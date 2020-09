"French Days. Les meilleures promos de ce vendredi 25 septembre 2020"

FRENCH DAYS 2020 - Les French Days ont démarré ce vendredi 25 septembre ! Au programme, des réductions sur des sites de vente en ligne comme Amazon, CDiscount, Boulanger ou encore Fnac-Darty. Voici notre sélection de bonnes affaires à ne pas rater !

L'opération commerciale des French Days est bien circonscrite dans le temps et a commencé ce vendredi 25 septembre à 7 heures. Ce sera fini le mardi 29 septembre 2020 à 7 heures. Les French Days se tiennent deux fois par an, au printemps puis à l'automne. Les derniers French Days ont eu lieu du 27 mai au 2 juin 2020.

Darty joue à 100% le jeu des French Days, que l'enseigne estime être "l'occasion rêvée [...] de proposer des réductions et bons plans sur l'ensemble de nos univers allant de l'électroménager jusqu'aux produits high tech les plus performants". Darty assure que "pendant ce festival de bonnes affaires, (sa) philosophie reste la même : offrir à nos clients un très large choix de produits et de services répondant à leurs besoins spécifiques". Les rabais les plus importants concernent le petit et gros électroménager. Il faut aussi jeter un oeil sur les rabais effectués sur les smartphones et les ordinateurs portables. Toutes les offres French Days chez Darty.

La Fnac propose des réductions à partir de ce vendredi 25 septembre et jusqu'au 29 septembre 10h sur son site Internet. L'enseigne présente les French Days chez elle de cette manière : "Parfois appelée Black Friday à la française, cette opération commerciale a pour vocation de soutenir le commerce français en dehors des périodes de soldes en proposant des promotions fortes". Les réductions concernent l'informatique, les smartphones, la photo, le son, les télévisions, les équipements cuisine, les jeux vidéo, la musique, les DVD et les jouets. Toutes les offres French Days à La Fnac.

Dès ce vendredi 25 septembre, les promotions concernent des milliers de produit, car pour les French Days, Discount ne fait pas dans la dentelle et propose "tout le site en promotion". Le site de e-commerce promet "un long week-end de promotions incroyables dans tous nos univers : de l'électroménager en passant par le high-tech, le meuble, la déco, le bricolage, la mode, les loisirs". Toutes les offres French Days sur CDiscount.

Gros dispositif chez Boulanger pour les French Days. "Boulanger profite de ce temps fort pour promouvoir le savoir-faire français et mettre en lumière les petits commerçants français", indique l'enseigne qui mise sur une "sélection de produits Made in France" et des offres particulièrement ciblées sur les assistants vocaux, les thermostats connectés, les montres sport, les écouteurs, les enceintes nomades, les smartphones, et les téléviseurs connectés. Toutes les offres French Days sur Boulanger.

Le géant de la distribution française propose des réductions sur son site web dès le jeudi 24 septembre. Au programme, smartphones, tablettes, aspirateurs, machines à laver, chauffages portatifs, réfrigérateurs, rasoirs, jouets ou encore meubles de jardin sont disponibles pour les internautes. Les passionnés de jeux vidéo peuvent se réjouir puisqu'Auchan fait une offre à 99,99 euros pour un Casque Noir sans fil Gold Sony Edition Fortnite, ainsi que pour le jeu vidéo à succès The Last of Us Part II sur PS4, ce qui représente une réduction de 39%. Toutes les offres French Days chez Auchan.

La Redoute sort le grand jeu pour les French Days, avec, selon l'enseigne, des "prix imbattables sur la mode femme, homme enfant, meuble et déco, électroménager". L'enseigne a déployé un dispositif clair sur son site Internet, pour aider les consommateurs à retrouver rapidement ce qu'ils cherchent. Toutes les offres French Days sur La Redoute.

Alors que les French Days ont été pensés comme une réponse au Black Friday américain, le géant Amazon, qui est à l'origine du Black Friday en France, participe également aux French Days à sa manière. Pas d'affichage promotionnel exceptionnel, mais des offres, avec certaines marques qui proposent elles-mêmes, de manière autonome, des espaces de vente pour leurs produits avec des rabais "French Days". Toutes les offres French Days sur Amazon.

Le comparateur de prix Idealo a dressé la liste des articles qui attirent le regard des consommateurs. La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro est en tête des résultats de recherche. La suite du classement est loin d'être une surprise puisque des smartphones Apple, Samsung et Huawei sont présents. À cela s'ajoute des téléviseurs Panasonic et LG, des AirPods Pro, ainsi que des produits électroménagers. La première position de la trottinette prouve que ce moyen de locomotion a de plus en plus d'adeptes, en particulier après une année compliquée dans les transports en communs, et le coronavirus.

Si vous n'êtes pas intéressés par ces produits, Idealo a aussi établi un classement des catégories les plus suivies l'an dernier. Les smartphones, les téléviseurs et les baskets sont en tête. Les ordinateurs portables, les enceintes, les casques audio, les montres connectées, les chaussures de running, les aspirateurs et les tablettes tactiles ferment la marche.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. Toutes y participent naturellement, en plus de Couettes Castex, Electro Dépot, Général d'Optique, Grand Optical, Groupe de presse Le Messager, HairStore.fr, Karavel, Lyreco France, SFR, Solaris. De très nombreuses autres marques surfent sur la vague en proposant également des promos, comme c'était le cas l'an dernier pour Auchan, Kiabi, Sarenza, Rakuten, Monoprix, Géant, Franprix, Conforama, King Jouet, Toys'R'us, BeautéPrivée... Cette année encore, la liste pourrait s'allonger.