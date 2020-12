Black Friday et Cyber Monday montre connectée : Apple Watch, Samsung... Les promos continuent

MONTRE CONNECTÉE. Faut-il profiter du Black Friday et du Cyber Monday pour acheter une montre connectée ? Les prix sont en baisse, des promotions valent clairement le détour. Voici notre sélection des vrais bons plans sur les meilleurs modèles, avec notamment une sélection d'Apple Watch.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 10h42] Une belle montre connectée sous le sapin de Noël, ça fait un sacré bel effet... Acheter une "smart watch" en cette période de promotions du Black Friday et du Cyber Monday semble une bonne idée : plusieurs grandes entreprises du commerce en ligne comme la Fnac-Darty, Amazon ainsi que CDiscount, La Redoute, et d'autres sites spécialisés proposent des montres connectées à prix réduits pour ce Black Friday 2020.

Force est de constater qu'avec le Cyber Monday, les promotions sont assez significatives sur de nombreux modèles, encore faut-il chercher au bon endroit. La rédaction de L'Internaute a sélectionné pour vous des offres intéressantes sur différentes gammes de "smart watches", issues d'Apple, Samsung, Garmin, Polar, ou encore Huawei. Nous avons aussi repéré des rabais qui n'en sont pas vraiment ou bien sur des montres connectées vraiment bas de gamme, sans réel intérêt. On trouve des montres connectées de qualité à moins de 200 euros, d'autres modèles à plus de 300 euros qui permettent d'être équipé d'un produit bien plus haut de gamme.

Nous nous concentrons donc sur cette page sur les vrais bons plans sur les montres intelligentes durant cette période de Black Friday et Cyber Monday 2020. Des comparateurs de prix sont à votre disposition à côté de chaque article. Afin de vous proposer les meilleures offres, cette page est actualisée régulièrement.

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Boîtier en Acier Inoxydable Or - Bracelet Sport Gris sable Amazon 678,99 € 509,90 € Voir

Darty 708,92 € Voir

Fnac 700,92 € 745,27 € Voir

Montre connectée WATCH 44MM Alu Argent/Blanc Series 5 Cellular Amazon 509,00 € 419,90 € Voir

Darty 540,07 € Voir

Fnac 496,09 € 636,47 € Voir

La Redoute 688,06 € Voir

Montre connectée WATCH 40MM Alu Gris/Noir Series 5 Cellular Cdiscount 479,23 € Voir

Fnac 529,57 € 552,94 € Voir

Darty 552,83 € Voir

La Redoute 650,74 € Voir

Apple Watch Series 3 38 mm Boîtier en Aluminium Gris sidéral avec Bracelet Sport Noir Fnac 246,61 € 194,80 € Voir

Amazon 219,00 € Voir

Darty 219,99 € Voir

La Redoute 271,52 € Voir

Quels sont les atouts de la montre d'Apple ? Le GPS et l'altimètre barométrique vous indiquent votre altitude et la distance parcourue Nouveau processeur bicoeur pour des apps encore plus rapides; Montre de sport ultime et capteur d'activité intelligent; Étanchéité jusqu'à 50 mètres pour vos baignades en mer ou en piscine; Boîtier en aluminium; watchOS 4 est encore plus intuitif et intelligent.

Apple Watch Series 3 38 mm Boîtier en Aluminium Argent avec Bracelet Sport Blanc Fnac 256,66 € 189,97 € Voir

Darty 219,99 € Voir

Amazon 224,42 € Voir

La Redoute 271,52 € Voir

Apple Watch Series 5 GPS 44 mm Boîtier en Aluminium Argent avec Bracelet Sport Blanc Tailles S/M et M/L Fnac 524,00 € 378,52 € Voir

Darty 468,00 € Voir

Montre sport Forerunner 45 L Noire Fnac 145,00 € 153,90 € Voir

Amazon 199,99 € 154,65 € Voir

Cdiscount 199,99 € 154,65 € Voir

La Redoute 169,99 € Voir

Darty 169,99 € Voir

Boulanger 199,99 € 169,99 € Voir

Montre connectée Garmin Venu Noir Amazon 379,99 € 339,99 € Voir

Cdiscount 379,99 € 339,99 € Voir

Fnac 379,92 € Voir

La Redoute 379,99 € Voir

Darty 379,99 € Voir

Boulanger 379,99 € Voir

Montre sport Vivoactive 3 gray/noir Darty 199,99 € Voir

Amazon 279,99 € 210,99 € Voir

Cdiscount 324,28 € 210,99 € Voir

Fnac 240,23 € 219,89 € Voir

La Redoute 243,49 € Voir

GARMIN Forerunner 35 - Noir Cdiscount 107,99 € Voir

Amazon 139,99 € 109,99 € Voir

Fnac 109,97 € Voir

La Redoute 107,99 € Voir

Darty 109,99 € Voir

Boulanger 149,99 € 109,99 € Voir

Rue du Commerce 119,00 € Voir

Montre connectée Pack Watch GT 2 Marron 46mm+Bracelet La Redoute 179,00 € Voir

Boulanger 288,00 € 179,00 € Voir

HUAWEI Watch GT 2 46mm Classique marron Amazon 249,99 € 149,99 € Voir

Darty 249,00 € 149,99 € Voir

La Redoute 179,00 € Voir

Boulanger 249,00 € 179,00 € Voir

Fnac 249,97 € 192,71 € Voir

Cdiscount 200,34 € 196,33 € Voir

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Montre Connectée + Freebuds 3i, Ecran AMOLED Tactile de 1.39 Pouces, 2 Semaines D'autonomie, GPS & GLONASS, SpO2, Plus de 100 Modes D'entraînement, Appels via Bluetooth, Gris 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Montre connectée PACK WATCH FIT NOIR + AM61 BLACK Darty 179,00 € 89,99 € Voir

Amazon 134,99 € Voir

La Redoute 134,99 € Voir

Fnac 173,90 € 168,03 € Voir

Montre connectée Huawei Watch GT2 42 mm Elegant Fnac 277,03 € 245,00 € Voir

Amazon 252,88 € Voir

Darty 251,32 € Voir

Cdiscount 289,04 € Voir

Montre sport POLAR M430 blanc M/L Amazon 229,90 € 129,00 € Voir

Fnac 139,90 € Voir

La Redoute 159,99 € Voir

Boulanger 179,00 € 159,99 € Voir

Montre GPS Multisports Polar Vantage V Noir Taille M Darty 379,42 € Voir

Fnac 449,97 € Voir

Galaxy Watch 46mm 4G, Gris Acier Darty 273,24 € Voir

Amazon 399,99 € 299,99 € Voir

Cdiscount 299,99 € Voir

Boulanger 399,00 € 299,00 € Voir

Fnac 200,61 € 399,97 € Voir

La Redoute 406,18 € Voir

Samsung Galaxy Watch3 41 mm 4G Bronze Amazon 433,00 € Voir

Cdiscount 449,00 € Voir

Fnac 479,97 € 449,97 € Voir

La Redoute 449,00 € Voir

Darty 479,00 € 449,99 € Voir

Boulanger 479,00 € 449,00 € Voir

Montre connectée Galaxy Watch Active Silver 40mm Darty 216,58 € Voir

Amazon 249,00 € Voir

La Redoute 246,99 € Voir

Fnac 199,87 € 249,99 € Voir

Montre homme Fossil Fossil montre connectée ftw4017 Amazon 279,00 € 189,00 € Voir

Darty 369,99 € Voir

Fossil Montre Femme Connectée FTW5031 253,06 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

AMAZFIT GTS PINK W19140V5N Amazon 138,33 € Voir

Fnac 141,55 € Voir

Darty 142,50 € Voir

HUAWEI WATCH GT 2 PRO CLASSIQUE Cdiscount 229,00 € Voir

Fnac 299,97 € 229,97 € Voir

Darty 299,00 € 229,99 € Voir

Amazon 299,99 € 275,02 € Voir

Montre sport Sense Noir Fnac 329,97 € 298,98 € Voir

Amazon 329,95 € 299,95 € Voir

La Redoute 299,95 € Voir

Boulanger 329,95 € 299,95 € Voir

Darty 329,99 € Voir

Cdiscount 334,99 € Voir

Montre sport Vivosport noir/gris - S/M Amazon 109,99 € 99,99 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 109,99 € 99,99 € Voir

Fnac 112,32 € Voir

Darty 112,86 € Voir

Cdiscount 120,08 € Voir

Bracelet Connecte XIAOMI MI BAND 5 Cdiscount 25,99 € Voir

Fnac 49,97 € 29,88 € Voir

Amazon 49,99 € 31,98 € Voir

Electro Dépôt 39,97 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Darty 49,00 € 39,99 € Voir

Bracelet connecté Fitbit Inspire 2 Blanc lunaire Amazon 99,95 € 84,99 € Voir

Darty 99,00 € 84,99 € Voir

Fnac 99,97 € Voir

Cdiscount 106,99 € Voir

HUAWEI Watch GT 2e Rouge Amazon 99,00 € Voir

Fnac 121,44 € Voir

La Redoute 119,00 € Voir

Boulanger 159,00 € 119,00 € Voir

Darty 121,35 € Voir

Cdiscount 127,53 € Voir

Montre connectée Watch GT 2 Noir 42mm Cdiscount 192,93 € 119,00 € Voir

Fnac 199,97 € 129,97 € Voir

La Redoute 129,00 € Voir

Darty 199,00 € 129,99 € Voir

Boulanger 199,00 € 129,00 € Voir

Amazon 199,99 € 154,86 € Voir

Samsung Galaxy Watch Active - Rose Amazon 249,99 € 149,00 € Voir

Cdiscount 278,54 € 149,99 € Voir

Darty 249,00 € 149,99 € Voir

Boulanger 249,00 € 149,00 € Voir

La Redoute 196,74 € Voir

Fnac 187,00 € 232,00 € Voir

Montre Connectée Femmes Smartwatch Montre Intelligente pour Femme avec Affichage de l'heure, Mode Multisports Bluetooth-Or 42,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

HUAWEI WATCH GT 2 PRO SPORT Cdiscount 229,00 € Voir

Amazon 299,99 € 265,02 € Voir

Fnac 311,95 € 299,99 € Voir

HUAWEI Watch GT 2 46mm Sport Noir Fnac 129,99 € 123,88 € Voir

Darty 229,00 € 129,99 € Voir

Amazon 229,99 € 139,00 € Voir

La Redoute 139,00 € Voir

Boulanger 229,00 € 139,00 € Voir

Cdiscount 145,00 € Voir

HONOR Watch GS Pro blue Cdiscount 289,56 € 179,00 € Voir

Fnac 249,97 € 199,97 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Darty 249,00 € 199,99 € Voir

Boulanger 249,99 € 199,99 € Voir

Amazon 249,99 € 228,00 € Voir

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.