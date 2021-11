Black Friday montre connectée : l'Apple Watch Series 6 reste en promo !

BLACK FRIDAY MONTRE. Les "Watchs" comptent parmi les produits les plus courus du Black Friday. Même l'Apple Watch affiche de belles promos pour ce Black Friday 2021. Et certaines sont encore en vigueur ce week-end !

[Mis à jour le 27 novembre 2021 à 11h54] Les montres connectées ont été bradées toute la journée de ce vendredi, jour du Black Friday. Et beaucoup de promos se prolongent ce week-end. L'Apple Watch Series 6 notamment peut être trouvée, selon les versions et les coloris à moins de 700, moins de 400 et même moins de 500 euros. Et même si l'Apple Watch Series 7 est sortie depuis, elle a encore quelques arguments : pour rappel, elle permet de recevoir des appels et de répondre à des SMS directement à votre bras. La santé étant un des chevaux de bataille d'Apple, la Watch mesure votre taux d'oxygène dans le sang, vérifie votre rythme cardiaque et peut réaliser toutes sortes de statistiques dans votre quotidien comme lors de vos séances de sport les plus intenses. Très résistante et étanche, celle ne devrait en outre pas vous lâcher de si tôt.

Evidemment, l'Apple Watch n'est pas la seule montre connectée sur le marché au moment de ce Black Friday. Des montres côté Android avec des Galaxy Watch et Huawei Watch, ainsi que des modèles plus "classiques", notamment chez Garmin et Fossil sont passés à prix réduit. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les meilleures offres disponibles à la première heure ce vendredi. Afin de vous proposer les meilleures offres du Black Friday sur les montrées connectées, nous avons compilé les meilleures offres ci dessous (attention les prix peuvent évoluer chez les marchands).

Quelles promotions pour l'Apple Watch pendant le Black Friday ?

Il s'agit certainement d'une des références en matière de montres connectées et elle est évidemment à scruter de près jusqu'à la fin de ce Black Friday. L'Apple Watch est disponible en plusieurs versions. Series 3, SE, Series 6, Series 7, autant d'Apple Watch différentes que de nouvelles fonctionnalités rajoutées au fil des ans. S'il s'agit certainement de la meilleure montre connectée pour aller avec un iPhone, la Series 7 est trop récente pour bénéficier des plus grosses promotions pour le Black Friday. Elle est cependant passée sous la barre des 400 euros chez Ebay (voir les offres). Vous pouvez aussi retrouver l'Apple Watch Series 6 en promo chez Amazon (voir les offres) ou dans notre sélection ci-dessous. Enfin, si vous cherchez le rabais le plus important, sachez que les meilleures promos de ce vendredi portaient sur l'Apple Watch Series 3 que vous retrouverez ci-dessous !

Quelles promotions sur les montres Samsung lors du Black Friday ?

Pour ce Black Friday 2021, plusieurs sites spécialisés proposent des offres très généreuses, et notamment Amazon (encore - voir les offres) qui brade le prix de la Galaxy Watch4 dans son format 44mm. Habituellement disponible pour 299 euros, cette montre connectée haut de gamme s'est affichée bien en deçà chez plusieurs revendeurs. La Galaxy Watch4 est également disponible chez Red by SFR. L'opération vous propose un prix assez canon sur la montre connectée de chez Samsung : 199 euros au lieu de son tarif de base de 349 euros ! Voilà une sacrée promotion rendue possible via un remboursement sur votre facture après achat.

Quelles promotions sur les montres Xiaomi pendant le Black Friday ?

Au fur et à mesure des années, Xiaomi s'est imposé comme une marque sérieuse pour de nombreux produits, des téléphones aux trottinettes électriques. La firme chinoise s'est également fait une place sur le marché des montres connectées, notamment avec les Mi Band, de jolis petits bracelets peu onéreux. Ces derniers sont très logiquement des acteurs majeurs du Black Friday 2021, en affichant de belles promotions.

Quelles promotions sur les montres Huawei lors du Black Friday ?

Malgré sa situation compliquée vis à vis de ses produits tech, Huawei continue de proposer ses bracelets et montres connectées à d'excellents prix, notamment pour le Black Friday. La marque dispose notamment des Watch GT et Huawei Band qui peuvent séduire bien des publics différents grâce à leurs tarifs et fonctionnalités. Que vous souhaitiez disposer d'une puissante montre, ou d'un simple petit compagnon au poignet, vous devriez trouver votre bonheur durant les promotions de fin d'année.

Quelles promotions sur les montres Garmin pendant le Black Friday ?

Pour ce Black Friday, plusieurs enseignes comme Amazon proposent des offres depuis le début du mois de novembre, notamment sur la Vivoactiv 4S de la marque Garmin. Cette dernière dispose d'un design sobre et élégant, couplé à une grosse autonomie et de multiples fonctions pour vous accompagner toute la journée. Une belle référence disponible en promotion chez plusieurs autres enseignes au demeurant. Mais c'est encore Amazon qui en a fait le plus avec jusqu'à -30% sur une sélection de montres et GPS lors du Black Friday (voir les offres encore en cours). Les produits de la marque Garmin sont synonymes de montres connectées aux allures de réelle montre. Cette marque est de plus en plus plébiscitée d'année en année et l'on devrait retrouver plusieurs de ses références en promotion.

Quelles promotions sur les montres Fossil lors du Black Friday ?

Parmi les références de montres connectées recherchées pour le Black Friday, on retrouve notamment la gamme Fossil. Cette dernière est très souvent plébiscitée par la gente féminine en raison de ses designs léger et de ses fonctions très pratiques que l'on attend généralement sur une montre connectée de bonne facture. Bien que les promotions sur les montres Fossil ne soient pas communes, ces dernières bénéficient parfois de belles baisses de prix pour le Black Friday (par exemple ici). Voici quelques uns des meilleures prix observés sur le Web en ce moment.

Quelles promotions sur les montres connectées sport lors du Black Friday ?

Vous désirez vous équiper d'une montre connectée pour le sport lors du Black Friday ? Sachez que de nombreuses marques proposent désormais des fonctionnalités liées à l'activité sportive. Quelques références disposent même de modèles résolument tournés "sport" comme les Garmin ou Polar qui font le bonheur de leur propriétaires. Mais ce sont sans doute les Fibit qui vous apporteront le meilleur rapport qualité/prix (voir les offres). Si vous souhaitez disposer d'une de ces références, n'hésitez pas à revenir consulter cette sélection.

Quelles promotions sur les montres connectées femme lors du Black Friday ?

Qu'on le déplore ou non, la montre est sans doute l'un des accessoires les plus genrés qu'on peut associer à sa garde-robe. On retrouve notamment des montres, y compris des montres connectées, très adaptées à la gent féminine et qu'il est rare de voir au poignet d'un homme. Parmi les offres du Black Friday, on retrouvera dans cette catégorie à peu près toutes les marques susmentionnées, pour peu que le cadran et le bracelet ait été adapté pour séduire les femmes. Nouvelle sélection !

Quelles promotions sur les montres connectées homme lors du Black Friday ?

Qui dit montre pour femme, dit aussi montre pour homme. Et les hommes apprécient beaucoup disposer de ces petits objets au poignet. De nombreuses références sont proposées pour les promotions de fin d'année, et l'on y retrouve des modèles plus ou moins orientés pour la gente masculine. Amazon offre par exemple de sérieuses promotions sur les montres Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss et bien d'autres (voir les offres). Voici les modèles que, pour notre part, nous avons jugés dignes d'intérêt.

