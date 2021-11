Black Friday TV : les télés qui restent en promo ce week-end

BLACK FRIDAY TELE. Avec le Black Friday, téléviseurs ont été largement bradés ces derniers jours. Bonne surprise, le Black Friday 2021 se poursuit sur les TV avec de nombreuses offres maintenues...

[Mis à jour le 27 novembre 2021 à 12h19] Et si vous craquiez pour une nouvelle télévision ? À prix attractif, en plus ! Au lendemain du Black Friday, les promotions sur les TV se prolongent sur Internet ce week-end, et devraient durer jusqu'à lundi. De nombreux sites de vente en ligne comme Amazon, Rue du commerce, Electro Dépôt, La Redoute, Leclerc ou encore Auchan (mais pas que) affichent de jolis prix sur différents types de téléviseurs qui donnent envie d'offrir et de se faire plaisir à l'approche du réveillon de Noël. Un large panel de marques à l'instar de Samsung, LG, Sony, Philips mais aussi Xiaomi, sont proposées pour dénicher la perle rare.

Les meilleurs bons plans du Black Friday pour les TV permettent d'économiser parfois jusqu'à 1000 euros sur des télévisions de très haut de gamme. Mais des rabais sont aussi effectués sur des TV d'entrée de gamme, avec très souvent des promotions de l'ordre de -10% à -30% sur des produits entre 150 et 300 euros. Et certaines se poursuivent ce week-end. Voici notre sélection, actualisée régulièrement durant cette grande période de promotions du Black Friday (attention les prix peuvent évoluer chez les marchands) :

Meilleures TV pas chères durant le Black Friday

Le Black Friday permet de faire baisser les prix des télévisions peu chères, les tarifs sont rarement aussi contenus sur les TV à moins de 400 euros, voire à moins de 200 euros. Voici une petite sélection de TV de qualité qui mérite le coup d'oeil.

TV Xiaomi Mi P1 32" HD Smart Amazon 299,00 € 205,00 € Voir

Rakuten 209,99 € Voir

Cdiscount 337,51 € 241,00 € Voir

Fnac 263,88 € Voir

TV Xiaomi MI TV P1 43" 4K UHD Smart TV Amazon 499,00 € 329,00 € Voir

Fnac 494,99 € 344,99 € Voir

Rakuten 382,89 € Voir

Le Black Friday permet de réaliser des économies sérieuses sur des télés vendues à plus de 1000 euros et proposés à des prix plus attractifs. Sur le marché des TV HD à moins de 500 euros, les promotions sont également intéressantes, avec des rabais pouvant atteindre -30%. Illustration avec des bons plans permettant même d'accéder à l'OLED, une technologie qui a conquis de nombreux téléspectateurs ces derniers mois en offrant une résolution d'image et une profondeur inégalée.

Sony KD65X81J Téléviseur UHD 4K de 165 cm Fnac 699,00 € 664,99 € Voir

Rakuten 679,00 € Voir

Materiel.net 799,00 € Voir

LDLC.com 799,00 € Voir

Amazon 890,58 € Voir

KD65X81JAEP Amazon 1199,00 € 896,00 € Voir

Rakuten 896,00 € Voir

Cdiscount 1199,00 € 901,00 € Voir

Materiel.net 1199,95 € 999,95 € Voir

La Redoute 999,00 € Voir

Boulanger 1190,00 € 999,00 € Voir

Fnac 1184,00 € 1004,15 € Voir

Rue du Commerce 1054,99 € Voir

LDLC.com 999,95 € 1199,95 € Voir

TV LED UHD PHILIPS 55PUS7556 - 4K 55" Fnac 584,99 € 494,99 € Voir

Amazon 596,00 € 517,00 € Voir

Rakuten 517,00 € Voir

Cdiscount 539,00 € Voir

Materiel.net 579,95 € Voir

LDLC.com 579,95 € Voir

La Redoute 581,80 € Voir

Electro Dépôt 589,00 € Voir

Rue du Commerce 655,41 € Voir

TV OLED OLED55A1 Fnac 984,00 € 784,00 € Voir

Rue du Commerce 1199,00 € 799,00 € Voir

Rakuten 849,00 € Voir

La Redoute 849,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 849,00 € Voir

Amazon 1490,00 € 889,00 € Voir

Cdiscount 1618,60 € 966,00 € Voir

Electro Dépôt 995,00 € Voir

LG Téléviseur OLED 48 - OLED48A1 949,00 € 699,00 € VOIR L'OFFRE sur Rue du Commerce

LG OLED 48C15LA 48" 4K UHD (2160p) Rakuten 899,99 € Voir

Amazon 1132,97 € 959,00 € Voir

Fnac 1184,00 € 984,00 € Voir

Materiel.net 1189,94 € 990,00 € Voir

La Redoute 999,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 999,00 € Voir

LDLC.com 990,00 € 1189,94 € Voir

TV OLED PHILIPS 48OLED806 Rakuten 976,58 € Voir

Fnac 1284,00 € 977,00 € Voir

Amazon 1699,00 € 988,00 € Voir

Materiel.net 992,95 € Voir

LDLC.com 992,95 € Voir

Promotions du Black Friday sur les télés 4KHD à moins de 2000 euros

Les télévisions dont les prix sont compris entre 1000 et 1500 euros sont au coeur d'une petite guerre des prix, que la concurrence active encore plus fortement durant le Black Friday. On retrouve des promotions d'ampleur et des rabais significatifs sur cette cible : les TV pour lesquelles il faut préparer un budget important, mais sans entrer dans le très haut de gamme.

LG OLED65C1 65" 4K UHD Smart TV Rakuten 1589,00 € Voir

Materiel.net 1589,95 € Voir

LDLC.com 1589,95 € Voir

Boulanger 2590,00 € 1590,00 € Voir

Fnac 1884,00 € 1599,15 € Voir

Amazon 1785,00 € Voir

Cdiscount 1792,67 € Voir

Rue du Commerce 2096,38 € Voir

TV Xiaomi Mi TV Q1 75" QLED 4K UHD Android TV Noir Fnac 1184,00 € 1004,15 € Voir

Rakuten 1699,00 € Voir

Panasonic TX-55JZ1000E - TV OLED 4K UHD HDR - 140 cm Rakuten 1017,00 € Voir

Amazon 1020,00 € Voir

Fnac 1089,00 € Voir

Materiel.net 1479,95 € 1090,00 € Voir

LDLC.com 1090,00 € 1479,95 € Voir

Philips 65OLED935 - 65" 4K UHD (2160p) Rakuten 1599,99 € Voir

Fnac 1649,00 € Voir

Amazon 1949,00 € 1699,00 € Voir

Materiel.net 1799,95 € Voir

LDLC.com 1799,95 € Voir

Rue du Commerce 2880,00 € Voir

Cdiscount 4397,85 € 2928,00 € Voir

TV Oled LG 65B1 Fnac 1684,00 € 1429,15 € Voir

Rakuten 1449,00 € Voir

La Redoute 1690,00 € Voir

Boulanger 1890,00 € 1690,00 € Voir

Rue du Commerce 1769,00 € Voir

Cdiscount 1889,19 € Voir

Amazon 2299,00 € 1992,26 € Voir

Meilleures TV haut de gamme du Black Friday

Les télévisions les plus chères sont souvent les meilleures, il n'y a pas de secret. Elles intègrent des technologies de pointe, qui rendent l'image et le son d'une toute autre qualité que les TV vendues sur le marché à moins de 2000 euros. Mais même sur ce marché du haut de gamme, toutes les offres ne se valent pas : il faut donc comparer les produits en promotion lors de ce Black Friday 2021, voici notre sélection pour le faire en quelques secondes.

LG 86NANO91 86" 4K UHD Smart TV Fnac 2284,00 € 1939,15 € Voir

Cdiscount 2911,20 € Voir

Rakuten 2912,69 € Voir

Amazon 3098,90 € Voir

TV Sony OLED XR65A90J 65" 4K UHD Bravia XR Amazon 3599,00 € 2453,00 € Voir

Fnac 2984,00 € 2534,15 € Voir

Boulanger 3590,00 € 2549,00 € Voir

Rue du Commerce 3637,67 € Voir

Rakuten 3796,90 € Voir

TV LED Sony XR75Z9J Google TV 2021 Fnac 5984,00 € 5084,15 € Voir

Boulanger 6990,00 € 5490,00 € Voir

Rakuten 7586,37 € Voir

Vidéoprojecteur Samsung The Premiere LSP7 4K UHD Rakuten 2478,59 € Voir

Amazon 2490,00 € Voir

Cdiscount 2989,00 € 2490,00 € Voir

Materiel.net 2629,95 € 2489,00 € Voir

La Redoute 2516,03 € Voir

LDLC.com 2499,00 € 2629,95 € Voir

TV 8K en promotion Black Friday

La technologie 8K s'est intégrée peu à peu aux télévisions : en quelques mois, de nombreux constructeurs - Samsung, Sony, LG, Hisense, TCL - ont mis sur les marché des télés de très haut de gamme. Le Black Friday 2021 permet aux grandes marques d'écouler leurs modèles s'ils proposent des rabais intéressant. Revue des offres actuelles.

TV QLED Samsung QE65Q700T 8K Fnac 1484,00 € 1259,15 € Voir

Amazon 1649,00 € Voir

Rakuten 2737,19 € Voir

Télés du Black Friday d'Amazon

Amazon a lancé en France son Early Black Friday début novembre, avec des promotions sur les télévisions, puis la Black Friday Week la semaine dernière avant de ce lancer dans un "vrai" Black Friday dès jeudi. Avec cette déferlante, il faut être attentif jusqu'à la fin de l'opération. Il est possible que vous passiez à côté de certains téléviseurs en promotion. Voici une sélection de télévisions à prix barrés sur Amazon.

Philips 7500 Series Téléviseur Smart TV 4K UHD LED Amazon 899,00 € 699,99 € Voir

Rue du Commerce 836,35 € Voir

Electro Dépôt 839,00 € Voir

Rakuten 993,13 € Voir

Fnac 1067,00 € Voir

CHiQ UHands Free Voice Control Frameless Smart Android TV,4K UHD 469,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Télévision HiQ L40H7A, 40 Pouces, Android 9.0, Smart TV, FHD Cdiscount 649,00 € 540,00 € Voir

Rue du Commerce 656,93 € Voir

Télévisions Samsung durant le Black Friday

Les télévisions de la marque Samsung sont très recherchées durant le Black Friday. Et pour ce Black Friday 2021 Samsung a pris les devants et propose sur son site des offres intéressantes sur ses TV haut de gamme. Voici une sélection de TV à considérer pour le Black Friday 2021.

TV Samsung Neo QLED 55" QE55QN85A 4K UHD Fnac 1187,00 € 1007,15 € Voir

Rakuten 1168,62 € Voir

Materiel.net 1499,95 € 1189,00 € Voir

La Redoute 1297,35 € Voir

LDLC.com 1189,00 € 1499,95 € Voir

Rue du Commerce 1539,00 € Voir

TV LED SAMSUNG SMART TV 2021 Fnac 584,77 € 451,47 € Voir

Amazon 499,00 € Voir

Cdiscount 685,76 € Voir

TV LED SAMSUNG QE43LS05TC THE SERO 949,00 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et comparez-bien les différentes offres avant l'acte d'achat. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.