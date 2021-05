French Days 2021 : 60% des meilleurs prix sont français !

FRENCH DAYS. En attendant la date de début des French Days 2021, le site Idealo révèle que près de 60% des produits proposés durant l'offre sont moins chers que chez la concurrence internationale...

Les French Days sont de retour du 27 mai au 2 juin prochain. Cette nouvelle édition, lors de laquelle les marques et marchands français lancent une multitude de promotions sur une très large gamme de produits, promet de belles affaires et entend bien continuer de concurrencer le Black Friday américain. Le site Idealo, spécialisé dans les comparaisons de prix en ligne, révèle justement que sur les 15 derniers mois, 60% des meilleurs prix proposés en ligne provenaient de plateformes d'e-commerce françaises. Encourageant pour la grande semaine de réductions qui approche.

Le site Idealo a analysé les principales activités et achats des consommateurs entre janvier 2020 et mars 2021. L'étude menée par le comparateur de prix illustre ainsi les grandes tendances de recherches de ces derniers mois et les catégories phares ayant bénéficié des meilleures promotions. On apprend ainsi que les retailers français sont particulièrement avantageux sur les piscines, réfrigérateurs, moniteurs, tablettes tactiles, aspirateurs, casques audio et jusqu'aux ordinateurs portables et consoles de jeux. Des catégories de produits à surveiller lors des French Days. Bien d'autres catégories seront cependant disponibles durant les French Days qui débutent très prochainement.

© Idealo.fr

L'idée des French Days a germé il y a quelques années en marge du Black Friday, grande opération de fin d'année venue tout droit des Etats-Unis. Certains professionnels parlaient depuis longtemps de créer ce "pendant au Black Friday", selon les termes d'Annabel Chaussat, alors directrice marketing et e-commerce de Fnac-Darty. L'opération a même été poussée par le gouvernement puisqu'en janvier 2018, Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, appelait de ses vœux une nouvelle opération commerciale "Made in France". L'initiative sera finalement lancée dès le printemps 2018, par plusieurs grandes enseignes françaises, dans le but de contrer le géant Amazon. Elle a depuis pour habitude de se tenir à la fin du mois d'avril et a depuis peu un double à l'automne. A la clé, une série de promotions tous azimuts pendant une semaine dans de grandes enseignes en ligne françaises comme la Fnac/Darty, CDiscount ou Boulanger.