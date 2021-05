Aïd moubarak : la formule pour souhaiter un "bon Aïd" dans la religion musulmane

AID MOUBARAK. Salutation traditionnelle de la fête de fin du jeûne musulman du ramadan ou "Aïd el-Fitr", la formule "Aïd moubarak" revêt un sens bien précis. Explications.

[Mis à jour le 11 mai 2021 à 19h37] "Aïd moubarak !"... Chez les pratiquants de l'islam, cette formule traditionnelle est étroitement liée à la célébration de l'Aïd. Elle veut dire "Bonne fête de l'Aïd". Et concerne en fait deux célébrations : l'Aïd el-Fitr, fête de la fin du jeûne du ramadan ; et l'Aïd el-Kébir ("fête du sacrifice"). La fête de l'Aïd el-Fitr a lieu le 13 mai cette année et symbolise l'achèvement du mois de privations, de prières et de partage du ramadan. Sa dimension sociale est centrale : après la prière collective du matin, les croyants visitent leurs proches et organisent de grands repas de famille, s'offrent des cadeaux... et se souhaitent donc "Aïd moubarak". La date de la fête de l'Aïd el-Kébir, alias Aïd el-Adha, est quant à elle estimée par les calculs astronomiques au 20 juillet 2021.

Mais il est aussi possible de souhaiter un bon Aïd pour les personnes n'étant pas forcément de confession musulmane. A l'instar du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a, par le passé, fait partie des politiques tenant à souhaiter un "Joyeux Aïd el-Fitr" aux musulmans célébrant la fin du ramadan. Les rappeurs, entre autres, se mobilisent également régulièrement à cette occasion pour partager leurs voeux à destination des croyants de l'Islam lors du jour de fête de la fin du jeûne musulman.

Chaque année, la date de la fin du ramadan est tranchée par le Conseil français du culte musulman (CFCM), désormais via les calculs astronomiques, mais auparavant lors de la "nuit du doute" d'observation lunaire fixant officiellement la date de fin du ramadan. Si un croissant de lune apparaît dans le ciel de la Grande mosquée de Paris, le ramadan se termine dans la soirée et l'Aïd el-Fitr débute le lendemain. Sinon, il faut attendre un jour supplémentaire.