Black Friday Montre connectée : Apple, Samsung, Garmin... Les meilleures promos

MONTRE CONNECTÉE. Les réductions dignes du Black Friday sur les montres connectées sont déjà en ligne. Nous avons dressé une liste des promotions les plus intéressantes.

Bien que le Black Friday commence officiellement le vendredi 4 décembre en France, des réductions sont déjà disponibles sur différents produits : consoles, jeux vidéo, jouets, vêtements, montres connectées... Il y a l'embarras du choix. Acheter une "smart watch" en cette période de promotions est donc une occasion idéale. Plusieurs grandes entreprises du commerce en ligne comme la Fnac-Darty, Amazon ainsi que CDiscount proposent des montres connectées à prix réduits. La rédaction de L'Internaute a sélectionné pour vous des offres intéressantes sur différentes gammes de "smart watches", issues d'Apple, Samsung, Garmin, Polar, ou encore Huawei. Des comparateurs de prix sont à votre disposition à côté de chaque article. Afin de vous proposer les meilleures offres, cette page est actualisée régulièrement.

Montre connectée Apple Watch 38MM Alu Gris/Noir Series 3 Amazon 229,00 € 189,00 € Voir

Fnac 219,97 € 189,97 € Voir

Boulanger 219,00 € 189,00 € Voir

La Redoute 312,01 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quels sont les atouts de la montre d'Apple ? Le GPS et l'altimètre barométrique vous indiquent votre altitude et la distance parcourue Nouveau processeur bicoeur pour des apps encore plus rapides; Montre de sport ultime et capteur d'activité intelligent; Étanchéité jusqu'à 50 mètres pour vos baignades en mer ou en piscine; Boîtier en aluminium; watchOS 4 est encore plus intuitif et intelligent.

Montre connectée Apple Watch 38MM Alu Argent / Blanc Series 3 Fnac 219,97 € 189,97 € Voir

La Redoute 189,00 € Voir

Boulanger 219,00 € 189,00 € Voir

Apple Watch Series 5 GPS 44 mm Boîtier en Aluminium Argent avec Bracelet Sport Blanc - M/L Fnac 409,00 € Voir

Cdiscount 469,99 € Voir

Montre connectée Garmin Venu Noir Amazon 379,99 € 299,00 € Voir

Cdiscount 379,99 € 299,99 € Voir

Fnac 379,92 € 329,92 € Voir

La Redoute 329,99 € Voir

Boulanger 379,99 € 329,99 € Voir

Samsung Galaxy Watch Gris Acier Cdiscount 245,00 € 155,00 € Voir

Amazon 329,99 € 219,00 € Voir

Fnac 329,97 € 219,25 € Voir

La Redoute 229,00 € Voir

Boulanger 329,00 € 229,00 € Voir

Montre sport Vivoactive 3 gray/noir Amazon 279,99 € 199,99 € Voir

Fnac 279,93 € 199,93 € Voir

Boulanger 279,99 € 199,99 € Voir

La Redoute 243,49 € Voir

Montre sport Forerunner 35 Noir Amazon 139,99 € 99,99 € Voir

Fnac 109,97 € 99,97 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 149,99 € 99,99 € Voir

Cdiscount 123,94 € Voir

HUAWEI Watch GT 2 46mm Classique marron Amazon 249,99 € 132,97 € Voir

Cdiscount 139,00 € Voir

Fnac 249,97 € 149,97 € Voir

La Redoute 149,00 € Voir

Boulanger 249,00 € 149,00 € Voir

Montre connectée Pack Watch GT 2 Pro Classique+Freebuds Amazon 290,99 € Voir

Fnac 299,99 € Voir

La Redoute 299,99 € Voir

HUAWEI PACK WATCH FIT NOIR + AM61 BLACK Amazon 129,99 € 89,00 € Voir

Cdiscount 135,23 € 89,00 € Voir

Boulanger 129,00 € 89,00 € Voir

La Redoute 108,57 € Voir

Fnac 116,07 € Voir

Montre connectée Watch GT 2 Milanais 42mm Fnac 249,97 € 179,97 € Voir

La Redoute 179,00 € Voir

Boulanger 249,00 € 179,00 € Voir

Amazon 249,99 € 210,25 € Voir

Montre sport POLAR M430 blanc M/L Amazon 229,90 € 109,99 € Voir

Cdiscount 184,97 € 109,99 € Voir

Fnac 135,42 € Voir

La Redoute 159,99 € Voir

Boulanger 179,00 € 159,99 € Voir

Montre sport POLAR Vantage V black La Redoute 342,99 € Voir

Boulanger 373,45 € 342,99 € Voir

Fnac 449,97 € 355,21 € Voir

Montre connectée Galaxy Watch 4G Gris Acier 46mm Amazon 399,99 € 299,00 € Voir

Boulanger 399,00 € 299,00 € Voir

Fnac 399,97 € 346,03 € Voir

La Redoute 352,02 € Voir

Samsung Galaxy Watch Gris Acier Cdiscount 245,00 € 155,00 € Voir

Amazon 329,99 € 219,00 € Voir

Fnac 329,97 € 219,25 € Voir

La Redoute 229,00 € Voir

Boulanger 329,00 € 229,00 € Voir

Samsung Galaxy Watch Active - Gris Cdiscount 219,00 € 189,00 € Voir

Fnac 199,87 € Voir

Amazon 249,98 € Voir

La Redoute 246,99 € Voir

Fossil Q Explorist HR, Écran tactile, 4 Go, Wifi, GPS (satellite), Rose gold Amazon 279,00 € 188,90 € Voir

Cdiscount 345,99 € Voir

Fossil Montre Femme Connectée FTW5031 199,00 € 154,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

AMAZFIT GTS PINK W19140V5N Fnac 141,55 € Voir

Amazon 191,20 € Voir

HUAWEI WATCH GT 2 PRO CLASSIQUE Amazon 299,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 229,00 € Voir

Fnac 299,97 € 229,97 € Voir

Montre sport Vivosport noir/gris - S/M Cdiscount 139,32 € 80,79 € Voir

Amazon 109,99 € 99,99 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 109,99 € 99,99 € Voir

Fnac 112,63 € Voir

Bracelet Connecte XIAOMI MI BAND 5 Cdiscount 69,00 € 29,92 € Voir

Amazon 49,99 € 31,99 € Voir

Fnac 49,97 € 31,89 € Voir

Electro Dépôt 39,97 € Voir

La Redoute 39,99 € Voir

Boulanger 49,99 € 39,99 € Voir

Bracelet connecté Inspire 2 Blanc Lunaire Amazon 99,95 € Voir

Cdiscount 99,95 € Voir

Fnac 99,97 € 99,95 € Voir

La Redoute 99,95 € Voir

Boulanger 99,95 € Voir

HUAWEI Watch GT 2e Rouge Amazon 99,00 € Voir

Cdiscount 150,47 € 99,00 € Voir

La Redoute 109,00 € Voir

Boulanger 159,00 € 109,00 € Voir

Fnac 121,44 € Voir

Montre connectée Watch GT 2 Noir 42mm Amazon 199,99 € 124,60 € Voir

Cdiscount 191,95 € 124,60 € Voir

Fnac 199,97 € 129,97 € Voir

La Redoute 129,00 € Voir

Boulanger 199,00 € 129,00 € Voir

Samsung Galaxy Watch Active - Rose Cdiscount 149,99 € Voir

Fnac 249,97 € 149,97 € Voir

La Redoute 149,00 € Voir

Boulanger 249,00 € 149,00 € Voir

Amazon 249,99 € 188,50 € Voir

Montre Connectée Femmes Smartwatch Montre Intelligente pour Femme avec Affichage de l'heure, Mode Multisports Bluetooth-Or 43,33 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

HUAWEI WATCH GT 2 PRO SPORT Cdiscount 299,99 € 219,00 € Voir

Amazon 299,99 € 227,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 229,00 € Voir

Fnac 270,00 € Voir

HUAWEI Watch GT 2 46mm Sport Noir Amazon 229,99 € 119,00 € Voir

Cdiscount 119,00 € Voir

Fnac 229,97 € 123,80 € Voir

La Redoute 129,00 € Voir

Boulanger 229,00 € 129,00 € Voir