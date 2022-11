Black Friday Switch : le pack indispensable en promo, les offres à saisir

BLACK FRIDAY SWITCH. Le Black Friday est définitivement lancé pour la Nintendo Switch qui se propose sous différentes déclinaisons avec des promotions de grand intérêt notamment avec un pack à ne rater sous aucun prétexte.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 9h31] Vous attendiez une grosse promotion avant d'acheter la Nintendo Switch ? Elle est là ! Les commerçants en ligne propose un superbe pack composé de la Nintendo Switch modèle standard accompagné de Mario Kart 8 Deluxe et de 3 mois d'abonnement aux services en ligne Nintendo Switch Online pour 269,99€. C'est une affaire à saisir qui devrait plaire à de nombreux acheteurs puisqu'il s'agit d'une solution tout en un pour profiter de la console avec un jeu très en vue de la machine. Un achat vivement recommandé pour se lancer dans l'aventure hybride Nintendo Switch ! Nous avons trouvé ce pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d'abonnement Switch Online est disponible chez Amazon au prix de 269,94€ mais aussi chez Leclerc à 267,25€ comme vous pouvez le voir ci-dessous).

La Nintendo Switch sera sans doute encore une fois la star sous les sapins en cette année 2022. Il faut dire que la console, hybride par essence, se prête aussi bien au jeu nomade qu'au jeu sédentaire sur téléviseur, ce qui constitue son avantage principal. Elle jouit également d'un épais catalogue d'exclusivités trouvables nulle part ailleurs comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 3 ou encore Pokémon Ecarlate et Violet, tout juste sortis le 18 novembre dernier.

Comme à son habitude, Cdiscount propose un pack similaire à celui décrit ci-dessus mais y ajoute un accessoire supplémentaire : deux volants pour Joy-Con histoire de jouer à Mario Kart 8 en mode détection de mouvements, le tout pour 10€ de plus seulement. On récapitule donc : voici un pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d'abonnement Nintendo Switch Online + 2 volants pour Joy-Con pour 279,99€. Une belle affaire si vous appréciez jouer à plusieurs sur la même console.

Précision importante, il se trouve qu'en se Black Friday 2022, la Fnac propose une offre qui pourrait vous intéresser autour de la Nintendo Switch. Pour l'achat d'une console Nintendo chez Fnac, vous obtiendrez une réduction importante sur Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope qui passera ainsi à 39,99€, une belle offre pour cet excellent jeu tactique développé par Ubisoft avec l'aval de Nintendo qui vient tout juste de sortir.

Belles réductions sur les jeux Nintendo Switch

Le Black Friday concerne bien sûr la console Nintendo Switch mais également ses nombreux jeux ! Car le catalogue de la console a eu le temps de s'étoffer depuis sa sortie en 2017. Parmi les incontournables, on vous conseille l'incontournable chef d'œuvre Zelda Breath of the Wild à 51,49€. Il s'agit d'un jeu d'aventure en monde ouvert dans l'univers de Zelda considéré par beaucoup comme le meilleur jeu disponible sur Nintendo Switch. Si vous appréciez les soirées canapés à plusieurs ou bien le multijoueur en ligne, on peut aussi vous conseiller Mario Kart 8 Deluxe à 44,49€. Si vous êtes plutôt fan d'aménager votre île paradisiaque et votre maison, on a le jeu qu'il vous faut : Animal Crossing New Horizons à 44,49€.

En ce Black Friday, on peut également voir les tout nouveaux Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate sortis le 18 novembre et déjà proposés au doux prix de 44,99€. Suivez ce lien pour acheter Pokémon Ecarlate à 44,99€ sur Amazon. Et ce lien si vous préférez Pokémon Violet également à 44,99€. Pour une nouveauté de cette ampleur, c'est une affaire ! Sachez également que FIFA 23 est d'ores et déjà passé à 34,99€ dans sa version Switch tandis que Sonic Frontiers vaut déjà 29,90€. On vous conseillera également le très chouette jeu d'aventure coopératif It Takes Two proposé à 30,49€ chez Amazon. Ajoutons à cela un très bon prix pour Life is Strange : True Colors à 15,54€.

Si vous recherchez un jeu familial avec lequel jouer ensemble avec vos enfants, on ne saurait que trop vous conseiller Nintendo Switch Sports, un jeu qui rassemble différents sports jouables avec les capacités de reconnaissance de mouvements des manettes de la Switch. En ce moment, Nintendo Switch Sports est trouvable à 36€, ce qui est tout à fait abordable pour un jeu Switch qui vous garantira des parties endiablées résolument sportives !

Quels accessoires indispensables pour la Nintendo Switch ?

Vous avez fait l'achat d'une Nintendo Switch ou vous comptez craquer pendant le Black Friday ? Il est probable que vous voulez aussi investir dans certains accessoires indispensables de la console de Nintendo. Traditionnellement, on joue à la Switch à plusieurs, vous voudrez donc probablement acheter une nouvelle paire de Joy-Con à 64,90€. Vous préférez peut-être les sensations et la précision d'une manette à la forme plus classique ? La manette Pro Nintendo Switch est à 74,95€. La Nintendo Switch est une console nomade que vous pouvez emmener partout. Pour la protéger, nous vous recommandons l'achat d'un étui de transport pour Nintendo Switch à 12,99€. Enfin, si vous êtes du genre à acheter beaucoup de jeux en ligne, l'achat d'une carte de microSDXC de 256 Go à 32,99€ pour augmenter drastiquement vos capacités de stockage sur la console.

La Nintendo Switch OLED moins chère pour le Black Friday ?

Dernier modèle en date de la console de Nintendo, la Switch OLED a perdu quelques euros chez certaines enseignes françaises en marge de ce Black Friday 2022. Nous avons en effet constaté qu'elle était proposée à 310,49€ chez Amazon, Rakuten et Leclerc. Le prix conseillé de ce modèle étant traditionnellement de 319,99€, cela constitue déjà une première ristourne sur la console Switch équipée du plus bel écran. Il est peu probable que la console baisse fondamentalement de prix durant le reste du Black Friday mais on peut éventuellement s'attendre à quelques ventes en packs avec accessoires et/ou jeux.

Quel modèle de Nintendo Switch vous faut-il ? C'est une question qui peut en effet se poser étant donné qu'il existe désormais trois modèles différents de Switch. Si le budget n'est pas un problème, on conseillera la Switch OLED, un peu plus chère (319,99€) que les deux autres mais jouissant d'un superbe écran OLED pour profiter de ses jeux en mode nomade. S'il n'y a que le jeu mobile qui vous intéresse et/ou que votre budget est plus serré, on recommandera plutôt la Nintendo Switch Lite, vendue moins chère (199,99€) mais ne pouvant pas se brancher à une télévision. Enfin, la Nintendo Switch V2 - comprendre le modèle standard en circulation à l'heure actuelle - est un bon compromis entre les deux solutions. Elle permet le jeu hybride (téléviseur ou nomade) et est proposée à un tarif dans un juste entre deux (269,99€).

Sortie en 2017, la Nintendo Switch est une console hybride que l'on peut aussi bien brancher à un téléviseur qu'emmener en vadrouille pour y jouer en mode portable. Souvent proposée sous forme de packs par les revendeurs en ligne, elle est actuellement vendue seule au tarif de 266,09€ en France.

Dernière née de la gamme, la Nintendo Switch OLED bénéficie d'un écran OLED de haute qualité. Celui-ci propose des couleurs plus vibrantes et des noirs plus profonds et rend donc l'expérience en jeu plus agréable lorsque vous jouez à votre Switch en mode portable. Notez que la console n'embarque absolument aucune différence en terme de matériel par rapport à la Switch standard. Ne vous attendez donc pas à des performances plus élevées en jeu. Il s'agit de la même console avec un écran plus beau et légèrement plus grand. Elle est habituellement proposée au tarif de 319,99€.

Sortie en 2019, la Nintendo Switch Lite est la version uniquement portable de la gamme Switch. Il vous sera donc impossible de la brancher à votre téléviseur. En contrepartie, la console est plus petite et plus légère mais aussi moins coûteuse. Une Nintendo Switch Lite, seule, est habituellement vendue au prix de 199,99€. Un tarif plus abordable que les deux autres modèles qui fait de la Switch Lite une console parfaite pour le jeu portable ou comme Switch d'appoint si vous en avez déjà une à la maison.

Une console ne vaut que pour les jeux vidéo dont vous pourrez profiter avec et, pour le coup, la Nintendo Switch propose de nombreuses expériences pour tous les profils de joueur. Vous appréciez l'aventure ? Les jeux Legend of Zelda et Hades sont faits pour vous. Vous êtes plutôt amateur de jeux de plateforme ? Dirigez-vous vers les différents Mario disponibles sur la console : Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World ou encore New Super Mario U Deluxe. Vous aimez les jeux de combat ? Super Smash Bros. Ultimate est un incontournable absolu. Fan de Pokémon ? Il y a de quoi faire avec les nouvelles moutures de la licence Pokémon Violet et Ecarlate sorties le 18 novembre.

C'est une des sensations de la Nintendo Switch, le jeu Animal Crossing New Horizons est un des fers de lance de la petite console de Nintendo. Dans cette simulation de vie, vous êtes catapulté sur une île que vous apprécierez construire à votre image en collaboration avec le raton laveur Tom Nook. Discussions avec les habitants de l'île, chasse aux papillons, pêche... Tout est réuni dans Animal Crossing pour que vous passiez un moment de détente sur Nintendo Switch.

Si vous achetez pour la première fois une Nintendo Switch en cette période de Black Friday, vous n'avez sans doute pas une ludothèque très importante pour la console hybride de Nintendo. Si vous appréciez les jeux d'aventure, vous devriez grandement vous intéresser à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dernière aventure de Link en Hyrule. Dans un monde ouvert impressionnant, vous devez livrer bataille pour libérer Zelda et le monde de l'influence maléfique de Ganon. Un chef d'œuvre indispensable acclamé par la presse dès sa sortie en 2017.

Un classique à ne pas rater si vous êtes adepte de jeux d'aventures est Hades. Ce jeu indépendant de type rogue-like est un mix extatique d'une narration créative, d'une action foudroyante et d'un ensemble de personnages exceptionnel. Ce dernier opus de Supergiant a reçu un accueil universel pour son gameplay, sa musique, sa direction artistique et son histoire tournant autour de la mythologie grecque. Ce jeu est considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de 2020, mais il reste un incontournable intemporel si vous disposez d'une Nintendo Switch.

Et si vous aimez vous trémousser devant votre écran de télévision pour danser au rythme de musique pop, Just Dance 2023 est pour vous. Edité par Ubisoft, ce jeu de rythme est publié chaque année pour permettre aux danseurs en herbe de s'amuser devant leur écran. L'occasion de faire un peu d'exercice en musique sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu une quarantaine d'euros en ce moment pour le Black Friday. Peut-être un cadeau d'intérêt pour Noël ?

Certains jeux nécessitent de souscrire aux services en ligne de Nintendo pour pouvoir profiter des modes de jeu en réseau. Pour cela, il faut simplement s'abonner au Nintendo Switch Online, directement sur votre console ou bien au moyen d'une carte prépayée pour une durée déterminée. Notez qu'en plus de pouvoir profiter des fonctionnalités en ligne de vos jeux préférés, le Nintendo Switch Online vous donne accès à une sélection de jeux NES et Super Nintendo sans coût supplémentaire. Un ajout intéressant pour tous les joueurs nostalgiques. L'abonnement Nintendo Switch Online coûte 19,99€ si vous y souscrivez à l'année. Si vous êtes un fervent de jeu en ligne comme Mario Kart 8 Deluxe ou bien Super Smash Bros Ultime, il s'agit d'un must. Vous pouvez acheter un abonnement Nintendo Switch Online à 19,99€ en suivant ce lien.