Black Friday jeux vidéo : FIFA, Pokémon, Battlefield... Déjà des promos

BLACK FRIDAY JEUX VIDEO. Le Black Friday débute dans une semaine et déjà les revendeurs spécialisés commencent leurs promotions en tout genre. Des réductions déjà conséquentes en amont du Black Friday sur certains titres très populaires.

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 16h54] Le Black Friday commence avant l'heure pour les jeux vidéo ! On retrouve des promotions sur jeux extrêmement populaires dans le cadre de promotions-évènements chez la Fnac ou encore chez CDiscount. Parmi les heureux élus, il y a de quoi satisfaire tous les goûts puisqu'on peut y retrouver FIFA 22 et 2K22 pour les amateurs de sport, le dernier Call of Duty pour les fans de jeux de tir, ou encore Farming Simulator 22 pour les amateurs de simulation. Vous pouvez retrouver ces offres dans le cadre de l'avant-première du Black Friday sur le site de la Fnac ou encore dès le vendredi 19 novembre lors de la Black Week de CDiscount.

Grosse surprise, on retrouve aussi des promotions sur des titres pas encore sortis ou dont la sortie est imminente, on pense notamment à Battlefield 2042 mais aussi à Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante, trois jeux qui sortent ce vendredi 19 novembre. Vous pouvez aussi profiter d'offres de réduction assez impressionnantes sur les accessoires jeux vidéo comme les manettes et les chaises gaming, et de codes promos sur des précommandes de titres très attendus comme Elden Ring ou encore Horizon Forbidden West. Bien entendu, ces promotions concernent toutes les plateformes, que vous soyez chez Nintendo, Microsoft ou Sony. C'est 2K22 qui remporte la palme de l'offre la plus intéressante pour l'instant avec près de 50% de réduction chez la Fnac.

Bonne nouvelle, ces premières promos choc devraient être suivies de nombreux autres rabais ces prochains jours puisque le Black Friday approche à grands pas. La date officielle du "vendredi noir" reste fixée au vendredi 26 novembre mais les revendeurs en ligne vont lancer les hostilités ces prochains jours. A un mois de Noël, ce sera l'occasion parfaite pour garnir le sapin de produits high-tech, des TV aux enceintes en passant par les consoles de jeux et à leurs jeux vidéo associés. Avec l'arrivée difficile des consoles "Next Gen", la PS5 et la Xbox Series sorties fin 2020 mais soumis à des difficultés d'approvisionnement en raison de la pandémie et des pénuries de pièces électroniques, les gamers seront dans l'expectative cette année pour ce Black Friday 2021.

A défaut de consoles à foison, les gamers pourront compter sur des jeux en promotion sur PS5 comme sur XBox mais aussi sur la Nintendo Switch toujours aussi prisée et qui bénéficie d'une nouvelle version OLED. Les tout derniers jeux seront aussi sans doute mis en avant, on pense par exemple à la réédition des derniers Grand Theft Auto via le GTA Trilogy dont la sortie était attendue sur PS5, Xbox, Switch, PS4 et PC le 11 novembre. A quelques jours du Black Friday 2021, la rédaction de Linternaute met à votre disposition une sélection des jeux attendus. Les plus belles promotions seront également proposées sur cette page durant toute l'opération.

Sur PS5, outre la réédition de GTA, GTA Trilogy, on devrait retrouver les récents blockbusters FIFA 22, F1 2021, NBA 2K22 mais aussi Battlefield 2042 ou le récent Far Cry 6. Le nouveau Call of Duty Vanguard est également très attendu et à suivre durant le Black Friday.

L'arrivée de la Switch OLED donne un petit coup de fouet à la console de Nintendo qui continue de séduire de nombreux joueurs à travers le monde. Ce Black Friday 2021 devrait être l'occasion de retrouver des bundle, ces packs consoles+jeux très populaires mais aussi des rabais et promos durant le Black Friday. Parmi les jeux stars toujours prisés, citons Mario Kart 8 Deluxe, le fun Animal Crossing New Horizons ou le jeu d'activité sportive Ring Fit.

Sur Xbox, les jeux récents sortis sur la nouvelle Xbox Series seront aussi très prisés. Far Cry 6, Halo Infinite ou Fifa 22 sont actuellement les plus recherchés par les gamers jouant sur la nouvelle console développée par Microsoft. Des jeux comme Call of Duty ou Battlefield 2042 sont également vus comme des valeurs sûres à suivre lors de ce Black Friday 2021.

La PS4 n'est pas morte, loin de là. Face à la pénurie qui touche les fabricants de consoles de jeux Next Gen, la console Sony a encore de beaux jours devant elle et les éditeurs de jeux l'ont bien compris. Les derniers jeux sont ainsi sortis aussi sur PS4, une console qui reste la machine de très nombreux joueurs à travers le monde. La PS4 profite encore de packs très attractifs avec des jeux très récents comme FIFA 22, F1 2021, Ghost of Thushima... Pour ce Black Friday 2021, on devrait ainsi retrouver de belles promotions.

Rendez-vous ces prochains jours de novembre pour découvrir les meilleures promotions de ce Black Friday 2021 et dénicher les jeux vidéo au meilleur prix quelques semaines avant Noël !