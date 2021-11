Black Friday informatique : disque dur, clé USB, clavier Mac, imprimante... Les premières promotions

BLACK FRIDAY INFORMATIQUE. De nombreuses réductions sont déjà pratiquées sur les accessoires informatiques avant le début du Black Friday. La sélection de Linternaute.

Le Black Friday n'aura lieu que le vendredi 26 octobre 2021, mais des promotions sont déjà pratiquées sur de nombreux accessoires informatiques, à l'image des disques durs externes, des cartes SD ou encore des imprimantes. Et ce, sur des produits de marques diverses, allant d'Apple à Canon. Une gamme de produits particulièrement recherchée durant la grande opération commerciale et pour laquelle de grosses réductions sont pratiquées. Alors que les offres devraient pulluler sur de nombreux accessoires, Linternaute vous propose une sélection des meilleurs bons plans à ne pas rater dans le domaine de l'informatique. Certaines sont déjà en ligne, avant même le début du Black Friday. Tour d'horizon.

Particulièrement prisés durant le Black Friday, les disques durs externes font déjà l'objet d'importantes réductions. Des produits de diverses capacités (de 500 Go à 16 To) sont mis en vente avec de gros rabais, principalement chez Amazon. L'occasion déjà de faire des bonnes affaires pour stocker ses données.

Disque Dur externe 16 To Amazon 511,99 € 327,99 € Voir

Darty 394,97 € Voir

Darty 412,87 € Voir

Rakuten 472,58 € Voir

Materiel.net 529,94 € Voir

LDLC.com 529,94 € Voir

Disque dur Externe - 8 To Amazon 242,99 € 172,59 € Voir

Rakuten 182,50 € Voir

Cdiscount 191,15 € Voir

Darty 199,89 € 193,84 € Voir

La Redoute 191,99 € Voir

Darty 191,99 € Voir

Materiel.net 249,95 € Voir

LDLC.com 249,95 € Voir

Disque dur externe 2 To Darty 119,89 € 83,45 € Voir

Amazon 106,99 € 84,99 € Voir

La Redoute 84,99 € Voir

Boulanger 119,99 € 84,99 € Voir

Rakuten 92,16 € Voir

Darty 2,00 € 102,90 € Voir

Materiel.net 119,95 € Voir

LDLC.com 119,95 € Voir

Disque dur externe 1 To Darty 79,89 € 54,99 € Voir

Amazon 69,99 € Voir

La Redoute 79,99 € Voir

Darty 79,99 € Voir

Rakuten 85,15 € Voir

Disque SSD 550Go Amazon 149,99 € 78,99 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Rakuten 111,20 € Voir

Darty 139,97 € 111,68 € Voir

Rue du Commerce 126,18 € Voir

Darty 139,99 € Voir

Amazon met en vente une carte mémoire SD de 256 Go à moitié prix. Une belle affaire à saisir avec cet accessoire indispensable pour les appareils photo notamment, qui coûte habituellement autour de 100 euros.

Carte Mémoire micro SD 256 Go 96,99 € 44,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les équipements pour les ordinateurs Mac d'Apple sont généralement vendus à des prix très élevés. La Fnac et Darty proposent un clavier à moitié prix avant même le début du Black Friday, là encore une opportunité à saisir.

Clavier Sans Fil Apple Magic Keyboard Darty 99,89 € 49,89 € Voir

Darty 49,99 € Voir

Rakuten 99,98 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

track.effiliation.com 99,99 € Voir

LDLC.com 109,00 € Voir

Rue du Commerce 114,85 € Voir

Netac Clé USB 128 Go 26,99 € 19,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les imprimantes sont aussi particulièrement prisées durant le Black Friday. Que ce soit simplement pour imprimer des documents, avoir la fonctionnalité scanner ou même avoir la possibilité de tirer des photos de bonne qualité, la gamme de produits est large. Tout comme les réductions. La Canon MegaTank, vendue début novembre à près de 300 euros, est proposée à 214 euros chez Rakuten.

Imprimante jet d'encre Canon MegaTank GM4050 Amazon 296,79 € Voir

Rakuten 312,23 € Voir

Darty 312,23 € Voir

Cdiscount 319,75 € Voir

Rue du Commerce 378,12 € 320,44 € Voir

La Redoute 339,99 € Voir

Boulanger 339,99 € Voir

Materiel.net 384,95 € Voir

LDLC.com 384,95 € Voir

Canon PIXMA TS3151 Cdiscount 122,09 € 56,19 € Voir

Rakuten 56,19 € Voir

Rue du Commerce 61,81 € Voir

Darty 67,51 € Voir

Amazon 99,00 € 72,69 € Voir

Darty 75,80 € Voir

La Redoute 164,99 € Voir

Un Black Friday 2021 frappé par la pénurie de semi-conducteur ?

Mais y aura-t-il assez de produits pour subvenir à la demande ? C'est la grande question de l'édition 2021. En effet, depuis plusieurs mois, le marché de l'informatique (et plus globalement des produits électroniques) souffre d'une pénurie de semi-conducteurs, composant central pour la conception de tout accessoire électronique. Il faudra donc être l'affut et réactif pour profiter des meilleures offres.