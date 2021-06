French Days 2021 : à quelle date se tiendra la prochaine édition ?

FRENCH DAYS. L'édition du printemps 2021 des French Days vient de se terminer. La prochaine édition du Black Friday à la française devrait se tenir d'ici la fin de l'année.

La première édition des French Days 2021 vient de se terminer ! De nombreuses promotions étaient disponibles sur différents sites de revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Boulanger. La date pour la prochaine édition des French Days 2021, les French Days d'automne cette fois, devrait être dévoilée d'ici quelques mois.

Il existe deux éditions des French Days par an, l'une se tenant au printemps et l'autre à la rentrée de fin d'année. La première édition pour l'année 2021 a été repoussée en raison de la crise sanitaire et s'est finalement déroulée du 27 mai au 2 juin 2021. A moins d'un nouveau report, la prochaine édition des French Days 2021 devrait avoir lieu vers le mois de septembre.

Lancés en 2018, les French Days sont une grande opération commerciale destinée à concurrencer le célèbre Black Friday américain. Si ce dernier dispose notamment d'Amazon comme grand représentant, les French Days sont l'initiative de plusieurs grandes enseignes françaises telles que la Fnac, Darty ou Boulanger.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days et reviennent cette année avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days 2021, Amazon a pour habitude d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Ces derniers peuvent tout à fait profiter aux consommateurs qui cherchent le meilleur prix possible.

Quelles étaient les meilleures offres des derniers French Days ?

La dernière édition des French Days 2021 s'est tenue du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin. De très nombreuses offres promotionnelles étaient disponibles, mais ce sont les vélos et trottinettes électriques qui ont une nouvelle fois décroché la palme des produits les plus intéressants. Ces derniers sont rapidement partis sur les différents sites revendeurs, qu'il s'agisse de Boulanger ou CDiscount qui proposaient notamment des trottinettes de la marque Xiaomi en promotion.

D'autres produits plus high tech étaient également de la partie. On pense notamment aux smartphones avec le Samsung S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max qui étaient disponibles à prix cassés chez Rakuten. D'autres marques comme les Sony Xperia et les téléphones OPPO étaient également de la partie.