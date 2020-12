Black Friday trottinette électrique : jusqu'à -450 euros ! Notre sélection

BLACK FRIDAY TROTTINETTE ELECTRIQUE - En ce jour du Black Friday, les promos sur les trottinettes électriques affluent... Découvrez notre sélection, avec des réductions jusqu'à -450 euros !

[Mis à jour le 4 décembre 2020 à 15h58] Avis aux urbains pressés désireux d'éviter les embouteillages ! Le Black Friday est bien là en ce vendredi 4 décembre... et les promos aussi. Les sites marchands se sont mis à l'heure du "vendredi noir", qui permet de faire plaisir (ou se faire plaisir) avant Noël. Comme chaque année, et de plus en plus, les trottinettes électriques font figure d'incontournables. Ce mode de déplacement est désormais très prisé en ville, mais son prix peut encore en effrayer certains.

Mais les offres du Black Friday sont nombreuses et permettent de franchir le pas. Linternaute.com est parti à la recherche des promos les plus intéressantes, que ce soit sur Amazon, Darty, la Fnac, ElectroDépot... Il y en a pour tous les budgets ! Jugez plutôt : sur le site de la Fnac, cette trottinette électrique habituellement vendue 599,99 euros passe, en ce jour de Black Friday, à seulement 149,99 euros ! Retrouvez ci-dessous les meilleures offres du web sur de nombreux produits phares du marché de la mobilité électrique.

Trotinette électrique pliable noire vitesse maximale 23km/h 5.0AH frein arrière métallique cache câble avec moteur arrière 599,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

SEGWAY Max G30 trotinette Electrique Adulte Unisexe, Noir, Unique 799,00 € 754,98 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TROTTINETTE electrique STREET MOTION MAK 298,53 € 258,73 € VOIR L'OFFRE sur Electro Dépôt

urbetter Trottinette Electrique Scooter électrique, 15km la portée Moteur de 150W 5.5'' Scooter électrique Pliable Maximale de 25 kmh, Léger et Réglable pour Ados et Adulte, Kugoo ES01 Mini (A Noir) 199,99 € 189,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TROTTINETTE electrique XIAOMI ESSENTIAL Cdiscount 249,98 € Voir

Amazon 299,99 € 279,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 279,99 € Voir

Electro Dépôt 298,96 € Voir

Rue du Commerce 299,00 € Voir

La Redoute 299,00 € Voir

Darty 299,99 € Voir

UrbanGlide Ride 81 Boost Trottinette Adulte Unisexe, Noir, XL Fnac 267,00 € 197,00 € Voir

Amazon 329,00 € 199,00 € Voir

Cdiscount 263,10 € Voir

XIAOMI Mi Electric Scooter 1S - 250W - Noir Fnac 448,19 € 398,19 € Voir

Amazon 449,99 € 399,00 € Voir

Electro Dépôt 398,26 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Darty 449,00 € 399,99 € Voir

Boulanger 449,00 € 399,00 € Voir

Rue du Commerce 409,00 € Voir

Cdiscount 432,00 € Voir

M MEGAWHEELS Trottinette Electrique Pliable 7500mAh Vitesse Réglable Jusqu’à 25km/h Scooter Electrique avec Ecran LCD Pneu Plein 8,0 Pouces Cadeau pour Ados et Adulte, Charge Maximale 120KG - S10 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

RCB Trottinette Electrique Pliable Scooter électrique Pliant Ultra Léger et Réglable pour Ados et Mixte Adulte Vitesse maximale 30km / h, Moteur 350W, Pneu antidérapant et Ecran LCD Scooter étanche … 299,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

