Black Friday Informatique : les meilleurs bons plans déjà disponibles avant le jour J

Disque dur externe, imprimante, carte mémoire... Les accessoires informatiques sont déjà bien représentés dans les offres d'avant Black Friday 2020. Consultez notre sélection des meilleures promotions en ligne.

[Mis à jour le 18 novembre 2020 à 15h59] Le Black Friday 2020 doit connaître un pic de ses promos le vendredi 27 novembre prochain, mais des bons plans sont déjà disponibles en ligne du côté des produits informatiques, chez les e-marchands que sont Boulanger, Darty, Carrefour, Auchan, Leclerc, CDiscount ou encore la Fnac. Et il y en a pour tous les goûts, des imprimantes photos aux disques durs externes, en passant par les câbles USB, les cartes mémoires, les batteries externes ou encore des packs (par exemple Imprimante Photo + cartouches et papier photo). Découvrez les meilleures offres du moment au global, et par catégorie de produits !

Imprimante photo portable HP Studio , à 99€ au lieu de 150€ sur le site de Boulanger

, à 99€ au lieu de 150€ sur le site de Boulanger Souris bluetooth sans fil à 12€ au lieu de 30€, sur Amazon

à 12€ au lieu de 30€, sur Amazon Disque SSD SanDisk 4 To , à 395€ au lieu de 501€, sur Amazon

, à 395€ au lieu de 501€, sur Amazon Chargeur sans fil à centrage magnétique HaloLock (pour utiliser avec la gamme iPhone 12 d'Apple), à -30%, soit 20€ sur Amazon. Cette offre prend fin le 18 novembre au soir

Consultez la page Amazon des offres informatiques "Black Friday avant l'heure".

Disque dur externe 2.5' 2To USB3 Western Digital Elements Cdiscount 56,64 € Voir

Amazon 80,99 € 69,99 € Voir

Darty 74,68 € Voir

Fnac 89,74 € Voir

Western Digital My Book Duo external hard drive 24000 GB Black Amazon 701,99 € 499,99 € Voir

Cdiscount 540,37 € Voir

Fnac 680,90 € Voir

Disque SSD SanDisk Extreme PRO 3D M.2 NVMe 1 To Amazon 216,99 € 157,88 € Voir

Darty 171,00 € Voir

Fnac 187,13 € Voir

Cdiscount 222,40 € Voir

Disque SSD SanDisk Ultra 3D 1To offrant jusqu'à 560 Mo/s en vitesse de lecture / jusqu'à 530 Mo/s en vitesse d'écriture Amazon 129,99 € 119,86 € Voir

Fnac 142,50 € Voir

SanDisk Disque SSD interne 'Ultra 3D, 4TB. Amazon 500,99 € 394,99 € Voir

Darty 464,11 € Voir

Fnac 496,66 € Voir

SanDisk Carte Mémoire MicroSDXC Ultra 64 Go + Adaptateur SD, Vitesse de Lecture Allant Jusqu'à 100MB/S, Classe 10, U1, Homologuée A1 18,99 € 10,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Carte Micro SD microSD EXT PLUS 64Go Fnac 49,98 € 16,22 € Voir

Amazon 28,99 € 19,31 € Voir

Darty 39,99 € Voir

Laredoute 39,99 € Voir

ESR Chargeur sans Fil Centrage Magnétique HaloLock, Cadre en Métal et Aimants Intégrés, Socle Mince, Chargeur à Induction Rapide Uniquement Compatible avec iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Bleu 19,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

RLERON Batterie Extern (solaires Batterie Externe) 28,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Batterie Portable PowerCore 20100 mAh 2 Ports USB 4.8A, avec Technologie PowerIQ pour iPhone & Android Amazon 35,80 € 29,99 € Voir

Fnac 39,90 € Voir

SANDISK Clé USB Ultra Fit - 128 Go - USB 3.1 Cdiscount 17,50 € Voir

Amazon 34,99 € 18,06 € Voir

Fnac 19,55 € Voir

Darty 19,49 € Voir

PNY Clé USB - 128Go 2.0 Amazon 21,14 € Voir

Cdiscount 21,74 € Voir

Fnac 59,98 € 21,11 € Voir

Darty 39,99 € Voir

Imprimante photo portable HP Studio Boulanger 99,00 € Voir

Fnac 149,49 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Amazon 159,95 € Voir

Souris sans fil Logitech MX Master 3 Noir Amazon 109,00 € 95,47 € Voir

Fnac 109,69 € Voir

Darty 109,99 € Voir