Black Friday Switch : quels bons plans consoles et jeux pour 2021 ?

BLACK FRIDAY SWITCH. Les revendeurs démarrent leur fameuse semaine Black Friday ce vendredi. Si les bons plans sont encore timides au sujet de la Nintendo Switch, de nombreux jeux sont déjà proposés à tarif réduit.

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 9h38] C'est une console de jeux vidéo absolument incontournable, la Nintendo Switch s'apprête à vivre une nouvelle fois de belles fêtes de fin d'année. Console familiale par excellence, la Nintendo Switch propose du jeu nomade mais aussi télévisé selon vos envies. Sortie en 2017, la console a déjà connu trois itérations différentes : la Nintendo Switch classique, la Nintendo Switch Lite (moins chère mais privée de jeu télévisé) et la Nintendo Switch OLED (plus chère mais dotée d'un superbe écran OLED) parue début octobre. La console de Nintendo est aussi le seul moyen de jouer à des jeux exclusifs créés spécifiquement par le géant du jeu japonais.

Pour l'instant, les offres de la Black Friday Week ne concerne pas encore la console Nintendo Switch en tant que telle. Cependant, on peut d'ores et déjà s'attendre à ce que la Nintendo Switch tout comme la Nintendo Switch Lite soient proposés dans de nombreux bons plans de type bundles ou packs incluant la console mais aussi un ou deux jeux et/ou une manette Joy-Con supplémentaire. Concernant la Nintendo Switch OLED, étant donné qu'elle vient tout juste de sortir, on a du mal à s'imaginer qu'elle baisse beaucoup de prix. En revanche, elle pourrait être elle aussi vendue dans des bundles accompagnée de jeux. En ce qui concerne les tarifs, sachez qu'une Nintendo Switch Lite est vendue au tarif conseille de 199,99€. Une Nintendo Switch standard, quant à elle, vous coûtera 269,99€. Enfin, la Nintendo Switch OLED vaut 329,99€. Si vous trouvez l'un de ces modèles vendus seuls à un tarif plus bas que ceux listés plus tôt, sachez donc que vous faites une affaire.

Pour l'heure, la Nintendo Switch n'est pas encore listée parmi les offres de Black Friday Week mais on sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de commerçants prévoient de commercialiser un bundle assez intéressant dès le 22 novembre. Il s'agit d'un pack incluant une Nintendo Switch standard ainsi que le jeu Mario Kart 8 Deluxe (incontournable jeu de course à partager entre amis dans la même pièce ou en ligne via les services - payants - du Nintendo Switch Online) et enfin 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online. De quoi faire un démarrage canon sur Nintendo Switch ! Le pack a été affiché à 269,99€ (soit le prix de la console seule en temps normal) sur le catalogue d'Auchan. On sait également que les hypermarchés Carrefour comptent s'aligner au prix de 267,49€. D'autres marchands devraient eux aussi participer à la vente de ce pack fort intéressant. C'est le premier bon plan à attendre de ce Black Friday 2021 pour la Nintendo Switch.

Si vous êtes du genre à acheter vos jeux en téléchargement dématérialisé sur la boutique en ligne du Nintendo e-shop, sachez que Nintendo organise ses "Cyber offres" à partir du jeudi 18 novembre 15 heures et jusqu'au mardi 30 novembre 23h59. De quoi donner la possibilité aux possesseurs de Nintendo Switch de profiter de réductions plus ou moins importantes sur une centaine de jeux figurant dans la boutique en ligne. Parmi les jeux remisés de la sorte, on peut citer The Witcher 3 : Wild Hunt, Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, FIFA 22 essentielle édition, Pikmin 3 Deluxe ou encore New Super Mario Bros U Deluxe.

Les jeux bradés de la Black Friday Week sur Nintendo Switch

Au-delà du Nintendo e-shop, les revendeurs habituels proposent également de nombreux rabais sur plusieurs jeux Nintendo Switch. Citons par exemple Assassin's Creed 3 Remastered version Switch qui passe de 39,99€ à 29,99€ chez la Fnac notamment. Persona 5 Strikers passe également à 29,99€ sur Switch chez Micromania et la Fnac tandis que Kingdom Hearts : Melody of Memory passe, lui, à 19,99€ sur la console de Nintendo. Pour les enfants, on s'intéressera peut être également à des jeux comme Astérix et Obélix XXL Collection à 29,99€ chez Fnac ou encore Marsupilami : Le Secret du Sarcophage à 27,90€. Il y a donc déjà du choix parmi les jeux à prix réduits sur Switch durant ce début de Black Friday Week !

Sortie en 2017, la Nintendo Switch est une console hybride que l'on peut aussi bien brancher à un téléviseur qu'emmener en vadrouille pour y jouer en mode portable. Souvent proposée sous forme de packs par les revendeurs en ligne, elle est actuellement vendue seule au tarif de 269,99€ en France.

Dernière née de la gamme, la Nintendo Switch OLED bénéficie d'un écran OLED de haute qualité. Celui-ci propose des couleurs plus vibrantes et des noirs plus profonds et rend donc l'expérience en jeu plus agréable lorsque vous jouez à votre Switch en mode portable. Notez que la console n'embarque absolument aucune différence en terme de matériel par rapport à la Switch standard. Ne vous attendez donc pas à des performances plus élevées en jeu. Il s'agit de la même console avec un écran plus beau et légèrement plus grand. Elle est proposée au tarif de 329,99€.

Sortie en 2019, la Nintendo Switch Lite est la version uniquement portable de la gamme Switch. Il vous sera donc impossible de la brancher à votre téléviseur. En contrepartie, la console est plus petite et plus légère mais aussi moins coûteuse. Une Nintendo Switch Lite, seule, est vendue au prix de 199,99€. Un tarif plus abordable que les deux autres modèles qui fait de la Switch Lite une console parfaite pour le jeu portable ou comme Switch d'appoint si vous en avez déjà une à la maison.

Une console ne vaut que pour les jeux vidéo dont vous pourrez profiter avec et, pour le coup, la Nintendo Switch propose de nombreuses expériences pour tous les profils de joueur. Vous appréciez l'aventure ? Les jeux Legend of Zelda sont faits pour vous, que ce soit Breath of the Wild ou bien le remake de Skyward Sword. Vous êtes plutôt amateur de jeux de plateforme ? Dirigez-vous vers les différents Mario disponibles sur la console : Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World ou encore New Super Mario U Deluxe. Vous aimez les jeux de combat ? Super Smash Bros. Ultimate est un incontournable absolu. Fan de Pokémon ? Il y a de quoi faire avec Pokémon Epée et Bouclier ou bien les remakes de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante.

Comment ne pas mentionner Animal Crossing : New Horizons, l'adorable simulation de vie qui vous propose d'aménager une petite île pour vous en faire votre petit coin de paradis. Sachez qu'un contenu additionnel est sorti début novembre. Il est disponible à l'achat sous le nom de Happy Home Paradise et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités au jeu de Nintendo. Quoi qu'il en soit, tous ces jeux sont exclusifs à la console de Nintendo et ne sont pas disponibles chez d'autres fabricants. Encore une bonne raison de sauter le pas pour la Switch !

Certains jeux nécessitent de souscrire aux services en ligne de Nintendo pour pouvoir profiter des modes de jeu en réseau. Pour cela, il faut simplement s'abonner au Nintendo Switch Online, directement sur votre console ou bien au moyen d'une carte prépayée pour une durée déterminée. Notez qu'en plus de pouvoir profiter des fonctionnalités en ligne de vos jeux préférés, le Nintendo Switch Online vous donne accès à une sélection de jeux NES et Super Nintendo sans coût supplémentaire. Un ajout intéressant pour tous les joueurs nostalgiques. L'abonnement Nintendo Switch Online coûte 19,99€ si vous y souscrivez à l'année. Si vous êtes un fervent de jeu en ligne comme Mario Kart 8 Delux ou bien Super Smash Bros Ultime, il s'agit d'un must.