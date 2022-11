Black Friday jeux vidéo : retrouvez les plus grosses promos sur Switch, PS5 et Xbox !

Le Black Friday 2022 a débuté ! Enfin pas officiellement puisque la date officielle reste fixée à la semaine prochaine, mais certaines enseignes ont débuté leurs promotions, notamment sur les jeux vidéo qui reste une catégorie de choix pour les consommateurs. Retrouvez les meilleures offres de la journée sur Xbox, PS5, PC, Nintendo Switch et PS4.

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 12h47] Aujourd'hui le Black Friday fait son grand retour ! Si la date officielle de l'évènement reste fixée au 25 novembre prochain, mais certaines enseignes comme Amazon et la Fnac ont déjà débuté leurs grosses promotions dès cette semaine. Au centre des attentions, la catégorie jeux vidéo, qui bénéficie chaque année de beaucoup d'attention chez les revendeurs les plus populaires. Et pour cause, l'année 2022 a été riche en grosses sorties et en surprises de taille, avec de nombreux nouveaux titres sur Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les meilleures promotions du jour sur toutes les plateformes !

La Playstation 5 fait preuve d'une popularité à l'épreuve de sa rareté, en affichant des ventes largement supérieures à celles de la Playstation 4. Une situation cocasse qui se traduit par un grand nombre de joueurs PS5 en France. Pour ce qui est des sorties de l'année sur la console, on retrouve bien évidemment God of War : Ragnarök en star incontestée de ce Black Friday 2022, ainsi que l'éternel FIFA 23 et Call of Duty : Modern Warfare 2. D'autres grosses exclusivités sont arrivées sur la console de Sony aussi cette année comme The Last of Us Part 1 Remake ou encore Horizon Forbidden West.

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 60,90 € Occasion à partir de 60,00 € Amazon 79,99 € 60,90 € Voir

Fnac 72,99 € 63,61 € Voir

Rakuten 64,99 € Voir

Cdiscount 72,99 € Voir

Darty 78,99 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 64,99 € 60,00 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 72,99 € 121,96 € Voir

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 54,00 € Occasion à partir de 49,95 € Cdiscount 54,00 € Voir

Fnac 69,99 € 56,99 € Voir

Rakuten 58,31 € Voir

Amazon 67,22 € 59,90 € Voir

Leclerc 60,36 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Darty 74,91 € Voir

Micromania 79,99 € Voir Rakuten 58,31 € 49,95 € Voir

Amazon 67,22 € 56,13 € Voir

Fnac 69,99 € 59,27 € Voir

Call of Duty Modern Warfare II PS5 Neuf à partir de 58,73 € Occasion à partir de 58,70 € Amazon 79,99 € 58,73 € Voir

Rakuten 58,73 € Voir

Leclerc 58,73 € Voir

Fnac 64,90 € Voir

Cdiscount 69,90 € Voir

Micromania 64,99 € 79,99 € Voir

Darty 84,35 € Voir Rakuten 58,73 € 58,70 € Voir

Micromania 64,99 € Voir

Fnac 64,90 € 123,90 € Voir

Horizon Forbidden West PS5 Neuf à partir de 35,80 € Occasion à partir de 25,90 € Rakuten 35,80 € Voir

Fnac 74,99 € 36,00 € Voir

Cdiscount 45,00 € Voir

Amazon 79,99 € 47,99 € Voir

Leclerc 61,49 € Voir

Micromania 41,99 € 79,99 € Voir

Ubaldi 81,00 € Voir

Darty 87,00 € Voir Rakuten 35,80 € 25,90 € Voir

Amazon 79,99 € 42,90 € Voir

Fnac 74,99 € 42,99 € Voir

Micromania 41,99 € Voir

Elden Ring PS5 Neuf à partir de 51,99 € Occasion à partir de 47,44 € Amazon 69,99 € 51,99 € Voir

Cdiscount 52,79 € Voir

Rakuten 52,80 € Voir

Leclerc 52,80 € Voir

Fnac 79,99 € 55,82 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Darty 75,31 € Voir Fnac 79,99 € 47,44 € Voir

Rakuten 52,80 € 50,00 € Voir

Amazon 69,99 € 95,38 € Voir

La Nintendo Switch OLED fête à peine ses un an et déjà le Black Friday est de retour, une aubaine poure tous les joueurs Nintendo Switch qui peuvent se vanter d'avoir connu une année riche en sorties de qualité. Sur la liste des meilleurs jeux Switch en 2022, on retrouve Bayonetta 3 qui s'impose comme un chef d'oeuvre dans son genre. Côté plus classique, Mario a fait son grand retour dans Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope tandis que Breath of The Wild reste probablement le plus grand classique de la console nipponne.

Life Is Strange True Colors SWITCH Neuf à partir de 21,99 € Occasion à partir de 34,99 € Cdiscount 21,99 € Voir

Fnac 39,98 € Voir

Rakuten 41,41 € Voir

Micromania 34,99 € 39,99 € Voir

Darty 39,43 € Voir

Amazon 44,99 € Voir

La Redoute 49,84 € Voir Micromania 34,99 € Voir

Jeu Switch UBISOFT MARIO+LAPIN CRETIN SPARKS Neuf à partir de 39,70 € Occasion à partir de 30,00 € Fnac 49,99 € 39,70 € Voir

Leclerc 43,90 € Voir

Rakuten 47,34 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Amazon 54,99 € 52,99 € Voir

La Redoute 49,56 € Voir

Boulanger 59,99 € 49,99 € Voir

Darty 53,35 € Voir Rakuten 47,34 € 30,00 € Voir

Fnac 49,99 € 58,76 € Voir

Amazon 54,99 € 64,56 € Voir

Bayonetta 3 SWITCH Neuf à partir de 37,00 € Occasion à partir de 25,99 € Rakuten 37,00 € Voir

Amazon 44,49 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

Leclerc 44,49 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

La Redoute 58,51 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 62,86 € Voir Rakuten 37,00 € 25,99 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Fnac 44,99 € 57,90 € Voir

Jeux Switch ZELDA-BREATH-WILD Neuf à partir de 51,49 € Occasion à partir de 39,80 € Amazon 51,49 € Voir

Leclerc 51,49 € Voir

Cdiscount 45,00 € 54,99 € Voir

Rakuten 54,99 € Voir

Fnac 54,99 € Voir

Boulanger 54,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Darty 72,30 € Voir

Ubaldi 73,00 € Voir Rakuten 54,99 € 39,80 € Voir

Amazon 51,49 € 45,00 € Voir

Cdiscount 45,00 € Voir

Fnac 54,99 € 47,95 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Pokémon Violet SWITCH Neuf à partir de 44,19 € Occasion à partir de 45,00 € Amazon 44,99 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Leclerc 44,19 € Voir

Fnac 49,97 € Voir

Rakuten 54,99 € Voir

La Redoute 58,51 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Darty 62,86 € Voir Rakuten 54,99 € 45,00 € Voir

Pokémon Ecarlate SWITCH Neuf à partir de 44,19 € Occasion à partir de 25,00 € Amazon 44,19 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Leclerc 44,19 € Voir

Fnac 49,97 € Voir

Rakuten 54,99 € Voir

La Redoute 58,51 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Darty 59,95 € Voir Rakuten 54,99 € 25,00 € Voir

La Xbox Series X est toujours une option de choix quand il s'agit de rentrer dans le jeu vidéo next-gen. La console de Microsoft concurrence directement la Playstation 5 au niveau des performances, et possède des exclusivités de choix surtout lorsqu'on se penche un peu sur le Xbox Game Pass et son catalogue de jeux disponible aux abonnés. Parmi les sorties récentes à surveiller lors du Black Friday, on retrouve bien évidemment FIFA 23 et Call of Duty : Modern Warfare 2 dans la catégorie des best-sellers, tandis que Forza Horizon 5 reste sur la première place du podium des jeux de course.

Call Of Duty Modern Warfare II XBOX SERIES X Neuf à partir de 58,73 € Occasion à partir de 63,00 € Amazon 79,99 € 58,73 € Voir

Rakuten 58,73 € Voir

Leclerc 58,73 € Voir

Cdiscount 64,90 € Voir

Fnac 64,90 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Darty 82,60 € Voir Rakuten 58,73 € 63,00 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 64,90 € 131,90 € Voir

Elden Ring Xbox Serie x Neuf à partir de 44,00 € Occasion à partir de 42,70 € Fnac 99,99 € 44,00 € Voir

Cdiscount 65,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Rakuten 74,33 € Voir

Darty 77,84 € Voir

Amazon 69,99 € 83,51 € Voir Rakuten 74,33 € 42,70 € Voir

Amazon 69,99 € 52,95 € Voir

Fnac 99,99 € 54,95 € Voir

FIFA 23 Xbox Serie x Neuf à partir de 55,00 € Occasion à partir de 47,68 € Fnac 69,99 € 55,00 € Voir

Amazon 67,22 € 57,56 € Voir

Cdiscount 59,99 € Voir

Leclerc 60,36 € Voir

Rakuten 62,98 € Voir

Micromania 59,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Amazon 67,22 € 47,68 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Rakuten 62,98 € 113,25 € Voir

Forza Horizon 5 Xbox Serie x Neuf à partir de 36,47 € Occasion à partir de 45,56 € Amazon 69,99 € 36,47 € Voir

Fnac 69,99 € 42,99 € Voir

Rakuten 49,99 € Voir

Leclerc 49,00 € Voir

Cdiscount 60,99 € Voir

Darty 64,82 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Ubaldi 70,00 € Voir Amazon 69,99 € 45,56 € Voir

Rakuten 49,99 € 59,90 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Fnac 69,99 € 135,90 € Voir

Gotham Knights Xbox Serie x Neuf à partir de 41,00 € Occasion à partir de 44,99 € Fnac 59,99 € 41,00 € Voir

Cdiscount 45,00 € Voir

Leclerc 49,95 € Voir

Rakuten 54,83 € Voir

Amazon 74,99 € 56,96 € Voir

Darty 56,86 € Voir Rakuten 54,83 € 44,99 € Voir

Amazon 74,99 € 91,16 € Voir

Fnac 59,99 € 91,16 € Voir

La Playstation 4 reste en excellente forme malgré son âge vénérable. L'absence de stocks de la Playstation 5 permet à son aînée de garder un peu la pêche, bénéficiant des sorties cross-génération du moment. Elle peut se vanter de pouvoir faire tourner tous les titres les plus exigeants de Sony, tels que les récents Elden Ring et God of War : Ragnarök par exemple. Côté FIFA 23, le jeu reste une version différente de la version PS5, tandis que 2K23 reste un très bon choix pour les amateurs de basket. On fait le point sur les meilleurs jeux PS4 et leurs promotions juste ci-dessous :

The Last of Us 2 PS4 Neuf à partir de 9,99 € Occasion à partir de 17,95 € Fnac 39,99 € 9,99 € Voir

Amazon 69,99 € 15,99 € Voir

Rakuten 22,26 € Voir

Cdiscount 25,70 € Voir

Leclerc 30,90 € Voir

Darty 29,95 € Voir

Micromania 32,99 € 39,99 € Voir

Ubaldi 73,00 € Voir Rakuten 22,26 € 17,95 € Voir

Fnac 39,99 € 17,95 € Voir

Amazon 69,99 € 27,99 € Voir

Micromania 32,99 € Voir

FIFA 23 PS4 Neuf à partir de 48,00 € Occasion à partir de 50,00 € Fnac 59,99 € 48,00 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Rakuten 52,80 € Voir

Leclerc 52,80 € Voir

Amazon 58,82 € 55,22 € Voir

La Redoute 58,99 € Voir

Darty 60,36 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Galeries Lafayette 69,99 € Voir Rakuten 52,80 € 50,00 € Voir

Amazon 58,82 € 54,14 € Voir

Fnac 59,99 € 59,95 € Voir

God Of War Ragnarok PS4 Neuf à partir de 53,61 € Occasion à partir de 56,00 € Fnac 62,99 € 53,61 € Voir

Cdiscount 56,50 € Voir

Amazon 69,99 € 57,00 € Voir

Rakuten 68,44 € Voir

La Redoute 67,99 € Voir

Darty 67,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Galeries Lafayette 69,99 € Voir Rakuten 68,44 € 56,00 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Fnac 62,99 € 117,90 € Voir

Elden Ring PS4 Neuf à partir de 59,90 € Occasion à partir de 59,99 € Amazon 69,99 € 59,90 € Voir

Fnac 68,91 € Voir

Rakuten 69,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir Micromania 59,99 € Voir

Amazon 69,99 € 63,82 € Voir

Fnac 68,91 € 64,12 € Voir

Rakuten 69,99 € 67,89 € Voir

NBA 2K23 Edition Championnat PS4 Neuf à partir de 74,99 € Occasion à partir de 69,74 € Amazon 95,99 € 74,99 € Voir

Fnac 99,99 € 74,99 € Voir

Micromania 99,99 € 79,99 € Voir

Rakuten 99,22 € Voir Amazon 95,99 € 69,74 € Voir

FIFA 23 PC Neuf à partir de 58,82 € Amazon 58,82 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Rakuten 77,97 € Voir

Elden Ring Launch Edition PC Neuf à partir de 59,99 € Micromania 59,99 € Voir

Amazon 139,49 € 123,91 € Voir

Fnac 139,89 € Voir

Rakuten 149,90 € Voir

Battlefield 2042 PC Neuf à partir de 35,99 € Cdiscount 35,99 € Voir

Fnac 59,99 € 36,42 € Voir

Amazon 41,90 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Leclerc 45,28 € Voir

Rakuten 50,17 € Voir

Darty 56,34 € Voir

La Redoute 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Galeries Lafayette 59,99 € Voir

Attention, le Black Friday est une belle occasion de faire de bonnes affaires mais les prix évoluent vite et les stocks peuvent être limités. Certaines promotions n'en sont pas vraiment et affichent des prix barrés au-dessus du marché ou des tarifs encore en vigueur quelques jours seulement avant le Black Friday. Il convient donc d'ouvrir l'oeil, de suivre nos sélections régulièrement ou encore d'utiliser un comparateur de prix.