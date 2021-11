Black Friday montre connectée : la Samsung Galaxy4 à moins de 200 euros !

BLACK FRIDAY MONTRE CONNECTÉE. Le Black Friday est déjà lancé chez certaines plateformes d'e-commerce, et notamment chez Red by SFR qui propose la Samsung Galaxy Watch4 à seulement 199 euros.

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 15h40] Le Black Friday ne commencera que le 26 novembre prochain, mais plusieurs grandes enseignes proposent déjà quelques belles promotions ! C'est le cas aujourd'hui pour Red by SFR qui casse le prix de la Samsung Galaxy Watch4 avec son format 44mm. Habituellement proposée à 349 euros, cette jolie montre connectée haut de gamme est disponible pour une durée limitée à 199 euros via une offre de remboursement sur votre facture.

Samsung Galaxy Watch4 4G 199 euros VOIR L'OFFRE sur Red by SFR

Parmi les produits les plus sollicités chaque année au Black Friday, on retrouve notamment les montres connectées. Ces dernières sont régulièrement concernées par des promotion durant toute l'année, et plus particulièrement avant les fêtes. Il ne fait aucun doute que plusieurs références devraient voir leur prix baisser durant la période du Black Friday.

Parmi les stars des montres connectées au Black Friday, il y a de grandes chances que nous retrouvions l'Apple Watch. Bien que la nouvelle version Series 7 soit encore trop récente pour être concernée, les précédentes itérations seront certainement de la partie. Nous devrions également apercevoir des montres côté Android avec des Galaxy Watch et Huawei Watch, ainsi que des modèles plus "classiques", notamment chez Garmin et Fossil. Amazon propose déjà quelques offres en avance pour sa communauté américaine. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les meilleures offres disponibles.

Il s'agit certainement d'une des références en matière de montres connectées au Black Friday. L'Apple Watch est disponible en plusieurs versions, mais ces dernières ne sont pas toutes commercialisées. Series 3, SE, Series 6, Series 7, autant d'Apple Watch différentes que de nouvelles fonctionnalités rajoutées au fil des ans. S'il s'agit certainement de la meilleure montre connectée pour aller avec un iPhone, il est peu probable que nous retrouvions la Series 7 en promotion pour le Black Friday. Vous pourrez cependant retrouver l'intégralité des offres disponibles sur cette page.

Montre connectée Garmin Vivoactive 4S Gris Amazon 279,99 € 218,99 € Voir

Cdiscount 279,99 € 218,99 € Voir

Rue du Commerce 249,98 € 223,20 € Voir

Rakuten 249,99 € Voir

Darty 279,92 € 249,92 € Voir

La Redoute 249,99 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 279,99 € 249,99 € Voir

Le Black Friday est une nouvelle fois en avance cette année ! Plusieurs enseignes comme Amazon proposent déjà quelques offres, notamment sur la Vivoactiv 4S de la marque Garmin. Cette dernière dispose d'un design sobre et élégant, couplé à une grosse autonomie et de multiples fonctions pour vous accompagner toute la journée. Une belle référence disponible en promotion chez plusieurs enseignes.

Désireux de porter une montre connectée aux allures de réelle montre pour le Black Friday ? Cela tombe bien, puisque cette définition colle parfaitement aux produits de la marque Garmin. Cette dernière est de plus en plus plébiscitée d'année en année et l'on devrait retrouver plusieurs de ses références en promotion pour le Black Friday. Les montres Garmin sont régulièrement concernées par des baisses de prix durant toute l'année, et nous vous proposerons bien évidemment les offres de promotion les plus intéressantes pour le Black Friday.

Malgré sa situation compliquée vis à vis de ses produits tech, Huawei continue de proposer ses bracelets et montres connectées à d'excellents prix, notamment pour le Black Friday. La marque dispose notamment des Watch GT et Huawei Band qui peuvent séduire bien des publics différents grâce à leurs tarifs et fonctionnalités. Que vous souhaitiez disposer d'une puissante montre, ou d'un simple petit compagnon au poignet, vous devriez trouver votre bonheur durant les promotions de fin d'année.

Galaxy Watch4 44mm - Argent 299,00 € 263,82 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nul besoin d'attendre le lancement officiel du Black Friday pour se faire plaisir ! Plusieurs sites spécialisés proposent déjà des offres très généreuses, et notamment Amazon qui brade le prix de la Galaxy Watch4 dans son format 44mm. Habituellement disponible pour 299 €, cette montre connectée haut de gamme est déjà affichée à 239 € et peut bénéficier d'un coupon de réduction supplémentaire à cocher. Vous obtiendrez ainsi un prix de 219 € auquel vous pourrez également obtenir une réduction supplémentaire en envoyant une preuve de votre achat à Samsung.

La Galaxy Watch4 est également disponible chez Red by SFR. L'opération vous propose un prix assez canon sur la montre connectée de chez Samsung : 199 euros au lieu de son tarif de base de 349 euros ! Voilà une sacrée promotion rendue possible via un remboursement sur votre facture après achat.

Samsung Galaxy Watch4 4G 199 euros VOIR L'OFFRE sur Red by SFR

Parmi les références de montres connectée recherchées pour le Black Friday, on retrouve notamment la gamme Fossil. Cette dernière est très souvent plébiscitée par la gente féminine en raison de ses designs léger et de ses fonctions très pratiques que l'on attend généralement sur une montre connectée de bonne facture. Bien que les promotions sur les montres Fossil ne soient pas communes, ces dernières bénéficient parfois de belles baisses de prix que nous vous détaillerons ici pour le Black Friday.

Au fur et à mesure des années, Xiaomi s'est imposé comme une marque sérieuse pour de nombreux produits. Des téléphones aux trottinettes électriques, la firme s'est également imposée sur le marché des montres connectées, notamment avec les Mi Band, de jolis petits bracelets peu onéreux. Ces derniers devraient très logiquement être des acteurs majeurs du Black Friday 2021, en proposant de belles promotions.

Vous désirez vous équiper d'une montre connectée pour le Black Friday ? Sachez que de nombreuses marques proposent désormais des fonctionnalités liées au sport, notamment pour le suivi de vos activités. Quelques références disposent même de modèles tournées "sport" comme les Garmin ou Polar qui font le bonheur de leur propriétaires. Si vous souhaitez disposer d'une de ces références, n'hésitez pas à revenir consulter cet article lors des offres du Black Friday.

Le Black Friday n'attend pas ! Les marques et revendeurs spécialisés l'ont bien compris et proposent déjà quelques belles offres. Amazon est déjà bien lancé avec son opération "Black Friday avant l'heure" qui permet de réaliser de jolies économies sur tout un tas de produits différents. On retrouve notamment la montre connectée Ticwatch Pro 3, spécialement taillée pour les femmes et hommes en promotion à 254 € pour une durée limitée !

Ticwatch Pro 3 Amazon 299,99 € 254,99 € Voir

Darty 310,24 € Voir

Quelles promotions sur les montres connectées homme au Black Friday ?

Bien que les montres connectées concernées par le Black Friday puissent convenir à n'importe quel genre, les hommes apprécient beaucoup disposer de ces petits objets au poignet. De nombreuses références seront proposées pour les promotions de fin d'année, et l'on devrait y retrouver des modèles plus ou moins orientés pour la gente masculine. N'hésitez donc pas à consulter cet article lors du lancement officiel du Black Friday 2021.