant caisson de basse.

Son stéréo

Entrée(s) audio: 1 Jack 3.5 mm

Communication sans fil: Bluetooth

Couleur: Noir Une superbe enceinte Bluetooth Marshall qui combine le meilleur de la connectivité Bluetooth (portée jusqu'à 10 mètres), la qualité du son Marshall et un look vintage avec un boîtier en bois, un revêtement en vinyle texturé, une grille poivre et sel et le logo emblématique de la marque Marshall.

Appareil photo instantané Appareil photo Instantané Fujifilm Instax Mini 9 Rose Amazon 59,99 € Voir

Fnac 79,92 € 59,92 € Voir

Darty 59,99 € Voir Constructeur: Fujifilm

Exposition: Choix manuel de l'exposition (système LED dans l’indicateur d’exposition)

Viseur: Visualisation de l’image réelle 0.37x avec repère de visée

Vitesse d'obturation: 1/60 s

Format d'image: 46 x 62 mm (carte de crédit)

Alimentation: 2 Piles alcalines LR6 (AA) 1.5 V Un petit appareil photo instantané qui a envahi le marché et continue de séduire avec son format de photo mini (format taille de crédit) facile à coller partout !

Jeu vidéo FIFA 21 FIFA 21 PS4 Cdiscount 69,99 € 41,99 € Voir

Amazon 69,99 € 42,99 € Voir

Fnac 69,99 € 44,99 € Voir

Boulanger 69,99 € 44,99 € Voir

Electro Dépôt 57,97 € Voir

Darty 64,81 € Voir Editeur: Electronics Arts

Jeu de simulation de football FIFA 21 sorti en septembre 2020.

Public légal: 3+ La nouvelle édition de la célèbre simulation de football avec Kylian Mbappé en star. Cette version pour PlayStation 4 comprend la version numérique pour la future PS5, disponible fin novembre.

Console Nintendo Switch Console Nintendo Switch Edition spéciale Fortnite Amazon 457,00 € Voir

Cdiscount 465,00 € Voir

Fnac 489,99 € Voir

Darty 519,80 € Voir Nintendo Switch pour jeu portable ou sur écran TV.

Caractéristiques de l'écran portable : écran tactile capacitif / LCD 6,2" / résolution 1280x720 pixels

Communication sans fil : Bluetooth

Edition Fortnite : une console Nintendo Switch dotée à l’arrière d’un design Fortnite unique, un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs à cette édition + une station d’accueil Nintendo Switch dotée d’un design Fortnite unique, le jeu Fortnite préinstallé La console Nintendo Switch en édition limitée Fortnite avec son coloris spécifique sur les manettes mais aussi des avantages exclusifs comme un code de téléchargement pour le Pack Panthère qui donne accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l’accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks.

Jeu Animal Crossing Animal Crossing : New Horizons pour Nintendo Switch Fnac 46,99 € 42,00 € Voir

Amazon 61,99 € 44,49 € Voir

Cdiscount 59,99 € 45,00 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 49,99 € Voir

Electro Dépôt 56,97 € Voir

Darty 61,99 € Voir Le jeu propose un tout nouveau système d'artisanat : collectez des matériaux sur votre île pour tout construire, des meubles jusqu'aux outils !

Détendez-vous en jardinant, en pêchant, en faisant de la décoration ou encore en nouant des relations avec d'adorables personnages !

Jusqu'à huit joueurs peuvent vivre sur une île; quatre résidents d'une même île peuvent jouer ensemble simultanément sur une seule console Nintendo switch.

Huit joueurs peuvent jouer ensemble sur l'île de l'un des joueurs grâce au multijoueur en ligne ou au multijoueur local sans fil ! LE jeu de l'année 2020. Animal Crossing a cartonné pendant le confinement et a séduit un nouveau public, notamment grâce à ses fonctionnalités de jeu en ligne. Un jeu tout doux dans une ambiance zen et apaisante pour des heures de jeux et de partage.

Smartphone pour collégien Smartphone Wiko Y81 32 Go Double SIM Bleu Fnac 113,76 € Voir

Amazon 127,18 € Voir Constructeur: Wiko

Capacité de stockage: 32Go, extension SSD

Taille de l'écran: 6,2, écran tactile

Autonomie maximale, en veille: Jusqu'à 580 heures; Autonomie en conversation: Jusqu'à 36 heures 40 en 2G, 34 heures 20 en 3G

Appareil photo principal: 13 MPx.

Enregistreur vidéo 1080p@30fps

Système d'exploitation: Android Idéal pour un premier smartphone. Le Y81 LS bénéficie d'un processeur récent et d'une batterie de plus grande capacité. Wiko annonce jusqu'à 580 heures (24 jours) d'autonomie en veille, et 22 heures en communication !

Smartphone pour lycéen Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 6,53" 64 Go Double SIM Gris de minuit Fnac 198,95 € 153,23 € Voir

Amazon 194,00 € Voir

Cdiscount 295,85 € 197,23 € Voir

La Redoute 199,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir Constructeur: Xiaomi

Taille de l'écran: 6,53

Appareil photo: quadruple caméra 64MP + 8MP + 5MP + 2MP, Caméra grand angle de 48MP, Taille du capteur 1/2 ", Super Pixel 1,6 μm 4 en 1, taille de pixel 0,8 μm - f / 1,79, AF, objectif 6P ; Caméra grand angle de 8MP - f/2.2, FOV 118° ; Caméra Macro de 2MP - AF (2cm - 10cm) ; Capteur de profondeur 2MP ; Caméra selfie avec IA de13MP.

Coloris: Gris Le Redmi Note 9 de Xiaomi est un smartphone à l'excellent rapport qualité-prix. C'est un appareil milieu de gamme qui offre pourtant les principales technologies des appareils haut de gamme, comme un grand écran Full HD+ de 6,53 pouces, un processeur puissant capable de supporter les jeux vidéo récents, d'un quadruple objectif photo et d'une très bonne autonomie.

