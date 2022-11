Black Friday TV : Xiaomi, Samsung, LG... La crème des rabais !

BLACK FRIDAY TV. Le Black Friday TV 2022 démarre ce vendredi ! Voici les meilleures offres télévision dénichées, pour les marques Samsung, Philips, LG, Xiaomi ou encore Sony, pour des télés QLED, OLED, 4K UHD...

[Mis à jour le 24 novembre 2022 à 15h52] C'est parti pour le jour J du Black Friday ! Ce vendredi 25 novembre, les e-commerçants donnent tout pour proposer les offres les plus alléchantes. Linternaute.com les a scrutées en amont et vous en propose une sélection en temps réel afin de vous permettre de vous diriger le plus possible vers les vraies bonnes affaires, qui ne sont pas toujours celles que l'on croit. Et comme le Black Friday en tant que tel ne dure qu'une journée, il s'agit de gagner du temps, ce que cette page spéciale devrait vous permettre de faire aisément !

Où se trouvent les meilleures promos du "Black Friday TV" ?

Pour vous faciliter la vie (et les bonnes affaires !), nous vous proposons tout d'abord une sélection des meilleures offres du "Black Friday TV" toutes catégories confondues. Notre page vous liste ensuite les meilleurs bons plans par grande catégorie de prix, de marque ou de technologie (voir le sommaire ci-dessus). Les rabais que nous avons identifiés proviennent de cybermarchands aussi divers qu'Amazon, Rakuten, Boulanger, Rue du Commerce, la Fnac ou encore Cdiscount, et vont chercher chez de nombreuses marques : Sony, Samsung, Philips, Xiaomi, LG, Hisense. Alors, que vous cherchiez une télévision QLED ou OLED ; Full HD, UHD ou 4K ; avec HDR ou non, vous devriez trouver votre bonheur !

TV LED PHILIPS 55PUS8897/12 ANDROID 4K UHD AMBILIGHT Neuf à partir de 799,00 € Darty 799,00 € Voir

Fnac 1184,00 € Voir

TV OLED Samsung QE55S95B Neuf à partir de 1237,00 € Fnac 1987,00 € 1237,00 € Voir

Darty 1249,00 € Voir

Rakuten 1275,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € 1390,00 € Voir

Amazon 1649,99 € 1420,02 € Voir

Ubaldi 1468,00 € Voir

Leclerc 1479,00 € Voir

LDLC.com 1490,00 € Voir

La Redoute 1990,00 € 1490,00 € Voir

Galeries Lafayette 1990,00 € 1490,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Materiel.net 1990,00 € Voir

TV UHD 4K 70" PHILIPS 70PUS7906 Ambilight ANDROID Neuf à partir de 699,00 € Rakuten 699,00 € Voir

Electro Dépôt 699,00 € Voir

Amazon 749,00 € Voir

Leclerc 749,00 € Voir

Fnac 1101,52 € Voir

Darty 1158,00 € Voir

TV QLED Tcl 55C825 Mini Led Android TV Neuf à partir de 789,00 € Occasion à partir de 1000,00 € Rakuten 789,00 € Voir

Electro Dépôt 789,00 € Voir

Leclerc 1014,00 € Voir

Amazon 1276,35 € Voir

Fnac 1772,00 € Voir Rakuten 789,00 € 1000,00 € Voir

TV OLED Lg OLED55C2 Neuf à partir de 1099,00 € Occasion à partir de 1138,87 € Rakuten 1099,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1274,00 € Voir

Fnac 1299,00 € Voir

Materiel.net 1379,00 € Voir

LDLC.com 1379,00 € Voir

La Redoute 1490,00 € 1390,00 € Voir

Galeries Lafayette 1490,00 € 1390,00 € Voir

Darty 1399,00 € Voir Rakuten 1099,00 € 1138,87 € Voir

TV OLED LG OLED55G26LA 55" 4K UHD (2160p) Neuf à partir de 1399,00 € Rakuten 1399,00 € Voir

Ubaldi 1439,00 € Voir

Boulanger 1690,00 € 1449,00 € Voir

Fnac 1684,00 € 1498,00 € Voir

Amazon 2499,00 € 1599,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Rue du Commerce 1599,00 € Voir

La Redoute 2090,00 € 1690,00 € Voir

Galeries Lafayette 2090,00 € 1690,00 € Voir

Materiel.net 1699,00 € Voir

LDLC.com 1699,00 € Voir

Darty 1699,00 € Voir

Samsung QLED QE65Q80B Neuf à partir de 1001,00 € Cdiscount 1001,00 € Voir

Fnac 1003,00 € Voir

Rakuten 1016,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1049,00 € Voir

Ubaldi 1049,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir

La Redoute 1227,68 € Voir

Electro Dépôt 1299,00 € Voir

LDLC.com 1299,00 € Voir

Leclerc 1543,00 € Voir

SAMSUNG TV Neo QLED 8K 163 cm QE65QN800B Neuf à partir de 2189,00 € Ubaldi 2189,00 € Voir

Rakuten 2195,00 € Voir

Fnac 3487,00 € 2287,00 € Voir

Darty 2299,00 € Voir

La Redoute 2690,00 € Voir

Boulanger 2690,00 € Voir

Galeries Lafayette 2690,00 € Voir

Amazon 2899,76 € Voir

SAMSUNG QE55QN700B – TV Neo Qled 8K – 55" Neuf à partir de 1399,99 € Cdiscount 1399,99 € Voir

Fnac 2387,00 € 1487,00 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Amazon 2799,00 € 1540,84 € Voir

Ubaldi 1630,00 € Voir

Rakuten 1703,00 € Voir

La Redoute 2503,38 € 1853,40 € Voir

TV LED Xiaomi Mi 4A L32M5-5ASP 32" 720p Neuf à partir de 169,00 € Occasion à partir de 180,00 € Rakuten 169,00 € Voir

Cdiscount 174,00 € Voir

Amazon 184,34 € Voir

Rue du Commerce 235,94 € 187,98 € Voir

Fnac 189,00 € Voir

Darty 195,99 € Voir Rakuten 169,00 € 180,00 € Voir

Amazon 184,34 € 186,04 € Voir

Meilleures TV HD du Black Friday à moins de 1000 euros

Le Black Friday permet souvent de réaliser des économies sérieuses sur des télés vendues à plus de 1000 euros et proposées à des prix plus attractifs. Sur le marché des TV HD à moins de 500 euros, les promotions sont également assez intéressantes, avec des rabais pouvant atteindre -30%.

TV LED PHILIPS 55PUS8897/12 ANDROID 4K UHD AMBILIGHT Neuf à partir de 799,00 € Darty 799,00 € Voir

Fnac 1184,00 € Voir

TV UHD 4K 70" PHILIPS 70PUS7906 Ambilight ANDROID Neuf à partir de 699,00 € Rakuten 699,00 € Voir

Electro Dépôt 699,00 € Voir

Amazon 749,00 € Voir

Leclerc 749,00 € Voir

Fnac 1101,52 € Voir

Darty 1158,00 € Voir

LG - TV OLED 55" 139 cm - OLED55A2 Neuf à partir de 799,99 € Rue du Commerce 959,99 € 799,99 € Voir

Amazon 958,99 € Voir

Rakuten 967,99 € Voir

TV QLED Tcl 55C825 Mini Led Android TV Neuf à partir de 789,00 € Occasion à partir de 1000,00 € Rakuten 789,00 € Voir

Electro Dépôt 789,00 € Voir

Leclerc 1014,00 € Voir

Amazon 1276,35 € Voir

Fnac 1772,00 € Voir Rakuten 789,00 € 1000,00 € Voir

Sony XR-50X90S LED | 4K Ultra HD | Neuf à partir de 999,00 € Amazon 1399,00 € 999,00 € Voir

TV LG OLED48C2 4K UHD 48" Smart TV Neuf à partir de 919,00 € Rakuten 919,00 € Voir

Ubaldi 939,00 € Voir

Rue du Commerce 968,00 € Voir

Amazon 1079,88 € 979,00 € Voir

Cdiscount 979,00 € Voir

Fnac 1184,00 € 979,00 € Voir

Materiel.net 999,00 € Voir

LDLC.com 999,00 € Voir

La Redoute 1190,00 € 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 1190,00 € 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1190,00 € 999,00 € Voir

TV QLED 4K Hisense 55U8GQ 55" Neuf à partir de 739,99 € Occasion à partir de 550,00 € Rakuten 739,99 € Voir

Fnac 782,00 € Voir

Amazon 1052,53 € Voir

La Redoute 1095,99 € Voir

Darty 1147,60 € Voir

Cdiscount 1323,00 € Voir Rakuten 739,99 € 550,00 € Voir

TV LED UHD PHILIPS 55PUS7556 - 4K 55" Neuf à partir de 535,38 € Darty 535,38 € Voir

Rakuten 579,98 € Voir

Fnac 726,40 € Voir

LG 55NANO766 TV LED NanoCell 4K 55 Pouces Neuf à partir de 549,00 € Amazon 649,00 € 549,00 € Voir

Rakuten 549,00 € Voir

Electro Dépôt 549,00 € Voir

Fnac 623,92 € Voir

Leclerc 649,00 € Voir

Darty 660,27 € Voir

TV OLED LG OLED55CS 139 cm 4K UHD Neuf à partir de 899,00 € Rakuten 899,00 € Voir

Ubaldi 989,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 990,00 € Voir

Fnac 1484,00 € 999,00 € Voir

Amazon 1040,02 € Voir

Galeries Lafayette 1490,00 € 1090,00 € Voir

Materiel.net 1099,00 € Voir

LDLC.com 1099,00 € Voir

Darty 1099,00 € Voir

TV Samsung The Serif QE43LS01B 43'' QLED 4K UHD Blanc Neuf à partir de 679,00 € Darty 679,00 € Voir

Fnac 991,00 € 741,00 € Voir

Rakuten 773,00 € Voir

Ubaldi 859,00 € Voir

Amazon 1099,00 € 873,00 € Voir

La Redoute 979,00 € 899,00 € Voir

Boulanger 979,00 € 899,00 € Voir

Galeries Lafayette 979,00 € 899,00 € Voir

Meilleures TV pas chères durant le Black Friday

Le Black Friday a permis de faire baisser les prix des télévisions peu chères, les tarifs sont rarement aussi contenus sur les TV à moins de 400 euros, voire à moins de 200 euros.

TV QLED Samsung The Frame 32" - QE32LS03T 2021 Neuf à partir de 299,99 € Rakuten 299,99 € Voir

Amazon 499,00 € 377,00 € Voir

Fnac 399,00 € Voir

Darty 441,00 € Voir

Rue du Commerce 577,58 € 453,98 € Voir

La Redoute 541,99 € Voir

TV LED Xiaomi Mi 4A L32M5-5ASP 32" 720p Neuf à partir de 169,00 € Occasion à partir de 180,00 € Rakuten 169,00 € Voir

Cdiscount 174,00 € Voir

Amazon 184,34 € Voir

Rue du Commerce 235,94 € 187,98 € Voir

Fnac 189,00 € Voir

Darty 195,99 € Voir Rakuten 169,00 € 180,00 € Voir

Amazon 184,34 € 186,04 € Voir

TV LED Xiaomi Mi A2 L32M7-EAEU 80 cm HD Android TV Noir 2022 Neuf à partir de 184,99 € Fnac 224,99 € 184,99 € Voir

Rakuten 189,00 € Voir

Darty 189,99 € Voir

Amazon 254,87 € Voir

TV LED XIAOMI TV LED XIAOMI MI TV A2 43'' 4K UHD ANDROID TV Neuf à partir de 274,99 € Fnac 344,99 € 274,99 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Darty 279,99 € Voir

Xiaomi TV F2 55" Fire TV 138 cm / Smart TV, 4K Ultra HD Neuf à partir de 399,00 € Rakuten 399,00 € Voir

Amazon 499,00 € Voir

TV Panasonic TX-32LS490E 32" Full HD Android TV Noir Neuf à partir de 244,99 € Occasion à partir de 150,00 € Fnac 314,99 € 244,99 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Rakuten 303,89 € Voir

Amazon 316,22 € Voir Rakuten 303,89 € 150,00 € Voir

SCHNEIDER - SC55S1FJORD - Smart TV 4K UHD Blanc - 139 cm Neuf à partir de 359,99 € Amazon 389,99 € 359,99 € Voir

Cdiscount 399,98 € Voir

Rakuten 564,00 € Voir

Fnac 592,79 € 564,48 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Promotions du Black Friday sur les télés 4KHD à moins de 2000 euros

Les télévisions dont les prix sont compris entre 1000 et 1500 euros sont toujours au coeur d'une petite guerre des prix, que la concurrence active encore plus fortement durant le Black Friday. On retrouvait lors de la dernière édition des promotions d'ampleur et des rabais significatifs sur cette cible : les TV pour lesquelles il faut préparer un budget important, mais sans entrer dans le très haut de gamme.

TV OLED Hisense 55A85G Neuf à partir de 1090,00 € Rakuten 1090,00 € Voir

Cdiscount 1821,00 € Voir

Fnac 1821,00 € Voir

TV OLED Samsung QE55S95B Neuf à partir de 1237,00 € Fnac 1987,00 € 1237,00 € Voir

Darty 1249,00 € Voir

Rakuten 1275,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € 1390,00 € Voir

Amazon 1649,99 € 1420,02 € Voir

Ubaldi 1468,00 € Voir

Leclerc 1479,00 € Voir

LDLC.com 1490,00 € Voir

La Redoute 1990,00 € 1490,00 € Voir

Galeries Lafayette 1990,00 € 1490,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Materiel.net 1990,00 € Voir

TV OLED Lg OLED55C2 Neuf à partir de 1099,00 € Occasion à partir de 1138,87 € Rakuten 1099,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1274,00 € Voir

Fnac 1299,00 € Voir

Materiel.net 1379,00 € Voir

LDLC.com 1379,00 € Voir

La Redoute 1490,00 € 1390,00 € Voir

Galeries Lafayette 1490,00 € 1390,00 € Voir

Darty 1399,00 € Voir Rakuten 1099,00 € 1138,87 € Voir

TV LG OLED55G2 4K UHD 55" Smart TV Neuf à partir de 1399,00 € Rakuten 1399,00 € Voir

Ubaldi 1439,00 € Voir

Boulanger 1690,00 € 1449,00 € Voir

Fnac 1684,00 € 1498,00 € Voir

Amazon 2499,00 € 1599,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Rue du Commerce 1599,00 € Voir

La Redoute 2090,00 € 1690,00 € Voir

Galeries Lafayette 2090,00 € 1690,00 € Voir

Materiel.net 1699,00 € Voir

LDLC.com 1699,00 € Voir

Darty 1699,00 € Voir

Samsung QLED QE65Q80B Neuf à partir de 1001,00 € Cdiscount 1001,00 € Voir

Fnac 1003,00 € Voir

Rakuten 1016,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1049,00 € Voir

Ubaldi 1049,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir

La Redoute 1227,68 € Voir

Electro Dépôt 1299,00 € Voir

LDLC.com 1299,00 € Voir

Leclerc 1543,00 € Voir

Meilleures TV haut de gamme du Black Friday

Les télévisions les plus chères sont souvent les meilleures, il n'y a pas de secret. Elles intègrent des technologies de pointe, qui rendent l'image et le son d'une toute autre qualité que les TV vendues sur le marché à moins de 2000 euros. Mais même sur ce marché du haut de gamme, toutes les offres ne se valent pas : il faut donc comparer les produits en promotion lors du Black Friday.

TV Sony OLED XR65A90J 65" 4K UHD Bravia XR Neuf à partir de 1990,00 € Boulanger 2790,00 € 1990,00 € Voir

Fnac 2784,00 € 2284,00 € Voir

Cdiscount 2291,37 € Voir

Darty 2299,00 € Voir

Rakuten 2338,85 € Voir

Sony XR-75X90S -Smart TV BRAVIA XR, Full Array LED, 4K Ultra HD Neuf à partir de 1399,00 € Amazon 1899,00 € 1399,00 € Voir

Sony XR-55A80K – Smart TV BRAVIA XR, OLED, 4K Ultra HD Neuf à partir de 1599,00 € Amazon 1699,00 € 1599,00 € Voir

Télévisions Samsung durant le Black Friday

Les télévisions de la marque Samsung sont très recherchées durant le Black Friday. Et pour le dernier Black Friday, Samsung avait pris les devants et proposait des offres intéressantes sur ses TV haut de gamme. Il est probable que de nouvelles offres apparaissent cette année pour le Black Friday 2022 sur les téléviseurs Samsung.

TV QLED Samsung QE75Q60B 2022 Neuf à partir de 1069,99 € Cdiscount 1409,99 € 1069,99 € Voir

Fnac 1487,00 € 1087,00 € Voir

Rakuten 1090,00 € Voir

La Redoute 1490,00 € 1090,00 € Voir

Amazon 1098,98 € Voir

Electro Dépôt 1099,00 € Voir

Darty 1099,00 € Voir

Leclerc 1549,00 € Voir

SAMSUNG QE55QN700B – TV Neo Qled 8K – 55" Neuf à partir de 1399,99 € Cdiscount 1399,99 € Voir

Fnac 2387,00 € 1487,00 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

Amazon 2799,00 € 1540,84 € Voir

Ubaldi 1630,00 € Voir

Rakuten 1703,00 € Voir

La Redoute 2503,38 € 1853,40 € Voir

SAMSUNG 55Q70B TV QLED UHD 4K Neuf à partir de 649,99 € Cdiscount 709,99 € 649,99 € Voir

Rakuten 694,00 € Voir

Electro Dépôt 694,00 € Voir

Amazon 793,25 € Voir

Darty 823,75 € Voir

Fnac 832,57 € Voir

La Redoute 1269,55 € 863,86 € Voir

SAMSUNG TV Neo QLED 8K 163 cm QE65QN800B Neuf à partir de 2189,00 € Ubaldi 2189,00 € Voir

Rakuten 2195,00 € Voir

Fnac 3487,00 € 2287,00 € Voir

Darty 2299,00 € Voir

La Redoute 2690,00 € Voir

Boulanger 2690,00 € Voir

Galeries Lafayette 2690,00 € Voir

Amazon 2899,76 € Voir

TV OLED Samsung QE55S95B Neuf à partir de 1237,00 € Fnac 1987,00 € 1237,00 € Voir

Darty 1249,00 € Voir

Rakuten 1275,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € 1390,00 € Voir

Amazon 1649,99 € 1420,02 € Voir

Ubaldi 1468,00 € Voir

Leclerc 1479,00 € Voir

LDLC.com 1490,00 € Voir

La Redoute 1990,00 € 1490,00 € Voir

Galeries Lafayette 1990,00 € 1490,00 € Voir

Cdiscount 1599,00 € Voir

Materiel.net 1990,00 € Voir

Les télévisions sont très vendues durant le Black Friday. Soyez vigilants et comparez bien les différentes offres avant l'acte d'achat. Il est très utile de comparer les prix sur les différentes plateformes de vente en ligne ; parfois certains revendeurs gonflent l'ampleur des rabais.