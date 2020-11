Black Friday Jeux vidéo : quels titres déjà en promotion ? Notre sélection

Les promotions de jeux vidéo seront au rendez-vous lors du Black Friday de cette année, à la fin du mois de novembre. Des réductions sont toutefois déjà en ligne sur de nombreux jeux à succès sortis en 2020, mais aussi des années précédentes.

Les jeux vidéo, déjà très populaires dans le monde depuis plusieurs décennies, connaissent un nouvel essor en 2020. L'arrivée de la "Next Gen'" et la mise en place des deux confinements ont poussé de nombreuses personnes à ressortir leurs manettes, ou à sauter le pas. C'est dans ce contexte particulier que le Black Friday tombe à point nommé, le 27 novembre, sauf revirement. Cependant, un événement ne change pas : Noël qui approche à grands pas...

Des promotions de jeux vidéo sur différentes consoles commencent à apparaître sur plusieurs sites de géants du e-commerce, tels qu'Amazon, Fnac-Darty, CDiscount ou encore La Redoute. Micromania est aussi un acteur important de cet événement, cette chaîne de magasins étant la plus importante de France pour ce type de produits. Le mois de novembre est idéal pour ces derniers afin de proposer une sélection des meilleurs jeux vidéo de l'année 2020, voire des années précédentes, à prix réduits. Certains jeux peuvent afficher des promotions à hauteur de plus de 50% s'ils sont sortis il y a au moins plus d'un an. Pour les produits vidéoludiques plus récents, le Black Friday est l'occasion de se procurer ces derniers avec 25 à 30% de réduction.

Les jeux Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 sont évidemment ceux qui sont ciblés lors du Black Friday. La rédaction de L'Internaute vous a concocté une sélection de jeux vidéo populaires et/ ou récents ci-dessous. Les promotions sont issues de différents distributeurs. Voici une liste de jeux vidéo à ne pas rater lors du Black Friday !

Notre best-of

Assassin's Creed Valhalla sur PS5 - Voir ici

Watch Dogs Legion édition résistance sur PS4 et PS5 - Voir ici

Mario Kart Deluxe 8 sur Nintendo Switch - Voir ici

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.