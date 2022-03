Parcoursup 2022 : calendrier et conseils pour la formulation des vœux

PARCOURSUP. Les candidats ont jusqu'au mardi 29 mars pour finaliser inscription et liste de vœux. Consulter notre calendrier et nos conseils pour y voir clair et boucler plus sereinement cette étape clé.

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 8h22] Une date importante du calendrier Parcoursup se profile... C'est celle du mardi 29 mars à 23h59, date butoire à laquelle les candidats devront s'être inscrits et avoir formulé jusqu'à 10 vœux maximum. La plateforme d'orientation post-bac propose cette année quelque 19 500 formation reconnues par l'Etat, dont de nombreuses formations en apprentissage. Un vœu multiple compte pour un vœu, et chaque vœu multiple se constitue de sous-vœux. Chacun des sous-vœux, enfin, correspond à un établissement différent. Dans sa liste, la hiérachisation des vœux n'est pas nécessaire mais chacun des vœux doit être motivé. Le terminale ou l'étudiant en réorientation a ensuite jusqu'au jeudi 7 avril (inclus) pour confirmer ses vœux et finaliser son dossier, en rédigeant notamment sa lettre de motivation pour chaque vœu.

Formuler plusieurs vœux : dixit Julie Mlecszko, auteure de "Parcoursup mode d'emploi 2021-2022" (Éd. Studyrama Eds) sur France Inter le 28 mars, sachant que les candidats ont jusqu'au 7 avril pour supprimer ou confirmer les vœux dans leur liste, "Cela vous laisse encore un temps de réflexion pour vous dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que celui-ci je le garde ? Est-ce que celui-ci m'intéresse vraiment ?". Il vaut donc mieux lister trop de vœux que pas assez en amont de la date limite de formulation des vœux du 29 mars. Pour autant, il est important de ne sélectionner que des formations réellement susceptibles de vous intéresser. "Si vous n'avez candidaté que sur des BUT (ex DUT, ndlr) côté ingénieur ou des prépa scientifiques, ce n'est pas le moment de mettre une licence de droit si vraiment le droit ne vous intéresse pas parce que c'est souvent dans ces cas-là qu'on est pris dans la filière qui nous intéresse le moins", alerte Julie Mlecszko.

: dixit Julie Mlecszko, auteure de "Parcoursup mode d'emploi 2021-2022" (Éd. Studyrama Eds) sur France Inter le 28 mars, sachant que les candidats ont jusqu'au 7 avril pour supprimer ou confirmer les vœux dans leur liste, "Cela vous laisse encore un temps de réflexion pour vous dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que celui-ci je le garde ? Est-ce que celui-ci m'intéresse vraiment ?". Il vaut donc mieux lister trop de vœux que pas assez en amont de la date limite de formulation des vœux du 29 mars. Pour autant, il est important de ne sélectionner que des formations réellement susceptibles de vous intéresser. "Si vous n'avez candidaté que sur des BUT (ex DUT, ndlr) côté ingénieur ou des prépa scientifiques, ce n'est pas le moment de mettre une licence de droit si vraiment le droit ne vous intéresse pas parce que c'est souvent dans ces cas-là qu'on est pris dans la filière qui nous intéresse le moins", alerte Julie Mlecszko. Diversifier ses choix de formation : sur le site de Parcoursup, on peut lire qu'il est conseillé de "diversifier vos choix de formation en sélectionnant des formations sélectives et non-sélectives". Dans la foire aux questions du site, il est également précisé : "Si vous avez besoin de conseils pour élargir vos choix, n'hésitez pas à solliciter votre professeur principal ou un service d'orientation".

: sur le site de Parcoursup, on peut lire qu'il est conseillé de "diversifier vos choix de formation en sélectionnant des formations sélectives et non-sélectives". Dans la foire aux questions du site, il est également précisé : "Si vous avez besoin de conseils pour élargir vos choix, n'hésitez pas à solliciter votre professeur principal ou un service d'orientation". Consulter les "formations similaires" : sur son site, Parcoursup propose des formations similaires à celles sélectionnées par le candidat. Ce dernier, précise l'interface officielle, a tout intérêt à les consulter car "des formations avec des intitulés différents peuvent parfois vous permettre de réaliser le même projet professionnel".

Parcoursup 2022 : quel agenda en résumé ?

Après examen de leur dossier par les enseignants des formations supérieures, les candidats reçoivent réponses et propositions d'admissions du 2 juin au 15 juillet, dernier jour de la phase d'admission principale. La phase complémentaire Parcoursup s'étale, en 2022, du 16 juin au 14 septembre.

Un numéro vert est accessible pour aider les candidats : 0 800 400 070

De la phase d'information à la phase complémentaire, voici les dates du calendrier Parcoursup 2022 :

21 décembre 2021 : phase d'information , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2022, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation.

: , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2022, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation. Du 20 janvier au 29 mars 2022 : c'est la phase d'inscription sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des voeux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos voeux (après le 29 mars, ce ne sera plus possible). Vous pouvez formuler 10 voeux et 20 sous-voeux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour explorer les formations et affiner vos choix.

: c'est la sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des voeux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos voeux (après le 29 mars, ce ne sera plus possible). Vous pouvez formuler 10 voeux et 20 sous-voeux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour explorer les formations et affiner vos choix. Jusqu'au 8 avril 2022 : confirmation des voeux et finalisation du dossier. Ces quelques jours de "bonus" ont pour objectif la validation définitive des voeux, mais aussi la vérification de vos candidatures et leur finalisation, via l'apport de l'ensemble des pièces justificatives demandées, ainsi que par une dernière touche à vos lettres de motivation !

: et finalisation du dossier. Ces quelques jours de "bonus" ont pour objectif la validation définitive des voeux, mais aussi la vérification de vos candidatures et leur finalisation, via l'apport de l'ensemble des pièces justificatives demandées, ainsi que par une dernière touche à vos lettres de motivation ! Du 2 juin au 15 juillet 2022 : phase d'admission principale , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente.

: , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente. Du 23 juin au 16 septembre 2022 : phase d'admission complémentaire, avec saisie de nouveaux voeux et propositions d'admission. Cette phase est dédiée à ceux qui n'ont reçu que des réponses négatives, ou qui ont raté le coche de leur inscription. Au cours de cette "session de la deuxième chance", les candidats peuvent postuler au sein des formations disposant encore de places, avec les mêmes règles du jeu que lors de la procédure précédente, mais en version accélérée.

N.B. : Après les résultats du baccalauréat, sur sollicitation de l'élève depuis son dossier, une commission est chargée de proposer aux bacheliers n'ayant obtenu aucune réponse positive une affectation dans l'enseignement supérieur, sous la houlette du recteur. Il s'agit de la CAES (Commission d'accès à l'enseignement supérieur) de l'académie de l'élève, et elle fournit un accompagnement personnalisé.

S'inscrire sur Parcoursup est une étape clé. Mais comment faire concrètement ? Une fois connecté à votre espace personnel sur Parcoursup.fr, il est ensuite possible de compléter son profil, en suivant son avancement en temps réel : identité, état civil, paramètres de connexion, adresse e-mail, coordonnées, représentants légaux, scolarité, baccalauréat, activités et centres d'intérêt...

Si vous êtes lycéen, munissez-vous de votre N°INE ou de votre N°INAA (en lycée agricole) ou de votre N°Océan (candidats libres au bac). Il figure sur votre bulletin scolaire, sur vos relevés de notes des épreuves anticipées du bac et sur celui du bac. Si vous êtes en terminale dans un lycée français à l'étranger, votre établissement vous fournit votre identifiant.

Si vous étiez inscrit sur parcoursup en 2021, vous devez créer un nouveau dossier en utilisant votre INE, et si possible, la même adresse mail que l'année dernière : cela vous permettra de récupérer votre dossier 2021.

Connectez-vous sur Parcoursup.fr

Cliquez sur le bouton "Créer mon dossier 2022".

L'inscription commence

Lisez attentivement la charte des droits et des devoirs de l'usager et signez-la.

Renseignez votre identité dans le formulaire qui s'affiche (date de naissance, numéro INE ou INAA, département et commune de naissance), ainsi que l'ensemble des informations demandées

Si vous êtes lycéens, confirmez le nom de l'établissement dans lequel vous êtes actuellement scolarisé, ou demandez à votre établissement de mettre à jour votre dossier si nécessaire

Ensuite, vérifiez ou complétez les informations qui s'affichent (nom, prénom, date et lieu de naissance, et nationalité)

Votre numéro Parcoursup s'affiche. Notez-le soigneusement, et créez votre mot de passe.

Renseignez votre adresse e-mail, celle que vous utilisez le plus souvent

Entrez ensuite le code de validation reçu par e-mail (pensez à vérifier vos spams)

Vérifiez, complétez ou corrigez votre adresse

N'oubliez pas de renseigner votre numéro de portable pour recevoir les sms de Parcoursup

Vérifiez, complétez, corrigez les informations concernant vos représentants légaux, en particulier leur adresse mail et numéro de téléphone portable. C'est important, ils pourront notamment recevoir, comme vous, messages et alertes de Parcoursup.

Si vous êtes un lycéen boursier, vérifiez le bon renseignement de cette rubrique. C'est important, car les places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans la plupart des formations, précise Parcoursup.fr. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder, depuis cette rubrique, au simulateur d'aides "Un jeune, une solution". Il permet de connaître toutes les aides financières auxquelles vous avez droit en tant qu'étudiant. Pour rappel, vous pouvez dès à présent effectuer votre demande de bourse et de logement pour l'année prochaine sur le site messervices.etudiant.gouv.fr

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir la fiche de liaison. Elle sert à faciliter le suivi de votre dossier, et votre accueil dans votre futur établissement à la rentrée prochaine. "Pas d'inquiétude : les formations que vous demandez n'y auront pas accès pour l'examen de votre dossier", précise Parcoursup.fr.

Si vous êtes sportif de haut niveau inscrit sur liste ministérielle ou artiste confirmé, signalez-le sur le formulaire qui s'affiche, puis renseignez les informations demandées en fonction de votre situation. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un aménagement de vos études.

Dans la rubrique "Scolarité", il s'agit ensuite de renseigner vos six dernières années d'étude . Vérifiez ou complétez les informations demandées. Si vous êtes lycéen, contactez votre établissement si vous constatez des erreurs dans les informations pré-remplies. Dans la rubrique "Eléments liés à ma scolarité", vous pouvez mentionner les informations particulières que vous souhaitez faire connaître aux formations qui examineront votre dossier. Si vous êtes étudiant en réorientation, décrivez ici le contenu des formations que vous suivez actuellement. Vérifiez et complétez de la même manière les informations des années précédentes.

. Vérifiez ou complétez les informations demandées. Si vous êtes lycéen, contactez votre établissement si vous constatez des erreurs dans les informations pré-remplies. Dans la rubrique "Eléments liés à ma scolarité", vous pouvez mentionner les informations particulières que vous souhaitez faire connaître aux formations qui examineront votre dossier. Si vous êtes étudiant en réorientation, décrivez ici le contenu des formations que vous suivez actuellement. Vérifiez et complétez de la même manière les informations des années précédentes. Dans la rubrique "Baccalauréat", vous retrouverez vos notes de bac obtenues en Première. Notamment celles des épreuves anticipées de français et, au fur et à mesure, celles obtenues en terminale. Pour ceux ayant déjà passé le baccalauréat, le dossier doit comporter l'intégralité des notes du baccalauréat. Si vous n'êtes pas scolarisé, que vous avez obtenu votre bac depuis plus de quatre ans et que vous souhaitez reprendre vos études, un questionnaire est mis à votre disposition pour vous permettre de préciser votre situation et les formations que vous recherchez. "Vous pourrez ensuite accéder, via le module Parcours+, à une large palette de formations et de services pouvant répondre à vos besoins et à votre projet", souligne une vidéo explicative mise en ligne sur Parcoursup.fr.

Enfin, la rubrique "Activités et centres d'intérêt" vous permet de valoriser vos expériences extrascolaires, engagements, activités sportives, culturelles etc, personnelles ou professionnelles. Dixit Parcoursup.fr, "elle est facultative, mais c'est un vrai plus pour votre dossier . Complétez-la si vous le pouvez. Vous avez jusqu'au 7 avril 2022 pour renseigner cette rubrique.

vous permet de valoriser vos expériences extrascolaires, engagements, activités sportives, culturelles etc, personnelles ou professionnelles. Dixit Parcoursup.fr, "elle . Complétez-la si vous le pouvez. Vous avez jusqu'au 7 avril 2022 pour renseigner cette rubrique. Votre inscription est terminée après avoir cliqué sur "Finaliser mon inscription". Bravo, vous pouvez désormais commencer à formuler vos vœux.

Les réponses Parcoursup doivent en 2022 arriver à partir du 2 juin. Afin de diminuer le stress des candidats, la procédure principale (phase d'admission) se termine par ailleurs mi-juillet au lieu de début septembre auparavant.

L'étape tant attendue des réponses Parcoursup envoyées par les formations se déroule comme suit : le candidat reçoit d'abord une alerte. Cela veut dire qu'il a une ou des réponses. Les réponses se déclinent en "oui", "oui si", ou "en attente" pour ce qui est des filières non sélectives (les licences générales). Un "non" peut uniquement être émis par des filières sélectives (prépas, IUT, BTS...).

Quand le nombre de demandes dépasse le nombre de places, soit dans les "filières en tension", les universités privilégient a priori les candidatures collant le plus à la formation proposée, en terme de compétences comme d'acquis ou de projets. A chaque fois qu'un candidat Parcoursup reçoit deux "oui" à des formations différentes, il a pour obligation de choisir l'une des deux sur le moment, afin d'éviter un engorgement du système. Mais ledit candidat conserve en parallèle ses voeux "en attente".

Pour pouvoir gérer vos propositions d'admission, pensez à télécharger l'application Parcoursup à partir du 27 mai. En tant que candidat, vous devez répondre aux propositions dans les délais indiqués et, encore une fois, ne pouvez en accepter qu'une seule à la fois : autrement dit, il vous faut faire un choix entre plusieurs propositions d'admission, ce qui libère des places pour les candidats en liste d'attente. Pour vous aussi d'ailleurs, un voeu en attente peut se transformer en proposition d'admission. Pour ce qui est de la gestion de vos voeux en attente, conservez uniquement ceux qui vous intéressent toujours. Enfin, si vous recevez une proposition d'admission pour votre formation favorite, vous devez l'accepter définitivement. Vous renoncez alors à vos autres voeux, et libérez là encore des places pour des candidats en attente.