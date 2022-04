"French Days 2022 : la date officielle approche, préparez vous aux promotions"

FRENCH DAYS. La nouvelle édition des French Days débute très bientôt. Retrouvez les premières informations concernant les promotions à venir ainsi que la date officielle du lancement de l'évènement.

[Mis à jour le mercredi 27 avril à 16h50] Plus que quelques jours avant le début des French Days. La date de lancement a été officialisée par les organisateurs de l'évènement, et il faut désormais se tenir prêt pour le mercredi 4 mai prochain. Cette grande semaine de promotions vous permettra de profiter de nombreux prix barrés sur plusieurs types de produits, jusqu'à la fin de l'évènement prévu le lundi 9 mai.

Si vous cherchez déjà quelque chose de précis pour les French Days, il vous faudra bien éplucher les différents sites partenaires de l'évènement. Plusieurs types de produits sont attendus cette année avec notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones et bien d'autres types de bonnes affaires ! Préparez vous, les French Days débutent d'ici quelques jours !

Les French Days ont été lancés en marge du célèbre Black Friday, grande opération commerciale de fin d'année venue tout droit des Etats-Unis. Pendant plusieurs années, certains professionnels de l'e-commerce en France imaginaient une réponse au Black Friday. L'opération a même été poussée par le gouvernement puisqu'en janvier 2018, Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, appelait de ses vœux une nouvelle opération commerciale "Made in France". L'initiative sera finalement lancée dès le printemps 2018, par plusieurs grandes enseignes françaises, dans le but de contrer le géant Amazon. Elle a depuis pour habitude de se tenir à la fin du mois d'avril, et profite même d'une seconde édition durant l'automne. Reprenant les codes du Black Friday pour l'adapter aux habitudes françaises, les French Days proposent toutes sortes de promotions initiées par des acteurs majeurs comme la Fnac, Boulanger ou CDiscount.

Il existe deux éditions des French Days par an, l'une se tenant au printemps et l'autre à la rentrée de fin d'année. La première se tient habituellement vers la fin du mois d'avril-début du mois de mai. Les différents organisateurs de l'évènement ont officialisé le lancement des French Days ce mercredi 4 mai 2022 à 7h avec une fin prévu au lundi 9 mai 2022.

Au vu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la première édition pour l'année 2021 avait été repoussée et s'est finalement déroulée du 27 mai au 2 juin 2021. La seconde version des French Days 2021 s'était, quant à elle, tenue du vendredi 24 septembre au lundi 27 septembre.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. L'ensemble de ces enseignes participe naturellement à ces offres promotionnelles, mais elles ne sont généralement pas seules. De nombreux autres commerces et enseignes ont déjà participé aux éditions précédentes des French Days. Lors des dernières éditions, on pouvait notamment citer la participation de Electro Dépôt, Général d'Optique, Lyreco, et de bien d'autres marques qui en profitent généralement pour lancer leurs propres opérations spéciales afin de surfer sur l'effet French Days.

Les 6 enseignes à l'origine des French Days © French Days

La célèbre enseigne française spécialisée dans les produits culturels et high tech fait bien évidemment partie des participants aux French Days. Cette campagne commerciale permet de réaliser de belles économies sur plusieurs références. Lors de la dernière édition, la Fnac avait notamment proposé de belles réductions de prix sur plusieurs téléviseurs 4K, des smartphones, et des tablettes. Mais la palme du produit le plus recherché en 2021 est finalement revenu à une trottinette électrique Xiaomi. Nous vous tiendrons informés sur les différentes offres proposées sur le site web officiel de la Fnac.

Grand habitué des opérations de promotion, le site CDiscount fait partie des enseignes à avoir initié le mouvement des French Days. L'enseigne est certainement celle qui a proposé le plus de produits différents durant la dernière édition. On y retrouvait notamment des promotions sur des ordinateurs portables, des batteries externes, de l'électroménager et même quelques jeux vidéo. A l'instar des autres participants aux French Days, CDiscount devrait être de retour pour la prochaine édition qui se tiendra en 2022.

L'enseigne française spécialisée dans l'électronique et les produits électroménagers est également concernée par les French Days. En milieu d'année 2021, Boulanger avait affiché plusieurs promotions très intéressantes dans le cadre de cette opération spéciale à la française. On y trouvait notamment plusieurs baisses de prix sur les assistants vocaux d'Amazon et Google ainsi que quelques références de smartphones et objets connectés. Boulanger devrait également être présent pour la prochaine édition des French Days 2022.

Si elle propose aussi des produits high-tech dont des TV, l'enseigne Darty se distingue par rapport à ses concurrents et partenaires sur le petit et gros électroménager. La firme est l'une des leaders dans ce domaine en proposant régulièrement les dernières références disponibles en matière d'équipements électroménagers. Il ne serait donc pas très étonnant que Darty nous propose à nouveau ce genre de produits pour la prochaine édition. On peut déjà s'attendre à y retrouver des réfrigérateurs, des fours, ou d'autres appareils pour la maison.

Bien que le géant de l'e-commerce ne soit pas directement un acteur des French Days 2021, Amazon a pour habitude d'afficher plusieurs belles promotions sur tout un tas de produits. Ces derniers peuvent tout à fait profiter aux consommateurs qui cherchent le meilleur prix possible, sans pour autant être attachés à l'opération "French Days" en elle-même. Le géant américain propose donc ses propres offres, en marge de l'opération à la française.