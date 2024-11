Black Friday TV : des télés bradées sur Amazon, -50% sur une Philipps Ambilight !

Les propos estampillées "Black Friday 2024" ou "Black November" sont déjà là sur les télévisions. Amazon sort l'artillerie lourde, la compétition sur les prix des TV est lancée !

Vous cherchez une télévision à prix réduit ? La plupart des enseignes et de quelques sites de vente en ligne proposent des promotions intéressantes, avant la grand-messe du Black Friday 2024, prévu le 29 novembre. Les rabais de cette grande opération commerciale de fin d'année sont même déjà estampillés "Black Friday 2024" chez certains constructeurs et revendeurs depuis le 4 novembre. Mais attention, les promotions faites par les constructeurs comme LG, Panasonic, Philips, et enseignes physiques comme la Fnac, Boulanger, Daty et autres concernent en général une sélection d'une dizaine de télés. Amazon a lancé ses promotions ce jeudi 21 novembre et les concurrents sont déjà sur le coup : certains modèles valent déjà le détour, avec des prix barrés assez intéressants. Les vraies bonnes affaires pré-Black Friday 2024 sont à retrouver sur cette page, actualisée en temps réel avec les prix mis à jour dans nos comparateurs de tarifs. Samsung propose déjà des rabais de -700 euros, -500 euros ! Les promotions Black Friday peuvent être alléchantes, mais tous les modèles ne bénéficient pas de réductions réellement avantageuses. Selon certains analystes, il n'est pas rare que les grandes marques mettent en avant des modèles d’entrée ou de milieu de gamme spécialement produits pour le Black Friday. Ces modèles, parfois légèrement moins performants que les versions standard, sont proposés avec des remises importantes, mais ils peuvent manquer de certaines fonctionnalités avancées. Promos sur les télés : le top 5 de la rédaction La télé Philips Ambilight 77OLED759 OLED 77 pouces vendue 1499 euros au lieu de 3049 euros au lancement

La télé Samsung TU55CU8000 55 Pouces Crystal vendue 499,99 euros au lieu de 799 euros

La télé 55C75B 55 pouces de TCL, au prix de 499 euros au lieu de 649 euros avec un remboursement en surplus de la marque

La télé 65C4 Oled 65 pouces de LG, au prix de 1690 euros au lieu de 2190 euros

La télé Oled 4k SmartTV 77 pouces de Samsung, au prix de 3190 euros (-27%)

Dernières offres

Les meilleurs offres télés du Black Friday

Une des erreurs fréquentes lors du Black Friday est d'acheter un modèle uniquement pour son prix, sans prendre en compte les technologies proposées. Aujourd’hui, les téléviseurs 4K sont devenus la norme, tandis que les modèles 8K ou OLED, plus coûteux, offrent des qualités d’image nettement supérieures pour les passionnés de cinéma ou de gaming.

Si vous cherchez un téléviseur de qualité, assurez-vous de bien comprendre ce que chaque technologie apporte. Un modèle OLED ou QLED offre par exemple des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, tandis que la 8K peut être intéressante pour un investissement à long terme, même si les contenus disponibles restent limités. Voici notre sélection des télévisions en promotion les plus intéressantes. Pour nous, il s'agit des meilleurs TV à acheter compte tenu des rabais effectués.

Meilleures télés pas chères

Les télévisions d'entrée de gamme sont aussi concernées par le Black Friday. Attention, dans cette catégorie de prix - c'est à dire moins de 400 euros dans notre sélection, il faut veiller à ne pas céder sur l'essentiel : luminosité, contrastes, compatibilités avec les dernières technologies. Certaines télévisions sont nettement plus soignées que d'autres. Voici les modèles les plus performants qui bénéficient des meilleurs rabais.

Meilleures télés 55 pouces

Avec un écran de 55 pouces, votre TV offre déjà une taille remarquable, il s'agit d'ailleurs de la taille standard des télévisions les plus recherchées en 2024. Méfiez-vous, grande taille ne veut pas toujours dire qualité. Les spécificités techniques sont importantes. Si vous n'avez pas le temps de rentrer dans les détails, voici les modèles sur lesquels se lancer :

Meilleures télés 65 pouces

Meilleures télés 75 pouces

Meilleures télés Samsung

Meilleures télés haut de gamme

Quelles sont les meilleures marques de télé en 2024 ?

LG : Pionnier des OLED, LG propose des modèles variés pour tous les budgets, y compris des innovations comme le modèle sans fil LG Signature OLED T​.

Samsung : Leader en QLED et Mini-LED, avec des modèles comme le Samsung S90C (QD-OLED) et Neo QLED 8K. Idéal pour ceux qui cherchent un téléviseur lumineux et durable.

Sony : Excellent en traitement d’image avec le processeur Cognitive XR, Sony brille pour les amateurs de qualité audio-vidéo​.

TCL et Hisense : Très bons rapports qualité-prix, surtout pour les grandes tailles en Mini-LED. Hisense est également réputée pour ses fonctionnalités intelligentes​.

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et évaluez bien les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais. Le Black Friday peut offrir de belles occasions d’achat, mais une comparaison attentive et une vérification des spécificités techniques sont essentielles pour s’assurer de faire une véritable bonne affaire.