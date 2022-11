Black Friday jeux vidéo : God of War, FIFA 23, Call of Duty... Les promos en 2022

BLACK FRIDAY JEUX VIDEO. Le Black Friday faits son grand retour pour une édition 2022 marquée par les grosses sorties de l'année. Call of Duty : Modern Warfare, God of War et FIFA 23 sont dans notre ligne de mire.

[Mis à jour le 14 novembre 2021 à 16h38] Avec une fin d'année 2022 aussi riche du côté des sorties jeu vidéo, on peut s'attendre à un Black Friday de folie dans les rayons vidéoludiques. Outre le traditionnel FIFA 23 annuel, dernier de sa licence, on retrouve cette année au cœur des attentions le mastodonte Call of Duty : Modern Warfare 2, et l'exclusivité PS5 saluée par la presse God of War : Ragnarök. On vous trouve toutes les promotions les plus alléchantes chez les revendeurs high-tech majeurs en amont du début de la semaine du Black Friday. Les meilleurs produits de l'année sur Xbox, PS5, PS4 PC, et Nintendo Switch ainsi que les meilleures offres d'abonnement vidéoludique, c'est juste ci-dessous.

MEILLEURS produits

La Playstation 5 fait preuve d'une popularité à l'épreuve de sa rareté, en affichant des ventes largement supérieures à celles de la Playstation 4. Une situation cocasse qui se traduit par un grand nombre de joueurs PS5 en France. Pour ce qui est des sorties de l'année sur la console, on retrouve bien évidemment God of War : Ragnarök en star incontestée de ce Black Friday 2022, ainsi que l'éternel FIFA 23 et Call of Duty : Modern Warfare 2. D'autres grosses exclusivités sont arrivées sur la console de Sony aussi cette année comme The Last of Us Part 1 Remake ou encore Horizon Forbidden West.

Après l'arrivée de la Nintendo Switch OLED l'année dernière, la console hybride nipponne a subi une année assez relevée côté jeux vidéo. La sortie de Bayonetta 3 notamment a permis à la Nintendo Switch de reprendre des couleurs, tandis que le célèbre Mario est de retour dans Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope, une aventure nous provenant tout droit des studios d'Ubisoft. Mais bien entendu, les fans de l'univers Nintendo n'ont les yeux rivés que sur une seule chose, la sortie prochaine de Zelda : Tears of the Kingdom, d'ici quelques mois.

Sur Xbox, les jeux sortis sur la nouvelle Xbox Series sont aussi très prisés. Far Cry 6, Halo Infinite ou Fifa 22 sont actuellement les plus recherchés par les gamers jouant sur la nouvelle console développée par Microsoft. Des jeux comme Call of Duty ou Battlefield 2042 sont également vus comme des valeurs sûres à suivre.

La PS4 n'est pas morte, loin de là. Face à la pénurie qui touche les fabricants de consoles de jeux next-gen, la console Sony a encore de beaux jours devant elle et les éditeurs de jeux l'ont bien compris. Les derniers jeux sont ainsi sortis aussi sur PS4, une console qui reste la machine de très nombreux joueurs à travers le monde. La PS4 profite encore de packs très attractifs avec des jeux très récents comme FIFA 22, F1 2021, Ghost of Thushima... Pour ce Black Friday, on retrouvait de belles promotions.

Attention, le Black Friday est une belle occasion de faire de bonnes affaires mais les prix évoluent vite et les stocks peuvent être limités. Certaines promotions n'en sont pas vraiment et affichent des prix barrés au-dessus du marché ou des tarifs encore en vigueur quelques jours seulement avant le Black Friday. Il convient donc d'ouvrir l'oeil, de suivre nos sélections régulièrement ou encore d'utiliser un comparateur de prix.