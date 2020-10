Black Friday Switch : quels bons plans attendre pour la console ?

Alors que les nouvelles consoles arrivent, Nintendo est en position de force avec sa Switch qui se vend très bien. Faut-il attendre de grosses réductions pour la Nintendo Switch lors du Black Friday ?

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 11h35] Trois ans après son lancement, la Nintendo Switch est toujours aussi en vue chez les joueurs grâce à notamment à ses jeux exclusifs (Animal Crossing, Super Mario, The Legend of Zelda ou encore Super Smash Bros) mais aussi à son parti pris unique entre console portable et de salon. Au moins de juin, la Switch a dépassé les 61 millions de copies vendues. Fait rare, la console a même pris de la valeur tant elle s'arrachait chez les joueurs pendant le confinement. Rassurez-vous, la machine de Nintendo est maintenant de retour à son prix de vente habituel, un peu en dessous des 300€ pour la Switch standard. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y a pas encore de bons plans majeurs autour de la Nintendo Switch mais on peut imaginer que le Black Friday sera le moment où les revendeurs habituels redoubleront d'imagination pour proposer des rabais intéressants.

S'il faut s'attendre à ce que la Nintendo Switch ne baisse pas significativement de prix lors du Black Friday, on peut cependant imaginer la vente de bundles avec la console plus des jeux à des tarifs réduits. Notez également que Nintendo a produit une nouvelle version de sa machine qui s'adresse aux budgets plus resserrés. La Nintendo Switch Lite, qui ne permet pas de jouer sur son téléviseur, est d'ordinaire proposée au prix conseillé de 199,99€.

En attendant le Black Friday, si vous êtes particulièrement pressé d'acheter votre Switch, sachez que certains commerçants mettent en place des systèmes de réduction sous forme de bons d'achats sur vos comptes de fidélité une fois l'achat effectué. Une autre possibilité particulièrement intéressante est de veiller à la mise en vente de cartes cadeau bonifiées chez la Fnac et les utiliser ensuite pour acheter la machine de Nintendo. Cela permet en général d'acheter une Switch quelques dizaines d'euros moins chère.