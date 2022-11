Black Friday sur les montres connectées : les vrais bons plans 2022 du Cyber Monday

Ce lundi 28 novembre, pour le Cyber Monday ou dernier jour du Black Friday 2022, des montres connectées sont en promo sur de nombreux sites de vente en ligne.

Les montres connectées, c'est moins cher durant le Black Friday. Cela se vérifie si l'on cherche bien et si l'on est capable d'identifier dans la jungle des prix barrés les vraies bonnes affaires des promotions biaisées. Ce lundi 28 novembre, pour le Cyber Monday 2022 - dernier jour du Black Friday -, ce sont surtout les sites de e-commerce qui continuent de proposer des offres robustes sur le marché des montres connnectées. Les Apple Watch mais aussi les montres des marques Xiaomi, Samsung ou Fossil, Garmin sont disponibles à prix barré. Sachez, avant de consulter nos sélections, que Samsung met en ligne un code de 90 euros de rabais sur son site Internet ; Garmin propose des ventes Flash sur son site ; Apple fait la même chose ici avec des bons d'achat. Nos coups de cœur en promo "Montres connectées" du Black Friday

TOP 4 montres connectées ce lundi 28 novembre 2022

Attention aux revendeurs en ligne qui profitent du Black Friday pour afficher des prix barrés sur les montres connectées qui ne correspondent pas à la réalité du marché, avec des "prix avant réduction" gonflés. Samsung, Xiaomi, Apple Watch, Amazfit, Garmin, Fossil, Huawei... Linternaute.com vous propose une large sélection de montres de qualité, avec un comparatif des prix sur les principaux sites de vente en ligne.

Fossil FTW7025 Neutra montre Neuf à partir de 129,00 € Amazon 199,00 € 129,00 € Voir

Rakuten 129,00 € Voir

Montre sport Bip U Pro Black Neuf à partir de 39,90 € Occasion à partir de 35,00 € Leclerc 39,90 € Voir

Cdiscount 49,90 € Voir

Darty 49,90 € Voir

Rakuten 54,99 € Voir

La Redoute 54,99 € Voir

Boulanger 54,99 € Voir

Galeries Lafayette 54,99 € Voir

Rue du Commerce 72,67 € 59,98 € Voir

Fnac 69,90 € Voir Rakuten 54,99 € 35,00 € Voir

Amazon 69,90 € 61,51 € Voir

Montre Garmin Fēnix 6X Pro Neuf à partir de 427,99 € Occasion à partir de 345,98 € Amazon 649,99 € 427,99 € Voir

Rue du Commerce 479,83 € 436,21 € Voir

Darty 436,21 € Voir

Cdiscount 443,49 € Voir

Rakuten 450,96 € Voir

Fnac 479,83 € Voir Rakuten 450,96 € 345,98 € Voir

Pack Montre Samsung Galaxy Watch4 + Bracelet en cuir Neuf à partir de 149,97 € Fnac 229,97 € 149,97 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Quelles promotions sur l'Apple Watch ?

Il s'agit certainement d'une des références en matière de montres connectées, d'autant que de nouvelles fonctionnalités Apple Watch sont rajoutées au fil des ans et qu'elle est certainement la meilleure montre connectée pour un iPhone. Les rabais sont souvent contenus sur les monts Apple, mais il s'agit des montres les plus sophistiquées du marché. A noter : l'Apple Series 7 est à moins de 500 euros pour le Black Friday.

Apple Watch SE GPS 2ème génération Neuf à partir de 279,00 € Occasion à partir de 259,00 € Amazon 299,00 € 279,00 € Voir

Leclerc 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Galeries Lafayette 299,00 € 279,00 € Voir

Cdiscount 299,00 € Voir

Rakuten 299,00 € Voir

Materiel.net 299,00 € Voir

LDLC.com 299,00 € Voir Rakuten 299,00 € 259,00 € Voir

Montre connectée APPLE WATCH 41MM Alu/Vert Series 7 Cellular Neuf à partir de 429,00 € Occasion à partir de 378,41 € Rakuten 429,00 € Voir

Amazon 529,00 € 479,00 € Voir

Fnac 528,98 € Voir

Cdiscount 529,00 € Voir

Materiel.net 529,00 € Voir

LDLC.com 529,00 € Voir

Darty 529,00 € Voir

Boulanger 529,00 € Voir

Galeries Lafayette 529,00 € Voir

Rue du Commerce 553,86 € Voir Amazon 529,00 € 378,41 € Voir

Apple Watch SE GPS 2021 - 40mm - Boitier Silver Aluminium - Bracelet Sport Abyss Blue Neuf à partir de 249,00 € Occasion à partir de 234,90 € Amazon 269,00 € 249,00 € Voir

Cdiscount 269,00 € Voir

Rakuten 344,71 € Voir Rakuten 344,71 € 234,90 € Voir

Quelles promotions sur les montres Samsung ?

Samsung propose également souvent ses montres connectées en promotion. La firme séduit de nombreux clients avec ses Galaxy Watch, déclinées sur plusieurs gammes. La montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro fait partie des bonnes affaires du moment.

SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro Noir 45mm 4G Neuf à partir de 439,99 € Rakuten 439,99 € Voir

Fnac 519,97 € 449,97 € Voir

Rue du Commerce 519,00 € 449,00 € Voir

SFR 459,00 € Voir

Ubaldi 465,00 € Voir

Cdiscount 497,37 € Voir

Darty 504,64 € Voir

Materiel.net 519,95 € Voir

LDLC.com 519,95 € Voir

Samsung Galaxy Watch5 Pro BT (45 mm / Titanium) Neuf à partir de 368,58 € Occasion à partir de 329,99 € Rue du Commerce 368,58 € Voir

Rakuten 382,00 € Voir

Cdiscount 451,27 € 399,00 € Voir

Fnac 469,97 € 399,97 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Boulanger 469,00 € 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 469,00 € 399,00 € Voir

Ubaldi 420,00 € Voir

SFR 419,00 € Voir

Leclerc 469,00 € Voir

Materiel.net 469,95 € Voir

LDLC.com 469,95 € Voir Rakuten 382,00 € 329,99 € Voir

Samsung Galaxy Watch Active 2 Neuf à partir de 149,00 € Occasion à partir de 114,93 € Cdiscount 114,93 € 149,00 € Voir

Rue du Commerce 508,93 € 370,46 € Voir

Fnac 378,17 € Voir

Amazon 449,00 € 383,18 € Voir

Rakuten 387,00 € Voir

Darty 385,01 € Voir Cdiscount 114,93 € Voir

Rakuten 387,00 € 115,94 € Voir

Samsung Galaxy Watch4 rose Neuf à partir de 138,98 € Occasion à partir de 120,00 € Rakuten 138,98 € Voir

Electro Dépôt 138,98 € Voir

Cdiscount 224,65 € 149,00 € Voir

Rue du Commerce 229,99 € 149,99 € Voir

La Redoute 229,00 € 149,00 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Boulanger 229,00 € 149,00 € Voir

Galeries Lafayette 229,00 € 149,00 € Voir Rakuten 138,98 € 120,00 € Voir

Samsung Galaxy Watch4 noire Neuf à partir de 165,99 € Occasion à partir de 139,99 € Rakuten 165,99 € Voir

Electro Dépôt 179,98 € Voir

Amazon 299,00 € 199,00 € Voir

Darty 209,41 € Voir

Cdiscount 249,99 € Voir

Ubaldi 277,00 € Voir

Leclerc 290,00 € Voir Rakuten 165,99 € 139,99 € Voir

Amazon 299,00 € 184,11 € Voir

Samsung Galaxy Watch4 Classic Neuf à partir de 224,90 € Occasion à partir de 178,90 € Rakuten 224,90 € Voir

Rue du Commerce 233,24 € Voir

Fnac 399,97 € 239,95 € Voir

Amazon 285,99 € 249,99 € Voir

La Redoute 299,00 € 259,00 € Voir

Darty 259,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 259,00 € Voir

Galeries Lafayette 299,00 € 259,00 € Voir

Cdiscount 183,94 € 299,00 € Voir

Ubaldi 341,00 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir

SFR 399,00 € Voir Rakuten 224,90 € 178,90 € Voir

Cdiscount 183,94 € Voir

Fnac 399,97 € 200,00 € Voir

Amazon 285,99 € 229,99 € Voir

Quelles promotions sur les montres Xiaomi pendant le Black Friday ?

Xiaomi s'est imposé comme une marque sérieuse pour de nombreux produits, des téléphones aux trottinettes électriques. La firme chinoise s'est également fait une place sur le marché des montres connectées, notamment avec les Mi Band.

Xiaomi Watch S1 Active noir Neuf à partir de 119,00 € Occasion à partir de 128,04 € Cdiscount 119,00 € Voir

Rakuten 129,90 € Voir

Darty 139,99 € Voir

Rue du Commerce 199,99 € 146,30 € Voir

AliExpress 249,98 € 149,99 € Voir

SFR 149,99 € Voir

Amazon 161,63 € 158,49 € Voir

Boulanger 199,00 € 159,00 € Voir

Leclerc 165,00 € Voir Amazon 161,63 € 128,04 € Voir

Rakuten 129,90 € 130,00 € Voir

XIAOMI Watch S1 Noir - Montre connectée Neuf à partir de 179,00 € Occasion à partir de 179,00 € Rakuten 179,00 € Voir

Cdiscount 183,58 € Voir

Rue du Commerce 249,99 € 185,25 € Voir

Boulanger 189,00 € Voir

Galeries Lafayette 189,00 € Voir

Fnac 269,97 € 193,87 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Leclerc 239,00 € Voir Rakuten 179,00 € Voir

Xiaomi MI Watch Lite Neuf à partir de 49,00 € Occasion à partir de 35,00 € Rakuten 49,00 € Voir

Electro Dépôt 49,90 € Voir

Amazon 69,99 € 54,89 € Voir

Leclerc 58,95 € Voir

Cdiscount 61,55 € Voir

Rue du Commerce 65,99 € Voir

Fnac 70,30 € Voir

Darty 73,61 € Voir Rakuten 49,00 € 35,00 € Voir

Amazon 69,99 € 42,67 € Voir

Fnac 70,30 € 69,00 € Voir

Quelles promotions sur les montres Huawei ?

Huawei propose des bracelets et montres connectées à d'excellents prix, notamment pour l'opération Black Friday 2022 qui se prépare déjà. La marque dispose notamment des Watch GT et Huawei Band qui peuvent séduire bien des publics différents grâce à leurs tarifs et fonctionnalités.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Neuf à partir de 159,99 € Occasion à partir de 101,06 € Rakuten 159,99 € Voir

Darty 160,64 € Voir

Fnac 164,24 € Voir

Cdiscount 169,99 € Voir

Amazon 175,15 € Voir Rakuten 159,99 € 101,06 € Voir

Amazon 175,15 € 168,99 € Voir

Fnac 164,24 € 169,00 € Voir

Montre connectée Huawei WATCH GT3 46mm Classic Neuf à partir de 199,97 € Occasion à partir de 169,99 € Fnac 199,97 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Rakuten 224,51 € Voir

Amazon 315,49 € Voir Rakuten 224,51 € 169,99 € Voir

Fnac 199,97 € 229,99 € Voir

Montre connectée Watch GT 3 Classic 42mm Neuf à partir de 189,97 € Occasion à partir de 150,09 € Amazon 199,99 € 189,99 € Voir

Rakuten 189,99 € Voir

Fnac 199,97 € 189,97 € Voir

La Redoute 189,99 € Voir

Darty 189,99 € Voir

Galeries Lafayette 189,99 € Voir

Cdiscount 203,29 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir Amazon 199,99 € 150,09 € Voir

Rakuten 189,99 € 180,00 € Voir

Fnac 199,97 € 189,99 € Voir

HUAWEI Band 6 Neuf à partir de 35,00 € Occasion à partir de 34,65 € Amazon 36,61 € 35,00 € Voir

Fnac 53,33 € Voir

Darty 53,33 € Voir Amazon 36,61 € 34,65 € Voir

HUAWEI WATCH FIT NEW Neuf à partir de 138,57 € Occasion à partir de 52,13 € Darty 138,57 € Voir Amazon 79,99 € 52,13 € Voir

Quelles promotions sur les montres Garmin ?

Les montres de la marque Garmin offrent un design sobre et élégant, couplé à une grosse autonomie et de multiples fonctions pour vous accompagner toute la journée. Cette marque est de plus en plus plébiscitée d'année en année, des promotions sont déjà là.

Montre connectée Garmin Venu 2 Silver avec bracelet bleu Neuf à partir de 289,92 € Occasion à partir de 306,99 € Amazon 399,99 € 289,99 € Voir

Rakuten 289,99 € Voir

Fnac 349,92 € 289,92 € Voir

Darty 289,99 € Voir

Cdiscount 319,99 € Voir

Rue du Commerce 328,44 € Voir Fnac 349,92 € 306,99 € Voir

Garmin Venu 2 Plus Neuf à partir de 299,99 € Cdiscount 399,99 € 299,99 € Voir

Rakuten 366,28 € Voir

La Redoute 366,28 € Voir

Fnac 399,97 € 369,97 € Voir

Boulanger 366,28 € Voir

Galeries Lafayette 366,28 € Voir

Darty 369,99 € Voir

Amazon 449,99 € 404,99 € Voir

Montre sport Garmin Forerunner 45 L Noire Neuf à partir de 119,00 € Occasion à partir de 99,00 € Amazon 199,99 € 119,00 € Voir

Cdiscount 122,99 € Voir

Fnac 129,92 € 123,93 € Voir

Rakuten 124,00 € Voir

La Redoute 124,00 € Voir

Darty 124,00 € Voir

Boulanger 124,00 € Voir

Galeries Lafayette 124,00 € Voir

Rue du Commerce 127,05 € Voir Rakuten 124,00 € 99,00 € Voir

Montre connectée Garmin Vivoactive 4S Gris Neuf à partir de 179,92 € Occasion à partir de 171,63 € Amazon 279,99 € 179,99 € Voir

Rakuten 179,99 € Voir

Fnac 199,92 € 179,92 € Voir

La Redoute 179,99 € Voir

Darty 179,99 € Voir

Boulanger 179,99 € Voir

Galeries Lafayette 179,99 € Voir

Cdiscount 199,99 € Voir

Rue du Commerce 212,70 € Voir Amazon 279,99 € 171,63 € Voir

Fnac 199,92 € 299,00 € Voir

Garmin - Vívoactive 4S Neuf à partir de 199,92 € Occasion à partir de 200,00 € Amazon 299,99 € 199,99 € Voir

Cdiscount 219,99 € 199,99 € Voir

Rakuten 199,99 € Voir

Fnac 219,92 € 199,92 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Galeries Lafayette 199,99 € Voir

Rue du Commerce 227,98 € Voir Rakuten 199,99 € 200,00 € Voir

Fnac 219,92 € 299,00 € Voir

Garmin - Forerunner 245 Neuf à partir de 169,00 € Amazon 179,99 € 169,00 € Voir

Cdiscount 185,99 € Voir

Darty 187,97 € Voir

Rakuten 192,40 € Voir

Fnac 193,58 € Voir

Garmin Fenix 6 Pro Neuf à partir de 349,99 € Occasion à partir de 370,00 € Cdiscount 459,96 € 349,99 € Voir

Rakuten 381,95 € Voir

Rue du Commerce 429,00 € 390,39 € Voir

Amazon 599,99 € 422,99 € Voir

Fnac 474,52 € Voir

Darty 486,86 € Voir Rakuten 381,95 € 370,00 € Voir

Fnac 474,52 € 468,52 € Voir

Quelles montres connectées Fossil en promotion ?

Fossil est une marque reconnue pour ses montres. Le constructeur propose de temps en temps de belles réductions sur ses montres classiques, mais également sur les connectées.

Montre connectée Fossil Gen 6 Neuf à partir de 165,00 € Amazon 255,00 € 165,00 € Voir

Rakuten 165,00 € Voir

Montre connectée Fossil Gen 6 Neuf à partir de 165,00 € Rakuten 165,00 € Voir

Amazon 329,00 € 182,50 € Voir

La Redoute 329,00 € Voir

Galeries Lafayette 329,00 € Voir