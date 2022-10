Black Friday montre connectée : quelles offres à venir en 2022 ?

BLACK FRIDAY MONTRE CONNECTÉE. Les promotions du Black Friday approchent ! Les montres connectées comme l'Apple Watch et la Galaxy Watch sont souvent concernées par de belles remises de prix chaque année.

Le Black Friday concerne régulièrement les montres connectées. L'Apple Watch et la Galaxy Watch sont régulièrement parmi les plus recherchées de l'événement. Il faut aussi regarder du côté des autres constructeurs comme Xiaomi ou Huawei qui proposent également de jolies références. Il est également possible de consulter des marques moins portées sur le monde de la tech en général avec Garmin ou Fossil qui proposent régulièrement de nouvelles montres connectées très intéressantes et parfois dotées de promotions.

Quelles promotions à suivre sur l'Apple Watch pendant le Black Friday ?

Il s'agit certainement d'une des références en matière de montres connectées et elle est évidemment à scruter de près lors du Black Friday. L'Apple Watch est disponible en plusieurs versions. Series 3, SE, Series 6, Series 7, Series 8... Autant d'Apple Watch différentes que de nouvelles fonctionnalités rajoutées au fil des ans. S'il s'agit certainement de la meilleure montre connectée pour aller avec un iPhone, la Series 8 est encore trop récente pour bénéficier des plus grosses promotions du Black Friday. Vous pouvez cependant retrouver les autres versions de l'Apple Watch en promo chez plusieurs marchands.

Quelles promotions à suivre sur les montres Samsung lors du Black Friday ?

Samsung propose également souvent ses montres connectées en promotion pour le Black Friday. La firme dispose notamment de sa dernière version, la Galaxy Watch5, qui pourrait bien profiter de promotions dans les jours à venir. Les autres modèles comme la Galaxy Watch4 restent également disponibles à des tarifs plus accessibles.

Quelles promotions à suivre sur les montres Xiaomi pendant le Black Friday ?

Au fur et à mesure des années, Xiaomi s'est imposé comme une marque sérieuse pour de nombreux produits, des téléphones aux trottinettes électriques. La firme chinoise s'est également fait une place sur le marché des montres connectées, notamment avec les Mi Band, de jolis petits bracelets peu onéreux. Ces derniers seront très logiquement des acteurs majeurs du Black Friday 2022, en affichant de belles promotions.

Quelles promotions à suivre sur les montres Huawei lors du Black Friday ?

Malgré sa situation compliquée vis à vis de ses produits tech, Huawei continue de proposer ses bracelets et montres connectées à d'excellents prix, notamment pour le Black Friday 2022. La marque dispose notamment des Watch GT et Huawei Band qui peuvent séduire bien des publics différents grâce à leurs tarifs et fonctionnalités. Que vous souhaitiez disposer d'une puissante montre, ou d'un simple petit compagnon au poignet, vous devriez trouver votre bonheur durant les promotions de fin d'année.

Quelles promotions à suivre sur les montres Garmin pendant le Black Friday ?

Pour le Black Friday, plusieurs enseignes comme Amazon proposent souvent des offres de la marque Garmin. Cette dernière dispose généralement d'un design sobre et élégant, couplé à une grosse autonomie et de multiples fonctions pour vous accompagner toute la journée. Les produits de la marque Garmin sont synonymes de montres connectées aux allures de réelle montre. Cette marque est de plus en plus plébiscitée d'année en année et l'on devrait retrouver plusieurs de ses références en promotion.

Quelles montres connectées Fossil à surveiller pendant le Black Friday ?

Fossil est une marque reconnue pour ses montres. Le constructeur est souvent présent en Black Friday en proposant de belles réductions sur ses montres classiques, mais également sur les connectées. Il ne faudra donc pas trop être surpris par la présence de jolies baisses de prix sur différentes montres Fossil durant le Black Friday 2022. Voici déjà quelques références à surveiller durant l'événement.

