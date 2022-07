"Résultats Parcoursup 2022 : nouveaux voeux ce 15 juillet, liste d'attente, oui si... Les réponses"

PARCOURSUP. La phase d'admission de Parcoursup 2022 se déroule jusqu'au 15 juillet, en parallèle de la phase complémentaire, qui a démarré le 23 juin. Délai de réponse, liste d'attente, "oui si"... Linternaute.com vous en dit plus sur les résultats Parcoursup.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 11h38] Où en sont les "résultats Parcoursup" ? Ce vendredi 15 juillet marque une nouvelle étape dans le dédale de Parcoursup pour les candidats. La phase d'admission principale s'achève ce vendredi 15 juillet. Cette phase avait débuté le 2 juin dernier et permettaient aux formations d'envoyer leurs réponses aux vœux d'admissions post-bac soumis par les candidats. Les candidats pouvaient alors être admis, admis sous conditions, être refusés ou être placés en liste d'attente. Les candidats disposaient ensuite d'un délai de deux jours pour valider ou non les propositions d'admissions réceptionnées entre le 7 juin et le vendredi 15 juillet.

A partir du 15 juillet, une nouvelle étape s'ouvre pour les candidats qui n'ont pas encore reçu d'affectation. Selon un décret publié au Journal officiel le 23 juin dernier, les candidats doivent désormais classer leurs voeux "en attente" par ordre de priorité, un moyen de hiérarchiser à nouveau leurs voeux. Les candidats auront jusqu'au 18 juillet inclus pour établir leur classement de voeux et pourront ensuite recevoir des propositions d'admission dans le cas où des places se seraient libérées. Là aussi, il faudra faire vite. Après avoir reçu une proposition d'admission, le candidat n'aura que 24 heures pour donner sa réponse via Parcoursup.

Cette nouvelle étape ne concerne pas la phase complémentaire d'admission post-bac Parcoursup qui a quant à elle démarré le 23 juin. Elle permet aux candidats n'ayant pas obtenu de réponses satisfaisantes ou pas de réponse du tout à leurs voeux de postuler pour d'autres formations, dans lesquelles il reste encore des places disponibles. Cette phase d'admission complémentaire Parcoursup dure jusqu'au vendredi 16 septembre 2022.

S'ils sont acceptés en attente de place, les élèves peuvent suivre au jour le jour leur progression dans la liste d'attente et évaluer la probabilité d'être admis dans une formation. Vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Il est possible d'accepter une proposition d'admission (afin de ne pas se retrouver sans rien) et de maintenir le ou les vœux "en attente" qui vous intéressent en parallèle.

ll s'agit bien d'un oui, l'élève qui a fait ce choix est accepté dans la formation choisie. Mais l'élève accepte alors de suivre une remise à niveau ou des cours adapté à son profil, à partir de la rentrée.

21 décembre 2021 : phase d'information , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2022, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation.

Du 2 juin au 15 juillet 2022 : phase d'admission principale , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente. Afin de diminuer le stress des candidats, la procédure principale (phase d'admission) se termine par ailleurs mi-juillet au lieu de début septembre auparavant.

N.B. : Après les résultats du baccalauréat, sur sollicitation de l'élève depuis son dossier, une commission est chargée de proposer aux bacheliers n'ayant obtenu aucune réponse positive une affectation dans l'enseignement supérieur, sous la houlette du recteur. Il s'agit de la CAES (Commission d'accès à l'enseignement supérieur) de l'académie de l'élève, et elle fournit un accompagnement personnalisé.

Qu'ils soient en terminale ou étudiants en réorientation, les candidats avaient le choix parmi quelque 19 500 formations reconnues par l'Etat (parmi lesquelles de nombreuses en apprentissage). Chaque candidat a dû lister leurs 10 vœux maximum (un vœu multiple comptant pour un seul vœu mais se constituant de sous-vœux, correspondant chacun à un établissement distinct).