Réforme du bac et du lycée : spécialité, tronc commun, contrôle continu... On fait le point

REFORME DU BAC. Suppression des filières générales, listes de spécialités à choisir pour les futurs bacheliers... Voici les infos clés sur la réforme du bac et du lycée mise en place en 2020.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 13h18] Le bac 2022 est un nouveau bac, après la réforme du célèbre examen lancée en 2020. La nouvelle formule, dans laquelle ont disparu les séries L, ES et S, est basée sur un "tronc commun", complété par des spécialités choisies par l'élève lui-même, dès la Première du lycée général. Les Premières ont d'ailleurs essuyé les plâtres du bac nouvelle formule dès le mois de janvier 2020, avec le démarrage des "épreuves contrôle continu du bac", dit "E3C". C'est en effet lors de la rentrée scolaire du lundi 2 septembre 2019 que la réforme du lycée et du baccalauréat a commencé à être appliquée au lycée.

Le baccalauréat 2022 doit donc comporter quant à lui 60% de contrôle final et 40% de contrôle continu. En pratique, trois spécialités doivent désormais être choisies en classe de première, et deux en classe de terminale (que les futurs bacheliers doivent sélectionner dès leur année de première). Une façon, argumente-t-on rue de Grenelle, de proposer des parcours "à la carte". Consultez ci-dessous la liste des nouvelles spécialités et des matières du tronc commun, celle des meilleurs débouchés estimés et d'autres détails clés sur la réforme du bac et du lycée.

Cette page vous décrit la réforme du lycée et du bac telle qu'elle doit être appliquée dans des conditions normales. Consultez notre article sur le Bac 2022 pour connaître les aménagements liés au Covid-19.

Selon le gouvernement, l'objectif de la réforme du bac est clair : simplifier le cursus et "donner les moyens aux lycéens de se projeter vers la réussite dans l'enseignement supérieur". En résumé, trois éléments clés se superposent pour former le nouveau baccalauréat :

Un nouveau tronc commun

De nouvelles spécialités

De nouvelles épreuves communes de contrôle continu, alias "E3C" (en plus de l'épreuve anticipée classique, écrite et orale, du bac de Français, qui n'est pas considérée comme du contrôle continu)

En première et en terminale, les élèves suivent, à partir de la rentrée 2019, un tronc commun évalué à 16h d'enseignement par semaine en voie générale, 13 à 14h en voie technologique :

Français (en 1ère)

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

Langue vivante A et langue vivante B

Education physique et sportive

Enseignement scientifique (en voie générale) / mathématiques (en voie technologique)

Philosophie (en terminale)

Réforme du bac et spécialités

Douze spécialités sont désormais en place pour le bac général. Les futurs bacheliers doivent donc en choisir trois en première et deux en classe de terminale. Les élèves ont 4 heures de cours par semaine par spécialité en première puis 6 heures de cours par semaine par spécialité en terminale. Cette liste mêle des disciplines plus ou moins traditionnelles :

Arts

Biologie & écologie

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues

Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l'ingénieur

Sciences économiques et sociales

Tous les lycées ne proposent pas l'intégralité des spécialités. De quoi rendre les lycéens et les parents très fébriles. Faudra-t-il désormais changer d'établissement pour suivre la spécialité de son choix ? Que faire si un lycée propose des spécialités qui offrent peu de débouchés après le bac ? Ces questionnements ne sont évidemment pas sans lien avec la colère qui s'est propagée dans les lycées en décembre 2019, avec des centaines de blocages, mais aussi des incendies et des dégradations. Le 16 décembre dernier, lors du Grand rendez-vous Europe 1, Les Echos, CNews, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer tentait quant à lui de rassurer : il assurait alors que dans "l'immense majorité des lycées" (92% environ selon le ministère), les sept spécialités les plus courantes seront garanties, avec "une ou deux autres" en plus. Les académies font également valoir, selon le Figaro Etudiant, qu'il sera possible pour les élèves de suivre dans un autre établissement les spécialités qui les intéressent en cas d'offre limitée dans leur propre établissement... Le ministère précise quant à lui que les élèves pourront aussi si besoin suivre l'enseignement de certaines spécialités à distance.

A partir du bac 2021, une part de contrôle continu de 40% sur la note finale du bac a été intégrée dès la classe de première générale et technologique, a éclairci le ministère de l'Education fin 2019. Objectif ? "Valoriser davantage le travail des élèves et leurs progrès". Le contrôle continu doit prendre en compte à la fois les résultats du bulletin scolaire (10% de la note du contrôle continu) et les résultats à trois séries d'épreuves de contrôle continu, les "E3C" (30% de la note de contrôle continu). Le ministère précise que les sujets des épreuves de contrôle continu seront piochés dans une banque nationale, que les copies seront anonymes et que les professeurs ne corrigeront pas celles de leurs élèves, le tout afin de "garantir le caractère national de l'examen".

Et côté calendrier ?

la première série d'épreuves de contrôle continu s'étale de fin janvier à mi-mars, selon les calendriers définis par chaque établissement. Au menu, de l'histoire-géo (2h), les deux langues vivantes (2x1h) et les mathématiques (2h) pour la filière technologique.

d'épreuves de contrôle continu s'étale de fin janvier à mi-mars, selon les calendriers définis par chaque établissement. Au menu, de l'histoire-géo (2h), les deux langues vivantes (2x1h) et les mathématiques (2h) pour la filière technologique. La deuxième série d'E3C des premières court de mi-avril à mi-juin. Elle concernera les mêmes disciplines mais s'y ajouteront l'enseignement de spécialité n°3, non-conservé en terminale, et l'enseignement scientifique pour les voies générales.

d'E3C des premières court de mi-avril à mi-juin. Elle concernera les mêmes disciplines mais s'y ajouteront l'enseignement de spécialité n°3, non-conservé en terminale, et l'enseignement scientifique pour les voies générales. Enfin, la troisième série d'épreuves communes de contrôle continu a lieu en terminale, de mai à juin, et concerne les même matières que pour la dernière série, excepté l'enseignement de spécialité n°3.

Selon le rapport de la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) intitulé "Les métiers en 2022" et publié en avril 2015, les meilleurs débouchés à cet horizon se situent du côté des aides-soignantes, informaticiens, cadres commerciaux (et technico-commerciaux) / administratifs / comptables / financiers, enseignants, assistantes maternelles, personnel d'étude et de recherche (métiers scientifiques), métiers du conseil / formation professionnelle / communication, aides à domicile, ingénieurs de l'informatique et télécommunications, techniciens des services administratifs / comptables / financiers, vendeurs, agents d'entretien, conducteurs de véhicules, infirmiers et sages-femmes, cuisiniers, employés de l'hôtellerie et de la restauration, métiers de l'animation culturelle et sportive, ouvriers qualifiés (notamment dans les secteurs de pointe comme l'énergie, l'aéronautique ou la mécanique, mais aussi, dans le bâtiment), ouvriers qualifiés du second oeuvre (électriciens, menuisiers, plombiers...), techniciens supérieurs et agents de maîtrise dans la maintenance de machines ou la maintenance automobile, cadres de la banque et des assurances, coiffeurs, esthéticiens.

Le site Reussirmavie.net, webzine d'orientation dédié aux 16-25 ans, liste les métiers qui recrutent suivants, afin d'aider les jeunes à affiner leur projet professionnel pour obtenir les meilleurs débouchés et choisir, pourquoi pas, leurs spécialités en conséquence :