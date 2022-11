Cyber Monday jeux vidéo : Call of Duty, Pokémon... Les promos du jour !

Une nouvelle édition du Cyber Monday a débuté sur la planète jeu vidéo avec des offres à ne surtout pas manquer que vous jouiez sur Nintendo Switch, Xbox, PC ou Playstation ! Les meilleures promos, c'est juste ci-dessous.

[Mis à jour le 28 novembre 2021 à 10h30] Après un Black Friday riche en aventures pour les amateurs de gaming, c'est désormais au Cyber Monday de nous apporter ses différents lots de promotions et de réductions. C'est donc une grosse journée qui débute pour les rayons gaming, que vous jouiez sur PC, Xbox, PS5 ou Nintendo Switch. Certaines offres qui font un carton concernent les plus grosses sorties de l'année, comme Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring ou God of War : Ragnarök, tandis que des licences clefs comme Pokémon Ecarlate et Violet ou encore FIFA 23 sont déjà proposés à prix réduits. Toutes les meilleures promotions et offres du Cyber Monday 2022, c'est juste ci-dessous.

MEILLEURS produits

Grosse journée aujourd'hui pour les joueurs Playstation 5 qui disposent de très bons rabais sur un catalogue complet de jeux. On y retrouve des grosses sorties récentes à prix réduit, comme God of War : Ragnarök ou encore Call of Duty : Modern Warfare 2, mais aussi des classiques comme le traditionnel FIFA 23, Dying Light 2 à absolument tester en coopération, Returnal et d'autres grosses exclusivités de la console. Nous vous avons réuni ci-dessous les meilleures offres et promotions du Black Friday sur les jeux PS5, de quoi étoffer vos étagères avec quelques bons moments assurés.

Dying Light 2 Stay Human PS5 Neuf à partir de 27,00 € Occasion à partir de 26,90 € Amazon 37,90 € 27,00 € Voir

Rakuten 27,00 € Voir

Leclerc 27,00 € Voir

Cdiscount 29,99 € Voir

Fnac 53,99 € 30,29 € Voir

Micromania 49,99 € 29,99 € Voir

Darty 37,94 € Voir Rakuten 27,00 € 26,90 € Voir

Amazon 37,90 € 27,89 € Voir

Fnac 53,99 € 34,85 € Voir

Micromania 49,99 € 34,99 € Voir

Console Sony Playstation 5 Digital Edition Neuf à partir de 798,50 € Occasion à partir de 710,00 € Rakuten 798,50 € Voir Rakuten 798,50 € 710,00 € Voir

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 48,90 € Occasion à partir de 41,00 € Rakuten 48,90 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 69,99 € 50,90 € Voir

Amazon 67,22 € 56,99 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Galeries Lafayette 59,99 € Voir

Darty 72,57 € Voir Rakuten 48,90 € 41,00 € Voir

Amazon 67,22 € 46,49 € Voir

Fnac 69,99 € 66,89 € Voir

Sonic Frontiers 29,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 60,90 € Occasion à partir de 57,00 € Rakuten 60,90 € Voir

Leclerc 60,90 € Voir

Fnac 72,99 € 63,81 € Voir

Amazon 79,99 € 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 60,90 € 57,00 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 72,99 € 92,64 € Voir

Gran Turismo 7 PS5 Neuf à partir de 35,00 € Occasion à partir de 30,00 € Rakuten 35,00 € Voir

Amazon 49,90 € 44,99 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Fnac 74,99 € 44,90 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Micromania 79,99 € 49,99 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir

Galeries Lafayette 49,99 € Voir

Darty 52,99 € Voir

Rue du Commerce 69,99 € Voir Rakuten 35,00 € 30,00 € Voir

Fnac 74,99 € 42,95 € Voir

Amazon 49,90 € Voir

Call of Duty Modern Warfare II PS5 Neuf à partir de 58,73 € Occasion à partir de 55,00 € Rakuten 58,73 € Voir

Leclerc 58,73 € Voir

Cdiscount 64,90 € Voir

Fnac 64,90 € Voir

Micromania 64,99 € 79,99 € Voir

Amazon 83,78 € Voir

Darty 86,28 € Voir Rakuten 58,73 € 55,00 € Voir

Micromania 64,99 € Voir

Fnac 64,90 € 115,90 € Voir

Horizon Forbidden West PS5 Neuf à partir de 34,90 € Occasion à partir de 32,99 € Rakuten 34,90 € Voir

Fnac 74,99 € 36,96 € Voir

Amazon 79,99 € 44,99 € Voir

Cdiscount 74,99 € 44,99 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Micromania 59,99 € 49,99 € Voir

Ubaldi 81,00 € Voir

Darty 87,00 € Voir Rakuten 34,90 € 32,99 € Voir

Fnac 74,99 € 34,85 € Voir

Amazon 79,99 € 42,90 € Voir

Micromania 59,99 € 41,99 € Voir

Elden Ring PS5 Neuf à partir de 52,80 € Occasion à partir de 50,00 € Leclerc 52,80 € Voir

Amazon 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Rakuten 90,23 € Voir

Darty 104,45 € Voir Rakuten 90,23 € 50,00 € Voir

Fnac 79,99 € 78,07 € Voir

Amazon 69,99 € 97,18 € Voir

Le Black Friday a débuté ! Les joueurs Nintendo peuvent s'en donner à coeur joie puisque de nombreux jeux et produits Nintendo sont en promotion aujourd'hui. Les sites de revente français se sont lancés dans une opération de rabais à grande échelle, vous permettant d'enfin vous lancer dans l'univers Nintendo ou tout simplement d'étoffer votre collection de jeux. Aujourd'hui, de nombreuses grosses sorties récentes sont en promotion, avec des titres comme Bayonetta 3, proposé à coût réduit, Mario & les Lapins Crétins : Sparks of Hope en réduction, mais aussi et toujours des grands classiques de la console comme les univers Pokémon et Zelda.

Mario Golf Super Rush SWITCH Neuf à partir de 39,99 € Occasion à partir de 29,90 € Cdiscount 39,99 € Voir

Amazon 40,99 € Voir

Fnac 44,97 € 41,09 € Voir

Rakuten 42,59 € Voir

Micromania 59,99 € 49,99 € Voir

Darty 61,33 € Voir Rakuten 42,59 € 29,90 € Voir

Fnac 44,97 € 29,95 € Voir

Amazon 40,99 € 40,00 € Voir

Life Is Strange True Colors SWITCH Neuf à partir de 29,99 € Occasion à partir de 34,99 € Micromania 29,99 € Voir

Fnac 36,03 € Voir

Amazon 44,99 € Voir

Rakuten 52,84 € Voir Micromania 29,99 € 34,99 € Voir

Jeu Switch UBISOFT MARIO+LAPIN CRETIN SPARKS Neuf à partir de 39,70 € Occasion à partir de 30,00 € Fnac 49,99 € 39,70 € Voir

Rakuten 40,00 € Voir

Leclerc 43,90 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Amazon 54,99 € 52,99 € Voir

La Redoute 59,99 € 49,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 49,99 € Voir

Darty 63,78 € Voir Rakuten 40,00 € 30,00 € Voir

Fnac 49,99 € 44,95 € Voir

Amazon 54,99 € 83,56 € Voir

Bayonetta 3 SWITCH Neuf à partir de 36,90 € Occasion à partir de 25,99 € Rakuten 36,90 € Voir

Amazon 44,49 € Voir

Fnac 44,99 € Voir

Leclerc 44,49 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir

Galeries Lafayette 49,99 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 59,95 € Voir Rakuten 36,90 € 25,99 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Fnac 44,99 € 57,90 € Voir

Jeux Switch ZELDA-BREATH-WILD Neuf à partir de 45,00 € Occasion à partir de 40,00 € Rakuten 45,00 € Voir

Amazon 51,39 € Voir

Fnac 51,99 € Voir

Leclerc 51,49 € Voir

Cdiscount 54,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Darty 72,73 € Voir

Ubaldi 73,00 € Voir Rakuten 45,00 € 40,00 € Voir

Fnac 51,99 € 46,17 € Voir

Amazon 51,39 € 47,24 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Pokemon Violet SWITCH Neuf à partir de 40,91 € Occasion à partir de 35,00 € Fnac 49,97 € 40,91 € Voir

Amazon 44,16 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Rakuten 44,00 € Voir

Leclerc 44,16 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 59,95 € Voir

La Redoute 75,72 € Voir Rakuten 44,00 € 35,00 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Pokemon Ecarlate SWITCH Neuf à partir de 40,91 € Occasion à partir de 35,00 € Fnac 49,97 € 40,91 € Voir

Rakuten 42,00 € Voir

Amazon 44,16 € Voir

Cdiscount 44,99 € Voir

Leclerc 44,16 € Voir

Micromania 51,99 € 59,99 € Voir

Darty 59,95 € Voir Rakuten 42,00 € 35,00 € Voir

Micromania 51,99 € Voir

Xbox Series S Neuf à partir de 228,98 € Occasion à partir de 229,99 € Rakuten 228,98 € Voir

Amazon 299,99 € 229,00 € Voir

Cdiscount 279,99 € 229,99 € Voir

Fnac 299,49 € 229,49 € Voir

Electro Dépôt 228,98 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

La Redoute 299,99 € 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 229,99 € Voir

Galeries Lafayette 299,99 € 229,99 € Voir

Rue du Commerce 289,99 € 239,99 € Voir Micromania 299,99 € 229,99 € Voir

Rakuten 228,98 € 241,39 € Voir

Fnac 299,49 € 252,81 € Voir

Reconditionné 315,00 € 249,00 € Voir

Amazon 299,99 € 278,00 € Voir



La Xbox reste un sérieux concurrent à la Playstation 5. En ayant proposé deux consoles il y a maintenant deux ans, dont une à mi-chemin entre une Xbox One X et une Xbox Series X, la Xbox Series S, Microsoft s'est assuré de maintenir un approvisionnement constant de consoles tout au long de la pandémie. Bien que la Series X subisse le même sort que la PS5 sur le plan de la disponibilité en ligne et en magasin, sa petite soeur la Series S est toujours disponible, proposant une solution de choix pour du gaming en HD et en 2K, le tout en maintenant de très hauts framerates.

Call Of Duty Modern Warfare II XBOX SERIES X Neuf à partir de 64,90 € Occasion à partir de 55,00 € Cdiscount 64,90 € Voir

Fnac 64,90 € Voir

Rakuten 77,97 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Darty 83,01 € Voir

Amazon 92,00 € Voir Rakuten 77,97 € 55,00 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 64,90 € 76,08 € Voir

Elden Ring Xbox Serie x Neuf à partir de 65,99 € Occasion à partir de 50,00 € Cdiscount 65,99 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 99,99 € 75,05 € Voir

Rakuten 79,53 € Voir

Darty 77,17 € Voir

Amazon 83,51 € Voir Rakuten 79,53 € 50,00 € Voir

Fnac 99,99 € 105,90 € Voir

FIFA 23 Xbox Serie x Neuf à partir de 49,99 € Occasion à partir de 48,30 € Fnac 69,99 € 49,99 € Voir

Cdiscount 54,99 € Voir

Amazon 67,22 € 56,99 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Leclerc 59,90 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

La Redoute 68,90 € Voir

Boulanger 68,90 € Voir

Galeries Lafayette 68,90 € Voir Amazon 67,22 € 48,30 € Voir

Rakuten 59,99 € 49,00 € Voir

Micromania 79,99 € 59,99 € Voir

Forza Horizon 5 Xbox Serie x Neuf à partir de 29,99 € Occasion à partir de 38,00 € Amazon 36,47 € 29,99 € Voir

Cdiscount 34,99 € Voir

Rakuten 36,67 € Voir

Fnac 69,99 € 39,94 € Voir

Darty 42,68 € Voir

Micromania 69,99 € 44,99 € Voir

Ubaldi 70,00 € Voir Rakuten 36,67 € 38,00 € Voir

Micromania 69,99 € 59,99 € Voir

Amazon 36,47 € 79,78 € Voir

Fnac 69,99 € 79,78 € Voir

Gotham Knights Xbox Serie x Neuf à partir de 39,00 € Occasion à partir de 45,00 € Amazon 49,95 € 39,99 € Voir

Cdiscount 39,00 € Voir

Fnac 59,99 € 40,00 € Voir

Rakuten 49,79 € Voir

Leclerc 49,95 € Voir

Micromania 74,99 € 49,99 € Voir

Darty 57,57 € Voir Rakuten 49,79 € 45,00 € Voir

Micromania 74,99 € 59,99 € Voir

Fnac 59,99 € 95,90 € Voir

La Playstation 4 reste en excellente forme malgré son âge vénérable. L'absence de stocks de la Playstation 5 permet à son aînée de garder un peu la pêche, bénéficiant des sorties cross-génération du moment. Elle peut se vanter de pouvoir faire tourner tous les titres les plus exigeants de Sony, tels que les récents Elden Ring et God of War : Ragnarök par exemple. Côté FIFA 23, le jeu reste une version différente de la version PS5, tandis que 2K23 reste un très bon choix pour les amateurs de basket. On fait le point sur les meilleurs jeux PS4 et leurs promotions juste ci-dessous :

The Last of Us 2 PS4 Neuf à partir de 9,99 € Occasion à partir de 14,00 € Micromania 39,99 € 9,99 € Voir

Amazon 69,99 € 14,99 € Voir

Cdiscount 14,99 € Voir

Fnac 15,80 € Voir

Rakuten 17,64 € Voir

La Redoute 19,72 € Voir

Darty 22,32 € Voir

Ubaldi 73,00 € Voir Rakuten 17,64 € 14,00 € Voir

Amazon 69,99 € 20,09 € Voir

Fnac 15,80 € 20,08 € Voir

Micromania 39,99 € 32,99 € Voir

FIFA 23 PS4 Neuf à partir de 40,91 € Occasion à partir de 48,00 € Fnac 59,99 € 40,91 € Voir

Cdiscount 44,00 € Voir

Rakuten 48,99 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Amazon 58,82 € 51,99 € Voir

Micromania 69,99 € 49,99 € Voir

La Redoute 58,90 € Voir

Boulanger 58,90 € Voir

Galeries Lafayette 58,90 € Voir

Darty 61,06 € Voir Rakuten 48,99 € 48,00 € Voir

Amazon 58,82 € 49,09 € Voir

Fnac 59,99 € 59,95 € Voir

God Of War Ragnarok PS4 Neuf à partir de 53,69 € Occasion à partir de 59,99 € Rakuten 53,69 € Voir

Leclerc 53,69 € Voir

Cdiscount 57,50 € Voir

Fnac 59,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Galeries Lafayette 69,99 € Voir

Amazon 89,99 € Voir Micromania 59,99 € Voir

Elden Ring PS4 Neuf à partir de 59,90 € Occasion à partir de 59,99 € Amazon 69,99 € 59,90 € Voir

Rakuten 69,99 € Voir

Micromania 59,99 € 69,99 € Voir

Fnac 101,72 € Voir Rakuten 69,99 € 60,00 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Amazon 69,99 € 63,82 € Voir

Fnac 101,72 € 64,12 € Voir

NBA 2K23 Edition Championnat PS4 Neuf à partir de 59,99 € Fnac 74,99 € 59,99 € Voir

Amazon 149,99 € 109,48 € Voir

Micromania 149,99 € Voir

Outre les consoles de jeu, les joueurs PC constituent une part importante des gamers. C'est pourquoi nous vous avons rassemblé quelques une des meilleures sorties de l'année, sous promotion pendant le Black Friday 2022. Vous y retrouverez des nouvelles d'Elden Ring, de FIFA 23, et de tous les hits de l'année.

FIFA 23 PC Neuf à partir de 58,82 € Occasion à partir de 69,99 € Amazon 58,82 € Voir

Rakuten 75,40 € Voir

Fnac 139,90 € Voir Rakuten 75,40 € 69,99 € Voir

Fnac 139,90 € 145,90 € Voir

Elden Ring Launch Edition PC Neuf à partir de 59,99 € Micromania 59,99 € Voir

Amazon 139,49 € 123,91 € Voir

Rakuten 129,90 € Voir

Fnac 129,90 € Voir

Battlefield 2042 PC Neuf à partir de 35,72 € Fnac 59,99 € 35,72 € Voir

Amazon 41,90 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Cdiscount 43,98 € Voir

Leclerc 45,28 € Voir

Rakuten 50,17 € Voir

Darty 54,75 € Voir

La Redoute 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Galeries Lafayette 59,99 € Voir

Le Black Friday est le moment de faire de très bonnes affaires, mais il faut absolument surveiller les offres proposées, car certaines peuvent clairement être de fausses promotions, avec un prix gonflé ces derniers jours. N'hésitez pas à utiliser un comparateur de prix pour vérifier vos produits.