"French Days 2022 : les infos, participants et dates officielles avant le lancement"

FRENCH DAYS 2022. La nouvelle édition des French Days 2022 est presque lancée ! Retrouvez les premiers participants, les informations officielles et les dates de l'événement.

Préparez vous pour le retour des French Days ! Du 23 au 26 septembre, plusieurs sites de grandes enseignes afficheront des promotions dans le cadre de l'événement. Ces baisses de prix, réservées aux consommateurs français, devraient être disponibles sur des sites bien connus comme la Fnac, Darty ou encore Boulanger. Nous ne manquerons pas de traiter les meilleures promotions des French Days 2022.

Il existe deux éditions des French Days par année, l'une se tenant au printemps et l'autre à la rentrée de fin d'année. La dernière édition des French Days 2021 s'est tenue au début du mois de mai. La prochaine édition se tiendra donc du 23 au 26 septembre prochain. Une date officielle qui a été confirmée par les organisateurs de l'événement eux-mêmes sur le site officiel de l'opération.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days et reviennent cette année avec notamment Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et bien d'autres marques qui en profitent pour lancer leurs propres opérations spéciales pour surfer sur l'effet French Days.

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days 2022, Amazon continue d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Ces derniers peuvent tout à fait profiter aux consommateurs qui cherchent le meilleur prix possible, et c'est pourquoi nous traiterons également leurs offres lors de la prochaine édition des French Days 2022.

La Fnac fait parti des enseignes à l'origine des French Days. Il est donc logique de retrouver le groupe Fnac/Darty parmi les nombreuses promotions qui sont mises à disposition durant l'évènement. La Fnac se spécialise dans plusieurs types de produits. Pendant toute la durée des French Days, il est d'usage d'y retrouver des prix barrés sur des smartphones, des TV, des tablettes, des ordinateurs portables, et bien d'autres univers.

A l'image de la Fnac, l'enseigne Darty participe aux French Days, dont elle est également à l'origine. Bien que Darty dispose de plusieurs offres en commun avec la Fnac, le magasin se distingue en proposant notamment des promotions sur de l'électroménager. Attendez vous donc à retrouver toutes sortes de remises sur des réfrigérateurs, des fours, des lave-vaisselle, et beaucoup d'autres équipements pour votre maison lors de la prochaine édition.

Boulanger fait également parti des enseignes à l'origine des French Days. Le site web du magasin affiche déjà de nombreuses promotions sur tout un tas d'univers, principalement tournés autour de l'high tech. Il est notamment possible d'y retrouver des prix barrés sur des téléviseurs, des ordinateurs portables et des batteries pour smartphone. L'enseigne propose également parfois quelques codes promotionnels pour disposer de davantage de réductions sur vos produits préférés durant les French Days !