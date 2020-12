Black Friday et Cyber Monday Switch : les bons plans à retenir

BLACK FRIDAY SWITCH LITE. Passé le Black Friday, voici le Cyber Monday qui permet toujours de profiter de quelques réductions d'intérêt autour de la Nintendo Switch, la Switch Lite mais aussi ses jeux.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 10h09] Cette année, les offres Black Friday et Cyber Monday nous ont une nouvelle fois proposé des réductions sur tout l'univers Nintendo Switch. Toujours aussi recherchée par les joueurs et les familles, la console du fabricant japonais est un achat phare de la période de Noël et devrait se retrouver sous le sapin de bon nombre de Français. Plusieurs packs avec la console accompagnée de jeux sont proposés. On note également le retour en stock de la console collector aux couleurs d'Animal Crossing ainsi qu'un bundle Nintendo Switch Lite + Animal Crossing New Horizons qui sera à n'en pas douter encore un best-seller pour Nintendo à Noël. On fait le point sur notre sélection Nintendo Switch du Cyber Monday ci-dessous.

Les fameux packs et bundles ont chaque année le vente en poupe pendant cette période de Black Friday et de Cyber Monday. Les commerces en ligne proposent en général des bundles avec la console et des jeux ainsi que des packs avec des accessoires pour un prix attractif. Parfait pour se faire un cadeau ou offrir la Switch à quelqu'un ! Les packs habituels proposent une Switch et Animal Crossing New Horizons ou bien Mario Kart 8 Deluxe.

Console Switch Lite Nintendo Switch Lite Turquoise+AC+contenu Amazon 249,99 € 219,99 € Voir

Cdiscount 219,99 € Voir

Fnac 249,39 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Darty 269,85 € Voir

Console Nintendo Switch Animal Crossing Amazon 395,99 € 369,99 € Voir

Cdiscount 369,99 € Voir

Fnac 369,39 € Voir

Boulanger 379,99 € 369,99 € Voir

Darty 486,10 € Voir

D'autres packs Nintendo Switch

Vous avez acheté une Nintendo Switch pendant ce Black Friday et Cyber Monday 2020, il vous faut maintenant des jeux ! Sur le front des jeux, la Nintendo Switch peut se vanter d'avoir en exclusivité quelques blockbusters qui font la différence. Cette année, on retient surtout la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, mais on pourrait citer aussi Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, ou encore Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Les Pokémon Bouclier et Epée, sortis l'année dernière, sont toujours disponibles d'ailleurs et pourraient faire l'objet de belles promos. Sans compter Luigi's Mansion 3, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (même si les JO n'ont pas eu lieu), Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order et bien évidemment The Legend of Zelda : Link's Awakening sortis eux aussi en 2019. Dans le même ordre d'idée, Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey, sortis en 2017 et inoubliables. Voici les offres toujours valables :

SUPER MARIO 3D - ALL STARS Amazon 69,99 € 44,49 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 49,99 € 49,00 € Voir

Boulanger 54,99 € 49,99 € Voir

La Redoute 58,28 € Voir

Darty 59,35 € Voir

Récemment sorti, on peut également conseiller Pikmin 3, un jeu où vous devez gérer un groupe de petits personnages nommés Pikmin et profiter de leurs capacités de groupe pour déplacer des objets et libérer des passages dans les niveaux du jeu. De quoi s'amuser en toute mignonnerie sur Nintendo Switch.

Pikmin 3 Deluxe Nintendo Switch Amazon 59,99 € 44,49 € Voir

Cdiscount 59,99 € 46,99 € Voir

Fnac 48,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 47,99 € Voir

Darty 54,57 € Voir

La Redoute 58,51 € Voir

Autre jeu récent et exclusif à la Switch de Nintendo, Hyrule Warriors : l'ère du fléau est sorti au mois de novembre sur la console hybride. Inspiré de Zelda Breath of the Wild, le jeu se situe temporellement avant le chef d'œuvre déjà publié sur Nintendo Switch. On y combat des dizaines et des dizaines d'ennemis dans des batailles épiques pour le salut de la terre d'Hyrule.

Jeu Switch Hyrule Warriors L'ère du Fléau Cdiscount 46,99 € Voir

Fnac 49,97 € Voir

Darty 62,50 € Voir

La Redoute 72,99 € Voir

Et si vous n'êtes pas intéressé que par les jeux Nintendo disponibles sur Switch, sachez que de nombreuses références sont également affichées à prix réduit à l'occasion du Black Friday et Cyber Monday. Il y en a pour tous les goûts avec des jeux d'aventure, des jeux de sport, de conduite et bien d'autres. Voici une sélection non exhaustive de jeux en exclu ou non :

FIFA 21 Nintendo Switch Fnac 49,99 € 34,99 € Voir

Darty 45,92 € Voir

Amazon 49,95 € Voir

Cdiscount 56,85 € Voir

Jeu video Animal Crossing New Horizons Fnac 49,99 € 42,00 € Voir

Amazon 61,99 € 44,49 € Voir

Cdiscount 69,99 € 45,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 46,99 € Voir

Electro Dépôt 56,97 € Voir

Darty 61,97 € Voir

Mario Kart 8 Deluxe Fnac 45,99 € 42,00 € Voir

Cdiscount 69,99 € 43,99 € Voir

Amazon 44,49 € Voir

Boulanger 49,99 € 46,99 € Voir

Electro Dépôt 49,87 € Voir

Darty 60,49 € Voir

La Redoute 74,99 € Voir

Minecraft Jeu switch Amazon 22,49 € Voir

Cdiscount 34,99 € 24,99 € Voir

Boulanger 29,99 € 24,99 € Voir

Fnac 36,99 € 34,99 € Voir

Darty 36,20 € Voir

Ring Fit Adventure Nintendo Switch Darty 92,87 € Voir

Amazon 100,14 € Voir

Cdiscount 120,99 € Voir

Fnac 124,99 € Voir

D'autres offres sur les jeux Nintendo Switch

Certains jeux nécessitent également de souscrire aux services en ligne de Nintendo pour pouvoir profiter des modes de jeu en réseau. Pour cela, il faut simplement s'abonner au Nintendo Switch Online, directement sur votre console ou bien au moyen d'une carte prépayée pour une durée déterminée. Notez qu'en plus de pouvoir profiter des fonctionnalités en ligne de vos jeux préférés, le Nintendo Switch Online vous donne accès à une sélection de jeux NES et Super Nintendo sans coût supplémentaire. Un ajout intéressant pour tous les joueurs nostalgiques.

Abonnement Individuel de 12 mois au service Nintendo Switch Online - Code de Téléchargement pour Nintendo Switch 19,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Particulièrement en vogue pendant le premier confinement, la Nintendo Switch est une console très recherchée par les joueurs de tous âge. Pour les fêtes de Noël, la machine hybride devrait à nouveau se trouver sous de nombreux sapins. Elle est actuellement vendue au prix standard de 299,99 euros. Un prix à retenir pour bien évaluer le potentiel des éventuelles promos à venir. Nous listerons ci-dessous toutes les offres disponibles avant et pendant le Black Friday et Cyber Monday sur le petit bijou de Nintendo.

Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon Amazon 374,99 € Voir

Fnac 392,80 € Voir

Cdiscount 413,40 € Voir

Notez également que Nintendo a produit en 2019 une nouvelle version de sa machine qui s'adresse aux budgets plus resserrés. La Nintendo Switch Lite, qui ne permet pas de jouer sur son téléviseur, est d'ordinaire proposée au prix conseillé de 199,99 euros. Une console à budget mini donc, mais qui vous permettra tout de même de jouer aux jeux exclusifs Nintendo comme Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Odyssey ou encore Animal Crossing New Horizons.

Console Nintendo Switch Lite Turquoise Cdiscount 199,99 € Voir

Fnac 199,92 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Boulanger 209,99 € Voir

Amazon 239,99 € Voir

En dehors des périodes de Black Friday / Cyber Monday, sachez que certains commerçants mettent en place des systèmes de réduction sous forme de bons d'achats sur vos comptes de fidélité une fois l'achat effectué. C'est le cas notamment des magasins Carrefour par exemple. Une autre possibilité particulièrement intéressante est de veiller à la mise en vente de cartes cadeau bonifiées chez la Fnac et les utiliser ensuite pour acheter la machine de Nintendo. Cela permet en général d'acheter une Switch quelques dizaines d'euros moins chère.