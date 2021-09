"Parcoursup 2021 : délais des derniers résultats et réponses"

La phase complémentaire Parcoursup prend fin cette semaine. Quels sont les derniers délais de résultats et de réponses, ainsi que les recours en l'absence de proposition d'admission ? Le récap' de l'essentiel.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 15h43] La phase complémentaire Parcoursup prend fin ce mardi 14 septembre à 23h59. A compter de ce délai, les candidats concernés ne peuvent plus formuler de vœux. Les formations ont, en revanche, jusqu'au jeudi 16 septembre inclus pour envoyer des propositions d'admission aux élèves. La "phase complémentaire" permet, pour mémo, aux candidats malheureux de la phase d'admission de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations pour lesquelles il reste des places disponibles. L'an dernier, ce sont "plus de 85 000 candidats" qui "ont reçu une proposition d'admission grâce à la phase complémentaire", rappelle Parcoursup sur son site.

Pour savoir dans quelles formations il reste de la place, vous pouvez consulter directement le moteur de recherche de Parcoursup. A ce sujet, le site officiel de la plateforme d'orientation post-bac précise : "Seules les formations qui ont des places disponibles apparaissent dans le moteur de recherche. De nouvelles formations peuvent être proposées au fur et à mesure, il est donc recommandé de consulter régulièrement le moteur de recherche des formations". Autre info clé : "Formuler un vœu pour une formation disponible en phase complémentaire que vous aviez déjà demandée en phase principale n'est pas possible, mais vous pouvez demander la même formation dans un autre établissement".

Tic, tac... Vous avez un délai d'une journée pour répondre à une proposition d'admission

Une fois vos vœux formulés, il ne vous est possible d'accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois (a priori, celle que vous préférez). Quant aux licences et formations sélectives, elles ont 8 jours maximum pour répondre à la demande d'admission, sauf exceptions (dans ce cas, la date est précisée en face du vœu dans le dossier du candidat). Concernant votre délai de réponse, le site Parcoursup précise : "Pour une proposition reçue entre le 26 août et le 16 septembre 2021 : vous avez toute la journée pour répondre". Un délai court, donc, dont l'objectif est, selon Parcoursup, de "permettre à plus de candidats d'obtenir des réponses avant la rentrée". Les dernières propositions d'admission sont envoyées le 16 septembre 2021.

Si vous n'avez toujours reçu aucune proposition d'admission à la fin de la procédure complémentaire, vous pourrez demander depuis votre dossier l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de votre académie, afin de trouver la formation la plus adaptée à votre projet. A noter que l'accompagnement en CAES se limite aux candidats concernés ayant obtenu un bac français ou un diplôme équivalent depuis moins de 4 ans, autrement dit depuis 2017.

Vous êtes candidat "retardataire" en phase complémentaire ? Consultez cette page Parcoursup pour avoir les détails de chacune des étapes de la procédure, ainsi que cette page de Questions / réponses pour compléter vos recherches.

Jeudi 27 mai au vendredi 16 juillet : phase d'admission principale - Réception des réponses des établissements et possibilité d'y répondre dans le délai indiqué par le site Parcoursup. Sans réponse en temps voulu, la formation est perdue. En cas de réponses exclusivement négatives de la part de formations sélectives (DUT, prépa, IFSI, BTS, écoles...), les élèves peuvent demander un accompagnement individuel ou collectif dans leur lycée. Les étudiants en réorientation peuvent eux s'adresser au service de réorientation de leur établissement ou à un CIO.

Mercredi 16 juin au jeudi 16 septembre : la procédure complémentaire - Elle s'ouvre mi-juin et dure jusqu'à mi-septembre. Les candidats Parcoursup n'ayant reçu aucune proposition sur la plateforme ou dont les voeux n'ont pas été validés le 8 avril, ou encore qui ne s'étaient pas inscrits sur Parcoursup, peuvent s'inscrire à la "phase complémentaire". Ils peuvent alors formuler des voeux dans les formations restantes.

les élèves doivent indiquer les voeux les intéressant toujours parmi leurs voeux en liste d'attente Mardi 6 juillet - diplôme et inscription - les résultats du bac 2021 doivent être transmis le mardi 6 juillet. Une fois leur bac obtenu, les candidats Parcoursup ayant accepté définitivement une formation effectuent leur inscription administrative auprès de l'établissement choisi.

: les formations envoient leurs dernières propositions d'admission de la phase principale. Vendredi 16 juillet : fin de la phase principale et dernier jour pour accepter toute proposition d'admission réceptionnée lors de cette phase.

: fin de la phase principale et dernier jour pour accepter toute proposition d'admission réceptionnée lors de cette phase. En septembre, c'est la fin des affectations. Objectif affiché du ministère de l'Education : qu'à ce moment-là, "tous les bacheliers qui le souhaitent" soient inscrits.

Les réponses Parcoursup ont commencé cette année à arriver à partir du jeudi 27 mai. Afin de diminuer le stress des candidats, la procédure principale (phase d'admission) s'est par ailleurs terminée mi-juillet au lieu de début septembre.

L'étape tant attendue des réponses Parcoursup envoyées par les formations se déroule comme suit, à partir de la fin mai : le candidat reçoit d'abord une alerte. Cela veut dire qu'il a une ou des réponses. Les réponses se déclinent en "oui", "oui si", ou "en attente" pour ce qui est des filières non sélectives (les licences générales). Un "non" peut uniquement être émis par des filières sélectives (prépas, IUT, BTS...).

Quand le nombre de demandes dépasse le nombre de places, soit dans les "filières en tension", les universités privilégient a priori les candidatures collant le plus à la formation proposée, en terme de compétences comme d'acquis ou de projets. A chaque fois qu'un candidat Parcoursup reçoit deux "oui" à des formations différentes, il a pour obligation de choisir l'une des deux sur le moment, afin d'éviter un engorgement du système. Mais ledit candidat conserve en parallèle ses voeux "en attente".

Pour pouvoir gérer vos propositions d'admission, pensez à télécharger l'application Parcoursup à partir du 27 mai. En tant que candidat, vous devez répondre aux propositions dans les délais indiqués et, encore une fois, ne pouvez en accepter qu'une seule à la fois : autrement dit, il vous faut faire un choix entre plusieurs propositions d'admission, ce qui libère des places pour les candidats en liste d'attente. Pour vous aussi d'ailleurs, un voeu en attente peut se transformer en proposition d'admission. Pour ce qui est de la gestion de vos voeux en attente, conservez uniquement ceux qui vous intéressent toujours. Enfin, si vous recevez une proposition d'admission pour votre formation favorite, vous devez l'accepter définitivement. Vous renoncez alors à vos autres voeux, et libérez là encore des places pour des candidats en attente.

Quels sont les délais de réponse à respecter ?

Si tu reçois une proposition d'admission le 27 mai 2021 : 5 jours (J+4), soit jusqu'au 31 mai 2021 inclus pour l'accepter ou la refuser

2021 : 5 jours (J+4), soit jusqu'au 31 mai 2021 inclus pour l'accepter ou la refuser Le 28 mai 2021 : 4 jours maximum (J+3), soit jusqu'au 31 mai inclus.

2021 : 4 jours maximum (J+3), soit jusqu'au 31 mai inclus. A partir du 29 mai 2021 : 3 jours maximum (J+2). Par exemple, pour une proposition reçue le 1er juin, tu devras la confirmer ou la refuser avant le 3 juin inclus.

2021 : 3 jours maximum (J+2). Par exemple, pour une proposition reçue le 1er juin, tu devras la confirmer ou la refuser avant le 3 juin inclus. Pour une proposition reçue entre le 17 juin et le 24 août 2021 : vous avez 3 jours (J+2) pour répondre

2021 : vous avez 3 jours (J+2) pour répondre Pour une proposition reçue le 25 août 2021 : vous devez répondre le 26 août 2021 (J+ 1) pour répondre

2021 : vous devez répondre le 26 août 2021 (J+ 1) pour répondre Pour une proposition reçue entre le 26 août et le 16 septembre 2021 : vous avez toute la journée pour répondre

Si vous omettez de répondre à une proposition avant la date limite, "vous perdez cette proposition, et elle sera envoyée à un autre candidat", souligne la vidéo explicative mise en ligne Parcoursup.

Quand on la télécharge sur son smartphone, l'application Parcoursup permet d'être informé "en temps réel des étapes du calendrier à ne pas manquer", souligne le site spécialisé Digischool. Attention, l'appli n'est pas interactive : le candidat ne peut pas y poser de questions. Elle donne en revanche la possibilité de recevoir sur mobile :

les notifications relatives au calendrier Parcoursup

les réponses aux questions posées dans la rubrique Contact du site Parcoursup

les alertes à propos de son dossier

les réponses de ses voeux

Comment la réforme du bac est-elle prise en compte sur Parcoursup, pour le moment ? Une réforme du bac est initialement prévue en 2021. Dans le dossier Parcoursup de chaque candidat lycéen doit apparaître l'ensemble des notes récoltées entre la rentrée de première et la finalisation du dossier de candidature. Le dossier "Parcoursup 2021" devra ainsi comprendre les moyennes des bulletins scolaires, qui compteront aussi cette année à la place des évaluations communes (remplacées par du contrôle continu) et des épreuves finales de spécialités (également remplacées par du contrôle continu). A noter que les spécialités suivies par les bacheliers généraux en première et en terminale font également office de nouveaux éléments du dossier.

A noter que les spécialités suivies par les bacheliers généraux en première et en terminale font également office de nouveaux éléments du dossier.

La "phase complémentaire" Parcoursup permet aux candidats n'ayant été acceptés nulle part au stade de la procédure principale de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux et d'accepter des propositions d'admission pour des formations disposant encore de places disponibles. En 2021, cette dernière phase de la procédure d'orientation post-bac en ligne s'étale du mercredi 16 juin au jeudi 16 septembre.

Tous les conseils Parcoursup pour faire ses choix sereinement pendant la phase d'admission sont à consulter ici