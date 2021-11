Black Friday jeux vidéo : promo sur Call of Duty !

BLACK FRIDAY JEUX VIDEO. Avant même le début du Black Friday 2021, le nouveau jeu Call of Duty Vanguard est affiché en promotion sur plusieurs sites internet !

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 10h21] En attendant le Black Friday 2021 qui devrait offrir de nombreuses promotions sur les jeux vidéo, que ce soit sur Nintendo Switch, Xbox, PS4 mais aussi sans doute PS5, on trouve déjà des prix barrés sur les principales plateformes de vente en ligne. Surprise, c'est le cas du tout nouveau jeu Call of Duty Vanguard, tout juste sorti en ce mois de novembre ! Cette promo est valable tant sur PS5, PS4 que sur Xbox Séries ! Ce nouvel opus de la série Call of Duty est une sorte de retour aux sources. La franchise renoue avec l'atmosphère d'apocalypse de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, une recette qui a toujours fonctionné sur les jeux de shoot à la première personne, ce nouvel opus de la série Call of Duty promet d'attirer de nombreux gamers. C'est donc le moment de profiter de ces premières offres spéciales Black Friday !

Call Of Duty Vanguard PS5 Rakuten 55,00 € Voir

Cdiscount 79,99 € 59,70 € Voir

Fnac 59,70 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Call Of Duty Vanguard PS4 Cdiscount 74,99 € 55,99 € Voir

Fnac 55,96 € Voir

Rakuten 59,49 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Darty 73,50 € Voir

Micromania 74,99 € Voir

Et ce n'est pas fini ! Le Black Friday approche à grands pas. La date officielle du "vendredi noir" reste fixée au vendredi 26 novembre mais les revendeurs en ligne s'apprêtent à lancer les hostilités bien plus tôt. Surveillez les offres en ligne ! Beaucoup d'électroménager, quelques TV ou produits pour la maison sont déjà affichés à prix cassés. Les jeux vidéo devraient encore être en bonne place parmi les produits phares de cette grande opération de promotions ! A un mois de Noël, ce sera l'occasion parfaite pour garnir le sapin de produits high-tech, des TV aux enceintes en passant par les consoles de jeux et à leurs jeux vidéo associés. Avec l'arrivée difficile des consoles "Next Gen", la PS5 et la Xbox Series sorties fin 2020 mais soumis à des difficultés d'approvisionnement en raison de la pandémie et des pénuries de pièces électroniques, les gamers seront dans l'expectative cette année pour ce Black Friday 2021.

Des jeux pourraient tout de même être proposés en promotion sur PS5 comme sur XBox mais aussi sur la Nintendo Switch toujours aussi prisée et qui bénéficie d'une nouvelle version OLED. Les tout derniers jeux seront aussi sans doute mis en avant, on pense par exemple à la réédition des derniers Grand Theft Auto via le GTA Trilogy dont la sortie était attendue sur PS5, Xbox, Switch, PS4 et PC le 11 novembre. A quelques jours du Black Friday 2021, la rédaction de Linternaute met à votre disposition une sélection des jeux attendus. Les plus belles promotions seront également proposées sur cette page durant toute l'opération.

Sur PS5, outre la réédition de GTA, GTA Trilogy, on devrait retrouver les récents blockbusters FIFA 22, F1 2021, NBA 2K22 mais aussi Battlefield 2042 ou le récent Far Cry 6. Le nouveau Call of Duty Vanguard est également très attendu et à suivre durant le Black Friday.

FIFA 22 PS5 Cdiscount 79,99 € 54,00 € Voir

Fnac 64,99 € 55,01 € Voir

Amazon 79,99 € 57,80 € Voir

Rakuten 64,49 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Far Cry 6 Edition Limitée (Playstation 5) 64,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

NBA 2K22 Exclusivité Amazon (PlayStation 5) 57,99 € 44,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'arrivée de la Switch OLED donne un petit coup de fouet à la console de Nintendo qui continue de séduire de nombreux joueurs à travers le monde. Ce Black Friday 2021 devrait être l'occasion de retrouver des bundle, ces packs consoles+jeux très populaires mais aussi des rabais et promos durant le Black Friday. Parmi les jeux stars toujours prisés, citons Mario Kart 8 Deluxe, le fun Animal Crossing New Horizons ou le jeu d'activité sportive Ring Fit.

ANIMAL CROSSING NEW HORIZ Cdiscount 69,99 € 40,99 € Voir

Amazon 61,99 € 44,49 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

Rakuten 48,99 € Voir

La Redoute 48,94 € Voir

Electro Dépôt 49,97 € Voir

Boulanger 59,99 € 48,94 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Rue du Commerce 61,31 € Voir

Darty 61,60 € Voir

Super Smash Bros Ultimate Rakuten 46,00 € Voir

Amazon 51,49 € Voir

Cdiscount 51,99 € Voir

Fnac 54,99 € Voir

Boulanger 54,99 € 52,99 € Voir

Rue du Commerce 68,64 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

La Redoute 72,85 € Voir

Darty 72,36 € Voir

RING FIT ADVENTURE Amazon 82,99 € 58,90 € Voir

Cdiscount 59,98 € Voir

Boulanger 69,99 € 59,99 € Voir

Rakuten 78,54 € Voir

Rue du Commerce 76,35 € Voir

Electro Dépôt 79,89 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Darty 2,00 € 89,08 € Voir

Pokémon bouclier Cdiscount 44,99 € Voir

Rakuten 44,00 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

Boulanger 49,99 € 44,99 € Voir

Rue du Commerce 52,27 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

La Redoute 63,60 € Voir

Darty 65,49 € Voir

Mario Kart 8 Deluxe Cdiscount 69,99 € 41,99 € Voir

Rakuten 41,00 € Voir

Amazon 69,99 € 44,49 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

La Redoute 48,94 € Voir

Electro Dépôt 49,97 € Voir

Boulanger 49,99 € 48,94 € Voir

Darty 58,47 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Rue du Commerce 64,22 € Voir

Sur Xbox, les jeux récents sortis sur la nouvelle Xbox Series seront aussi très prisés. Far Cry 6, Halo Infinite ou Fifa 22 sont actuellement les plus recherchés par les gamers jouant sur la nouvelle console développée par Microsoft. Des jeux comme Call of Duty ou Battlefield 2042 sont également vus comme des valeurs sûres à suivre lors de ce Black Friday 2021.

Halo Infinite Boulanger 59,99 € Voir

Rakuten 66,99 € Voir

La Redoute 65,10 € Voir

Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Call Of Duty: Vanguard (Xbox Series X) - Exclusivité Amazon 79,99 € 64,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Assassin creed valhalla xbox one et xbox series x Rakuten 42,23 € Voir

Amazon 64,00 € Voir

FIFA 22 Xbox Series X Cdiscount 59,99 € Voir

Amazon 79,99 € 60,49 € Voir

Rakuten 64,99 € Voir

Fnac 64,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Darty 79,45 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

FARCRY6 limited édition Amazon 64,99 € Voir

Rakuten 74,23 € Voir

La PS4 n'est pas morte, loin de là. Face à la pénurie qui touche les fabricants de consoles de jeux Next Gen, la console Sony a encore de beaux jours devant elle et les éditeurs de jeux l'ont bien compris. Les derniers jeux sont ainsi sortis aussi sur PS4, une console qui reste la machine de très nombreux joueurs à travers le monde. La PS4 profite encore de packs très attractifs avec des jeux très récents comme FIFA 22, F1 2021, Ghost of Thushima... Pour ce Black Friday 2021, on devrait ainsi retrouver de belles promotions.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales Cdiscount 69,99 € 47,99 € Voir

Amazon 59,99 € 49,63 € Voir

Rakuten 57,52 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

La Redoute 57,53 € Voir

Boulanger 64,99 € 57,53 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Darty 2,00 € 64,76 € Voir

Rue du Commerce 73,59 € Voir

FIFA 22 PS4 Amazon 69,99 € 57,99 € Voir

Cdiscount 81,55 € 59,99 € Voir

Rakuten 59,90 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 58,08 € Voir

La Redoute 68,96 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Darty 70,56 € Voir

Koh-Lanta : Les aventuriers Fnac 39,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 37,59 € Voir

Amazon 39,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Darty 47,60 € Voir

NBA 2k22 Edition 75ème Anniversaire PS4 Amazon 99,99 € 59,99 € Voir

Micromania 99,99 € 59,99 € Voir

Fnac 99,99 € 64,99 € Voir

Rakuten 85,13 € Voir

Cdiscount 105,64 € 99,99 € Voir

Darty 117,07 € Voir

La Redoute 130,46 € Voir

Rendez-vous ces prochains jours de novembre pour découvrir les meilleures promotions de ce Black Friday 2021 et dénicher les jeux vidéo au meilleur prix quelques semaines avant Noël !