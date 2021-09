"French Days 2021 : les meilleures promotions disponibles, découvrez notre sélection"

FRENCH DAYS. Vous voulez réalisez de bonnes affaires sans attendre le Black Friday ? Découvrez notre sélection des meilleures offres actuellement disponibles pour les French Days.

Le Black Friday approche à grands pas ! Si vous ne voulez pas attendre pour réaliser de bonnes affaires, la nouvelle édition des French Days se déroule en ce moment même du vendredi 24 au lundi 27 septembre à minuit ! Cette grande campagne promotionnelle vous permet de profiter de jolies offres sur tout un tas de produits différents allant des smartphones aux ordinateurs portables en passant par des AirPods ou de l'électroménager. Il y en a pour tout le monde ! Plusieurs grandes enseignes sont à l'origine des French Days. Darty, CDiscount, la Fnac, Boulanger, et bien d'autres s'allient deux fois par an pour contrer le célèbre Black Friday américain et proposer des bons plans aux consommateurs français. Allez-vous en profiter ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à découvrir nos sélections !

Allez-vous craquer pour un nouveau smartphone ? Ou un nouvel aspirateur peut-être ? De nombreux produits voient leurs prix être cassés le temps des French Days. Il est même parfois possible d'obtenir des réductions supplémentaires avec des codes promotionnels comme c'est le cas chez CDiscount qui propose -20 € sur vos achats avec un code à durée limitée "20EUROS". Profitez-en tant qu'il y a du stock !

Attention, plusieurs offres tombent rapidement sous le coup de la rupture. Ne tardez donc pas trop pour en profiter ! Depuis ce matin, des offres sur les Mac mini se sont rapidement arrachés parmi les internautes et ne sont restés en ligne que quelques minutes.

La prochaine édition des French Days se déroule ce week-end. Si vous souhaitez réaliser de belles affaires, n'hésitez pas à consulter notre sélection des offres les plus régulièrement consultées. Nous mettrons ces offres à jour si de nouvelles baisses de prix relatives aux French Days seront disponibles, sur ces produits ou non.

Pack Macbook Air + AirPods

Voilà un pack qui ravira les fans d'Apple ! Vous disposerez d'un des meilleurs ordinateurs portables de la firme, le MacBook Air ainsi que des écouteurs sans-fil les plus réputés dans leur milieu, les AirPods ! Cet ensemble qui vous reviendrait environ 1308 €, est actuellement disponible pour 1099 € et même moins si vous utilisez le code promo "20EUROS" disponible pour les French Days.

Pack Apple - 13,3- MacBook Air (2020) - Puce Apple M1 - RAM 8Go - Stockage 256Go - Argent - AZERTY + AIRPODS Blanc 1308,00 € 1099,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Samsung Galaxy S21

Dans l'attente d'un nouveau millésime côté Samsung, le dernier Galaxy S21 est toujours disponible en promotion par rapport à son tarif de lancement. Ce smartphone haut de gamme dispose de puissantes caractéristiques qui sauront satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Un grand rival de l'iPhone à n'en pas douter, et régulièrement disponible avec des baisses de prix.

IPad Pro 11"

Bien qu'aucune nouvelle génération d'iPad Pro ne soit bientôt prévu, ces derniers restent toujours de solides références en la matière en proposant un sublime écran 11". L'iPad Pro dispose de puissantes caractéristiques qui lui permettent de demeurer parmi les meilleurs tablettes du moment. Un produit fiable et puissance qui tombe régulièrement en promotion, comme c'est le cas actuellement.

Mi Watch

Véritable petite star dans le monde des montres connectées, la marque Xiaomi dispose propose notamment la Mi Watch. Cette dernière, régulièrement concernée par des baisses de prix, arbore un design sobre et classique qui cache tout un tas d'applications très pratiques. Une belle référence actuellement concernée par les French Days.

TV Samsung LED 4K UHD

A la recherche d'une nouvelle télé pour votre chambre ou salon ? CDiscount propose actuellement un joli rabais sur la 65TU7022 de chez Samsung. Actuellement affichée à 599 €, il est possible d'obtenir un rabais supplémentaire en utilisant le code promo "20EUROS" ! Cela vous permet de mettre la main sur une excellente télévision LED 4K UHD pour seulement 579 €, uniquement le temps des French Days !

SAMSUNG 65TU7022 TV LED 4K UHD - 65 - (163 cm) - HDR10 + - Dolby Digital Plus - Smart TV - 2xHDMI - 1xUSB - Classe énergétique A+ 859,99 € 599,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Ecran PC Gaming Lenovo Legion Y25-25

Si vous êtes à la recherche d'un nouvel écran d'ordinateur, vous avez peut-être déjà remarqué que ces derniers peuvent rapidement s'avérer assez onéreux. Il existe cependant des références à des prix accessibles comme le Y25-25 de chez Lenovo. Ce dernier dispose notamment d'une dalle 24,5" et d'une fréquence de balayage de 240 Hz pour un affichage d'une belle qualité. Un joli écran régulièrement disponible en promotion dans le cadre des French Days.

HP PC Portable 15s-eq1099nf

Voilà un deal qui ravira de nombreuses personnes : le PC portable 15s-eq1099nf de chez HP est actuellement en baisse de prix. Ce joli ordinateur dispose de jolies performances pour de la bureautique ou du streaming vidéo comme Netflix. Habituellement disponible pour 649,99 €, il est actuellement possible de l'obtenir pour 529 € chez CDiscount avec le code promo "20EUROS".

HP PC Portable 15s-eq1099nf - 15-FHD - Ryzen 7 4700U - RAM 8Go - Stockage 512Go SSD - W10 - AZERTY 636,39 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Souris gamer sans fil Logitech

Besoin d'une nouvelle souris pour jouer en ligne ? CDiscount a exactement ce qu'il vous faut : la Logitech G603 est actuellement en baisse de prix sur le site du revendeur spécialisé. Elle dispose notamment d'une connectivité sans-fil Lightspeed qui sera bien plus réactive que du simple Bluetooth, ainsi que 6 boutons programmables ! Une jolie référence disponible à moins de 40 € le temps des French Days.

LOGITECH G - Souris gamer sans fil G603 - Noir 88,03 € 58,75 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

PC portable LENOVO Legion 5 15ACH6H + souris gamer + tapis de souris

L'essentiel pour jouer ! CDiscount propose un pack spécialement prévu pour les French Days avec un ordinateur portable gamer, une souris et un tapis. Cette machine Lenovo dispose notamment d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H et de 8 Go de mémoire vive pour profiter de vos jeux vidéos préférés en bonne qualité. Habituellement disponible pour 1199 €, ce pack est disponible à 979 € si vous utilisez le code promo "20EUROS" valable uniquement le temps des French Days.

PC Portable Gamer - LENOVO Legion 5 15ACH6H - 15,6"FHD 120Hz - RYZEN 5 5600H - RAM 8Go - 512Go SSD - 979,99€ VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Il existe deux éditions des French Days par an, l'une se tenant au printemps et l'autre à la rentrée de fin d'année. La première se tient habituellement vers la fin du mois d'avril-début du mois de mai. Au vu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la première édition pour l'année 2021 avait été repoussée et s'est finalement déroulée du 27 mai au 2 juin 2021. La prochaine version des French Days ne subira pas le même sort puisque cette dernière se tient du vendredi 24 septembre (à 7h) jusqu'au lundi 27 septembre (jusqu'à minuit).

L'idée des French Days a germé il y a quelques années en marge du Black Friday, grande opération de fin d'année venue tout droit des Etats-Unis. Certains professionnels parlaient depuis longtemps de créer ce "pendant au Black Friday", selon les termes d'Annabel Chaussat, alors directrice marketing et e-commerce de Fnac-Darty. L'opération a même été poussée par le gouvernement puisqu'en janvier 2018, Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, appelait de ses vœux une nouvelle opération commerciale "Made in France". L'initiative sera finalement lancée dès le printemps 2018, par plusieurs grandes enseignes françaises, dans le but de contrer le géant Amazon. Elle a depuis pour habitude de se tenir à la fin du mois d'avril et a depuis peu un double à l'automne. A la clé, une série de promotions tous azimuts pendant une semaine dans de grandes enseignes en ligne françaises comme la Fnac/Darty, CDiscount ou Boulanger.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days. Lors des dernières éditions, on pouvait notamment citer la participation de Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et de bien d'autres marques qui en profitent généralement pour lancer leurs propres opérations spéciales afin de surfer sur l'effet French Days.

La célèbre enseigne française spécialisée dans les produits culturels et high tech fait bien évidemment partie des participants aux French Days. Cette campagne commerciale permet de réaliser de belles économies sur plusieurs références. Lors de la dernière édition, la Fnac avait notamment proposé de belles réductions de prix sur plusieurs téléviseurs 4K, des smartphones, et des tablettes. Mais la palme du produit le plus recherché en 2021 est finalement revenu à une trottinette électrique Xiaomi. Nous vous tiendrons informés sur les différentes offres proposées sur le sites web officiel de la Fnac.

Grand habitué des opérations de promotion, le site CDiscount fait partie des enseignes à avoir initié le mouvement des French Days. L'enseigne est certainement celle qui a proposé le plus de produits différents durant la dernière édition. On y retrouvait notamment des promotions sur des ordinateurs portables, des batteries externes, de l'électroménager et même quelques jeux vidéo. A l'instar des autres participants aux French Days, CDiscount est de retour pour cette édition qui a lieu ce vendredi 24 septembre.

L'enseigne française spécialisée dans l'électronique et les produits électroménagers est également concernée par les French Days. En milieu d'année 2021, Boulanger avait affiché plusieurs promotions très intéressantes dans le cadre de cette opération spéciale à la française. On y trouvait notamment plusieurs baisses de prix sur les assistants vocaux d'Amazon et Google ainsi que quelques références de smartphones et objets connectés. Boulanger est également présent pour la nouvelle édition des French Days 2021.

Si elle propose aussi des produits high-tech dont des TV, l'enseigne Darty se distingue par rapport à ses concurrents et partenaires sur le petit et gros électroménager. La firme est l'une des leaders dans ce domaine en proposant régulièrement les dernières références disponibles en matière d'équipements électroménagers. Il n'est donc pas très étonnant que Darty nous propose à nouveau ce genre de produits pour cette nouvelle édition. On peut déjà s'attendre à y retrouver des réfrigérateurs, des fours, ou d'autres appareils pour la maison.

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days 2021, Amazon a pour habitude d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Ces derniers peuvent tout à fait profiter aux consommateurs qui cherchent le meilleur prix possible, sans pour autant être attachés à l'opération "French Days" en elle-même. Le géant américain propose donc ses propres offres, en marge de l'opération à la française.

Quelles étaient les meilleures offres des derniers French Days ?

La dernière édition des French Days 2021 s'est tenue du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin. De très nombreuses offres promotionnelles étaient disponibles, mais ce sont les vélos et trottinettes électriques qui ont une nouvelle fois décroché la palme des produits les plus intéressants. Ces derniers sont rapidement partis sur les différents sites revendeurs, qu'il s'agisse de Boulanger ou CDiscount qui proposaient notamment des trottinettes de la marque Xiaomi en promotion.

D'autres produits plus high tech étaient également de la partie. On pense notamment aux smartphones avec le Samsung S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max qui étaient disponibles à prix cassés chez Rakuten. D'autres marques comme les Sony Xperia et les téléphones OPPO étaient également de la partie.