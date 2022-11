Black Friday jeux vidéo : grosses promos sur les sorties Switch, Xbox et PS5 !

Plus que quelques heures avant la folle journée du Black Friday, et déjà les promotions affluent dans l'univers vidéoludique. On retrouve des immenses jeux vidéo sortis récemment sur PS5, Xbox et Nintendo Switch à prix réduits.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 09h43] Une nouvelle collection de jeux vidéo ça vous dit ? L'univers du gaming se porte très bien depuis le début de la Black Week en amont du Black Friday 2022. Une situation propice aux achats pour les gamers qui voient la plupart des plus grosses sorties de 2022 déjà en promotion ! Mais ce n'est pas tout, les consoles et les accessoires font aussi leur retour en stock, que vous soyez joueur Nintendo Switch, Xbox One ou Xbox Series, PS5 ou PS4 et même PC ! Retrouvez toutes les plus belles promotions du Black Friday dans les rayons jeux vidéo, juste ci-dessous.

Console PlayStation 5 Sony PS5 Digitale Neuf à partir de 819,00 € Occasion à partir de 749,00 € Rakuten 819,00 € Voir

Darty 898,00 € Voir Rakuten 819,00 € 749,00 € Voir

De loin la console la plus recherchée en France, la PS5 continue d'être insaisissable. Premier choix des joueurs et des joueuses, elle souffre de problèmes de production qui affectent grandement ses disponibilités en boutique et sur le web. Une situation qui semble désormais se résorber bien que ses stocks restent très limités. Pendant le Black Friday, elle pourrait bien revenir en force, différentes enseignes ayant déjà organisé des ventes de console en amont de vendredi prochain.

Aujourd'hui, la star du show est bien FIFA 23. Le nouveau et dernier titre de la licence d'EA est disponible en promotion chez Amazon à moins de 50 € sur PS5. Une bonne occasion se se replonger dans ce grand classique des jeux de simulation sportive, celui qui sera le dernier d'une longue lignée de 29 jeux avant la transition d'EA vers sa propre licence de jeux de football, EA Sports FC. De son côté la FIFA compte investir dans les NFT et dans des jeux block-chain pour ses prochaines sorties officielles.

Côté autres sorties, on retrouve bien évidemment God of War : Ragnarök dans le top des ventes sur PS4 et PS5. Cette sortie récente du studio de Sony Santa Monica a raflé la mise du côté des avis de la presse et s'impose comme un incontournable de sa catégorie. Ce RPG d'aventure en monde ouvert vous plonge dans la seconde partie des aventures de Kratos et son fils Atreus dans les Sept Royaumes de la mythologie nordique. Une épopée à ne surtout pas manquer, que l'on trouve déjà à prix réduit sur Amazon et la Fnac.

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 49,99 € Occasion à partir de 44,72 € Amazon 54,99 € 49,99 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 69,99 € 50,90 € Voir

Rakuten 51,20 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Galeries Lafayette 59,99 € Voir

Darty 72,57 € Voir Fnac 69,99 € 44,72 € Voir

Amazon 54,99 € 45,78 € Voir

Rakuten 51,20 € 45,00 € Voir

Sonic Frontiers 29,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 60,90 € Occasion à partir de 55,00 € Amazon 79,99 € 60,90 € Voir

Leclerc 60,90 € Voir

Rakuten 61,00 € Voir

Fnac 72,99 € 63,81 € Voir

Cdiscount 72,99 € Voir

Darty 78,99 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 61,00 € 55,00 € Voir

Amazon 79,99 € 58,25 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 72,99 € 109,88 € Voir

Gran Turismo 7 PS5 Neuf à partir de 35,00 € Occasion à partir de 34,00 € Rakuten 35,00 € Voir

Cdiscount 39,99 € Voir

Amazon 49,90 € 44,99 € Voir

Fnac 74,99 € 45,95 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Micromania 79,99 € 49,99 € Voir

Darty 52,99 € Voir

Boulanger 65,75 € Voir

Galeries Lafayette 65,75 € Voir Rakuten 35,00 € 34,00 € Voir

Fnac 74,99 € 42,95 € Voir

Amazon 49,90 € 43,95 € Voir

Call of Duty Modern Warfare II PS5 Neuf à partir de 58,73 € Occasion à partir de 54,99 € Amazon 79,99 € 58,73 € Voir

Rakuten 58,73 € Voir

Leclerc 58,73 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Fnac 64,90 € Voir

Boulanger 64,90 € Voir

Micromania 64,99 € 79,99 € Voir

Darty 86,02 € Voir Rakuten 58,73 € 54,99 € Voir

Micromania 64,99 € Voir

Fnac 64,90 € 115,90 € Voir

Horizon Forbidden West PS5 Neuf à partir de 35,80 € Occasion à partir de 30,00 € Rakuten 35,80 € Voir

Fnac 74,99 € 36,00 € Voir

Amazon 79,99 € 44,00 € Voir

Cdiscount 74,99 € 44,99 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Micromania 59,99 € 49,99 € Voir

Ubaldi 81,00 € Voir

Darty 87,00 € Voir Rakuten 35,80 € 30,00 € Voir

Fnac 74,99 € 39,08 € Voir

Amazon 79,99 € 42,90 € Voir

Micromania 59,99 € 41,99 € Voir

Elden Ring PS5 Neuf à partir de 52,79 € Occasion à partir de 47,44 € Cdiscount 52,79 € Voir

Rakuten 52,80 € Voir

Leclerc 52,80 € Voir

Fnac 79,99 € 55,82 € Voir

Amazon 69,99 € 62,68 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Darty 76,80 € Voir Fnac 79,99 € 47,44 € Voir

Rakuten 52,80 € 50,00 € Voir

Amazon 69,99 € 95,38 € Voir

La Nintendo Switch OLED fête à peine ses un an et déjà le Black Friday est de retour, une aubaine poure tous les joueurs Nintendo Switch qui peuvent se vanter d'avoir connu une année riche en sorties de qualité. Sur la liste des meilleurs jeux Switch en 2022, on retrouve Bayonetta 3 qui s'impose comme un chef d'oeuvre dans son genre. Côté plus classique, Mario a fait son grand retour dans Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope tandis que Breath of The Wild reste probablement le plus grand classique de la console nipponne.

Life Is Strange True Colors SWITCH Neuf à partir de 29,99 € Occasion à partir de 34,99 € Rakuten 30,99 € Voir

Micromania 29,99 € Voir

Fnac 31,86 € Voir

La Redoute 33,09 € Voir

Darty 35,84 € Voir

Amazon 39,18 € Voir Micromania 29,99 € 34,99 € Voir

Jeu Switch UBISOFT MARIO+LAPIN CRETIN SPARKS Neuf à partir de 42,00 € Occasion à partir de 30,00 € Rakuten 42,00 € Voir

Leclerc 43,90 € Voir

Fnac 49,99 € 46,09 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Amazon 54,99 € 52,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 49,99 € Voir

Darty 53,35 € Voir Rakuten 42,00 € 30,00 € Voir

Amazon 54,99 € 66,46 € Voir

Fnac 49,99 € 66,46 € Voir

Bayonetta 3 SWITCH Neuf à partir de 36,90 € Occasion à partir de 25,99 € Rakuten 36,90 € Voir

Amazon 44,49 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

Leclerc 44,49 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir

Galeries Lafayette 49,99 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 59,95 € Voir Rakuten 36,90 € 25,99 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Fnac 44,99 € 57,90 € Voir

Jeux Switch ZELDA-BREATH-WILD Neuf à partir de 44,85 € Occasion à partir de 40,99 € Rakuten 44,85 € Voir

Fnac 54,99 € 44,85 € Voir

Amazon 51,49 € Voir

Leclerc 51,49 € Voir

Cdiscount 54,99 € Voir

Boulanger 54,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Darty 72,73 € Voir

Ubaldi 73,00 € Voir Rakuten 44,85 € 40,99 € Voir

Amazon 51,49 € 45,00 € Voir

Fnac 54,99 € 47,23 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Pokemon Violet SWITCH Neuf à partir de 40,91 € Occasion à partir de 35,00 € Fnac 49,97 € 40,91 € Voir

Amazon 44,16 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Rakuten 44,16 € Voir

Leclerc 44,16 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 65,61 € Voir Rakuten 44,16 € 35,00 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Pokemon Ecarlate SWITCH Neuf à partir de 40,91 € Occasion à partir de 35,00 € Fnac 49,97 € 40,91 € Voir

Amazon 44,16 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Rakuten 44,16 € Voir

Leclerc 44,16 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 59,95 € Voir Rakuten 44,16 € 35,00 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Xbox Series S Neuf à partir de 228,98 € Occasion à partir de 150,00 € Rakuten 228,98 € Voir

Amazon 268,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € 229,99 € Voir

Fnac 299,49 € 229,49 € Voir

Electro Dépôt 228,98 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 229,99 € Voir

Galeries Lafayette 299,99 € 229,99 € Voir

Rue du Commerce 299,99 € 249,99 € Voir Rakuten 228,98 € 150,00 € Voir

Amazon 268,99 € 210,68 € Voir

Fnac 299,49 € 229,99 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Reconditionné 305,00 € 250,00 € Voir

La Xbox Series X est toujours une option de choix quand il s'agit de rentrer dans le jeu vidéo next-gen. La console de Microsoft concurrence directement la Playstation 5 au niveau des performances, et possède des exclusivités de choix surtout lorsqu'on se penche un peu sur le Xbox Game Pass et son catalogue de jeux disponible aux abonnés. Parmi les sorties récentes à surveiller lors du Black Friday, on retrouve bien évidemment FIFA 23 et Call of Duty : Modern Warfare 2 dans la catégorie des best-sellers, tandis que Forza Horizon 5 reste sur la première place du podium des jeux de course.

Call Of Duty Modern Warfare II XBOX SERIES X Neuf à partir de 63,80 € Occasion à partir de 68,99 € Fnac 64,90 € 63,80 € Voir

Cdiscount 64,90 € Voir

Rakuten 72,25 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Darty 82,60 € Voir

Amazon 95,29 € Voir Rakuten 72,25 € 68,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Amazon 95,29 € 79,99 € Voir

Fnac 64,90 € 143,90 € Voir

Elden Ring Xbox Serie x Neuf à partir de 65,99 € Occasion à partir de 42,70 € Cdiscount 65,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 99,99 € 75,43 € Voir

Darty 76,93 € Voir

Rakuten 79,53 € Voir

Amazon 83,51 € Voir Rakuten 79,53 € 42,70 € Voir

Amazon 83,51 € 89,85 € Voir

Fnac 99,99 € 89,85 € Voir

FIFA 23 Xbox Serie x Neuf à partir de 47,00 € Occasion à partir de 46,49 € Amazon 60,36 € 47,00 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 69,99 € 50,90 € Voir

Rakuten 59,96 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Boulanger 68,90 € Voir

Galeries Lafayette 68,90 € Voir Amazon 60,36 € 46,49 € Voir

Rakuten 59,96 € 54,99 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Forza Horizon 5 Xbox Serie x Neuf à partir de 29,99 € Occasion à partir de 30,00 € Fnac 69,99 € 29,99 € Voir

Amazon 36,47 € 30,85 € Voir

Rakuten 36,95 € Voir

Micromania 69,99 € 44,99 € Voir

Cdiscount 50,87 € Voir

Darty 52,91 € Voir

Ubaldi 70,00 € Voir Rakuten 36,95 € 30,00 € Voir

Micromania 69,99 € 59,99 € Voir

Amazon 36,47 € 62,68 € Voir

Fnac 69,99 € 65,90 € Voir

Gotham Knights Xbox Serie x Neuf à partir de 39,00 € Occasion à partir de 40,00 € Cdiscount 39,00 € Voir

Fnac 59,99 € 40,00 € Voir

Amazon 49,95 € 42,45 € Voir

Rakuten 49,80 € Voir

Leclerc 49,95 € Voir

Micromania 74,99 € 49,99 € Voir

Darty 56,86 € Voir Rakuten 49,80 € 40,00 € Voir

Micromania 74,99 € 59,99 € Voir

Amazon 49,95 € 81,68 € Voir

Fnac 59,99 € 81,68 € Voir

La Playstation 4 reste en excellente forme malgré son âge vénérable. L'absence de stocks de la Playstation 5 permet à son aînée de garder un peu la pêche, bénéficiant des sorties cross-génération du moment. Elle peut se vanter de pouvoir faire tourner tous les titres les plus exigeants de Sony, tels que les récents Elden Ring et God of War : Ragnarök par exemple. Côté FIFA 23, le jeu reste une version différente de la version PS5, tandis que 2K23 reste un très bon choix pour les amateurs de basket. On fait le point sur les meilleurs jeux PS4 et leurs promotions juste ci-dessous :

The Last of Us 2 PS4 Neuf à partir de 9,90 € Occasion à partir de 15,00 € Leclerc 9,90 € Voir

Micromania 39,99 € 9,99 € Voir

Cdiscount 14,99 € Voir

Amazon 69,99 € 15,99 € Voir

Fnac 16,01 € Voir

Rakuten 18,90 € Voir

Darty 22,98 € Voir

Ubaldi 73,00 € Voir Rakuten 18,90 € 15,00 € Voir

Fnac 16,01 € 23,95 € Voir

Micromania 39,99 € 32,99 € Voir

Amazon 69,99 € 37,78 € Voir

FIFA 23 PS4 Neuf à partir de 44,99 € Occasion à partir de 45,00 € Amazon 58,82 € 44,99 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Fnac 59,99 € 48,00 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Micromania 69,99 € 49,99 € Voir

Boulanger 58,90 € Voir

Galeries Lafayette 58,90 € Voir

Darty 60,36 € Voir Rakuten 49,99 € 45,00 € Voir

Amazon 58,82 € 49,09 € Voir

Fnac 59,99 € 59,95 € Voir

God Of War Ragnarok PS4 Neuf à partir de 53,81 € Occasion à partir de 58,89 € Fnac 62,99 € 53,81 € Voir

Cdiscount 56,50 € Voir

Rakuten 64,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Galeries Lafayette 69,99 € Voir

Amazon 79,99 € Voir

Darty 76,20 € Voir Rakuten 64,99 € 58,89 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Fnac 62,99 € 123,90 € Voir

Elden Ring PS4 Neuf à partir de 59,90 € Occasion à partir de 59,99 € Amazon 69,99 € 59,90 € Voir

Rakuten 69,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Fnac 101,72 € Voir Micromania 59,99 € Voir

Amazon 69,99 € 63,82 € Voir

Fnac 101,72 € 64,12 € Voir

Rakuten 69,99 € 67,89 € Voir

NBA 2K23 Edition Championnat PS4 Neuf à partir de 55,99 € Occasion à partir de 52,07 € Amazon 95,99 € 55,99 € Voir

Fnac 74,99 € 59,99 € Voir

Rakuten 74,39 € Voir

Micromania 149,99 € Voir Amazon 95,99 € 52,07 € Voir

Outre les consoles de jeu, les joueurs PC constituent une part importante des gamers. C'est pourquoi nous vous avons rassemblé quelques une des meilleures sorties de l'année, sous promotion pendant le Black Friday 2022. Vous y retrouverez des nouvelles d'Elden Ring, de FIFA 23, et de tous les hits de l'année.

FIFA 23 PC Neuf à partir de 49,99 € Micromania 69,99 € 49,99 € Voir

Amazon 56,99 € 54,14 € Voir

Rakuten 69,98 € Voir

Fnac 139,90 € Voir

Elden Ring Launch Edition PC Neuf à partir de 59,99 € Micromania 59,99 € Voir

Amazon 139,49 € 123,91 € Voir

Fnac 139,89 € Voir

Rakuten 149,90 € Voir

Battlefield 2042 PC Neuf à partir de 35,99 € Cdiscount 35,99 € Voir

Fnac 59,99 € 36,25 € Voir

Amazon 41,90 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Leclerc 45,28 € Voir

Rakuten 48,05 € Voir

Darty 46,97 € Voir

La Redoute 53,85 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Galeries Lafayette 59,99 € Voir

Attention, le Black Friday est une belle occasion de faire de bonnes affaires mais les prix évoluent vite et les stocks peuvent être limités. Certaines promotions n'en sont pas vraiment et affichent des prix barrés au-dessus du marché ou des tarifs encore en vigueur quelques jours seulement avant le Black Friday. Il convient donc d'ouvrir l'oeil, de suivre nos sélections régulièrement ou encore d'utiliser un comparateur de prix.