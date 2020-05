Coronavirus en France : 110 morts en plus, mais encore de bons chiffres à l'hôpital

CORONAVIRUS. 110 morts de plus en 24 heures, mais 527 hospitalisations et 100 réanimations en moins : voici les chiffres à retenir du dernier bilan du Covid-19 en France.

Et attention à ne pas mal interpréter ces données : l'hypothèse d'une "seconde vague" de coronavirus n'est pas encore sur la table. Ce mercredi 20 mai, la professeure Geneviève Chêne, directrice de Santé publique France (SPF), se montre prudente dans Le Parisien . "Aujourd'hui, nous n'avons pas de signal de reprise de l'épidémie. Mais attention, le virus est toujours là. Il faut attendre la fin de semaine prochaine (NDLR : la semaine du 25 mai) pour savoir si les contaminations repartent à la hausse. [...] On saura alors si l'ensemble des mesures prises (tests, traçabilité, poursuite des gestes barrière et de la distanciation physique) ont eu l'impact escompté pour maîtriser l'épidémie. On se donne tous les moyens pour réussir", a-t-elle analysé. Pour la professeure, l'apparition des clusters ne doit pas inquiéter outre mesure. "Leur identification est bon signe ! Cela veut dire que nous sommes capables de les détecter rapidement et de mettre en œuvre tout ce qui permet de casser les chaînes de transmission. Nous avons une stratégie large de tests et de recherche des cas contacts", ajoute-t-elle. Des données sont objectivement encourageantes : le nombre de personnes hospitalisées pour Covid et le nombre de patients en service de réanimation baissent toujours, de manière quasi-continue, depuis plusieurs semaines, presque partout en France. Cela démontre que le virus touche moins la population française et que cette tendance se poursuit.

Ce mercredi 20 mai 2020, les experts, virologues et médecins ont identifié une multitude de nouveaux "clusters" ou encore "foyers épidémiques" de coronavirus en France, ceux-là même qui ont alerté les autorités sanitaires au début de la crise sanitaire, début mars. L'ARS a fait savoir hier que depuis le 11 mai, date du déconfinement, 8 nouveaux foyers de contamination de Covid-19 avaient été identifiés dans le Grand-Est, quatre en Moselle, deux dans le Bas-Rhin, un en Meuse. Un cas d'infection au coronavirus a aussi été signalé au commissariat de Lille, où une grande campagne de dépistage va être organisée cette semaine, auprès de 2 000 agents. Des dizaines d'écoles ont fermé leurs portes, après détection de la maladie chez enfants et adultes. Au total, plus d'une trentaine de nouveaux clusters ont été découverts.

20/05/20 - 23:57 - Plus de 100 cas positifs dans un abattoir des Côtes-d'Armor FIN DU DIRECT - L'agence régionale de santé a annoncé mercredi soir qu'à l'issue d'une deuxième campagne de dépistage, plus de 100 personnes ont été testées positives au coronavirus dans un abattoir des Côtes-d'Armor. Le communiqué précise que "la campagne de dépistage menée mardi auprès de 818 personnels a fait apparaître 44 cas positifs supplémentaires, portant le total de cas confirmés au sein de l'entreprise à 109", une première opération remontant à vendredi ayant déjà été effectuée auprès de 209 salariés.

20/05/20 - 23:51 - Strasbourg : un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque dans l'hypercentre La ville de Strasbourg a pris un arrêté mercredi 20 mai pour rendre obligatoire le port du masque "de 10h à 20h" pour les adultes comme pour les enfants à partir de 11 ans. Il entrera en vigueur dès jeudi. Valable jusqu'au 2 juin, il vise à répondre "à une situation qui exige le respect des gestes barrières" et concerne principalement la "Grande Île", soit l'un des secteurs les plus touristiques de la ville. Cet arrêté municipal recommande également le port du masque pour les enfants dès 6 ans. Une amende de "1ère classe" pourra être distribuée aux contrevenants.

20/05/20 - 23:45 - Quelle situation dans le Grand Est ce mercredi soir ? Région très impactée par l'épidémie de coronavirus, le Grand Est comptabilise actuellement toujours 2 646 patients hospitalisés, dont 219 en réanimation. La région a perdu 3 331 patients dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie. Un lourd tribut, même si 10 042 ont toutefois pu regagner leur domicile guéris.

20/05/20 - 23:32 - Le Rhône et la Loire départements les plus touchés en Auvergne-Rhône-Alpes Particulièrement impactée par l'épidémie de coronavirus, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre des chiffres plus élevés que la moyenne. Mais dans le détail, certains départements sont plus touchés que d'autres. Le Rhône, avec Lyon, étant plus peuplé, c'est de loin le département qui affiche les plus gros chiffres, juste devant la Loire. Ainsi, dans le Rhône, 602 patients ont perdu la vie à l'hôpital, 698 sont toujours hospitalisés, dont 80 en réanimation ce mercredi 20 mai. Dans la Loire, on parle de 228 morts à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. 241 personnes étaient toujours hospitalisées ce mercredi parmi lesquelles 32 se trouvaient en réanimation.

20/05/20 - 23:25 - Finistère : la plaisance entre amis autorisée C'est une nouvelle qui devrait faire des heureux à la veille du week-end prolongé de l'Ascension. La préfecture du Finistère a annoncé ce mercredi que des personnes ne vivant pas sous le même toit pouvaient désormais sortir en mer ensemble. "Une semaine après avoir délivré les premières autorisations et au vu de l'esprit de responsabilité dont font preuve les plaisanciers, le préfet a décidé de faire évoluer les règles applicables dans ce domaine en permettant de pratiquer la plaisance entre personnes ne vivant pas au même domicile. Dans ce cas la présence simultanée à bord du même bateau est limitée à trois personnes", est-il très exactement indiqué dans un communiqué.

20/05/20 - 23:16 - Carte de déconfinement : Santé Publique France se base sur de nouveaux éléments non officiels "Pourquoi trois régions, qui remplissent tous les critères pour passer en vert, sont toujours rouges", telle est la question que s'est posée BFM TV, pointant du doigt le cas du Grand Est, des Hauts-de-France et de la Bourgogne-Franche-Comté. Interrogée par la chaîne d'info en continu, Santé publique France a reconnu avoir changé d'indicateurs depuis la fin du confinement. Santé publique France indique même la prise en compte de nouveaux critères, tel que le taux de dépistages positifs au sein de la population. Des critères non officiels et en cours d'observation, afin de déterminer leur réelle pertinence notamment. Sur son site, BFM TV en conclut qu'aucun département ne devrait donc passer du rouge au vert d'ici au 2 juin, date du début de la deuxième phase de déconfinement.

20/05/20 - 23:03 - Pourquoi les municipales ne pourront pas se tenir en octobre En juin 2020 ou en janvier 2021. Voici ce qu'Édouard Philippe a annoncé mercredi soir devant les responsables de partis. Un choix tranché, qui semble définitivement écarter la possibilité d'un scrutin en octobre, un temps évoquée. Et pour cause, selon plusieurs responsables de partis, le Premier ministre aurait expliqué qu'en octobre, ce serait impossible d'interrompre la session des débats sur le budget au parlement, rapporte notamment franceinfo. De même, le Premier ministre aurait totalement écarté le mois de septembre, la rentrée scolaire risquant de compliquer la campagne.

20/05/20 - 22:52 - Un seul mort à La Réunion Si 10 personnes étaient encore hospitalisées mercredi soir (heure métropolitaine), parmi lesquelles 2 se trouvaient en réanimation, La Réunion peut se targuer de n'avoir à ce jour enregistré qu'un seul décès lié à l'épidémie de coronavirus. Sur place, 116 patients hospitalisés ont d'ores et déjà pu rentrer chez eux.

20/05/20 - 22:46 - L'Île-de-France reste de loin la région la plus meurtrie par l'épidémie de coronavirus Mercredi 20 mai, l'agence régionale de la santé rapporte que 7 527 personnes sont toujours hospitalisées à cause du coronavirus en Île-de-France. Parmi les patients concernés, 745 sont placés en réanimation. Le nombre de décès dépasse malheureusement de loin ceux des autres régions, avec 6 844 morts à ce jour en hôpital. Il faut dire que l'Île-de-France reste la région la plus peuplée ce qui est un point non négligeable. D'ailleurs, le nombre de patients ayant pu être guéris en hôpital et rentrés depuis chez eux est aussi le plus conséquent : 23 033 personnes.

20/05/20 - 22:34 - 1 670 personnes hospitalisées dans les Hauts-de-France mercredi soir Ce chiffre ne prend en compte que les patients qui se trouvent à l'hôpital et fait abstraction de ceux en Ehpad ou en EMS. Parmi ces patients, 163 sont en réanimation. La région déplore à ce jour la perte de 1 657 personnes. Néanmoins, 5 302 ont pu être guéries et ont depuis retrouvé la chaleur de leur foyer.

20/05/20 - 22:25 - Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle violemment touchés par le coronavirus Ce sont les trois départements qui ont le plus souffert de l'épidémie de coronavirus. Dans le Haut-Rhin, 664 personnes sont toujours hospitalisées (dont 50 en réanimation). Ils sont 616 patients (dont 59 en réanimation) à être encore hospitalisés dans le Bas-Rhin, et 511 (dont 52 en réanimation) en Moselle. Ce dernier département est celui qui a comptabilisé le plus de décès en milieu hospitalier, avec à ce jour un bilan qui s'élève à 785 morts, tandis que celui du Haut-Rhin atteint les 763 décès et celui du Bas-Rhin les 609 décès.

20/05/20 - 21:57 - Second tour des municipales : en juin 2020 ou en janvier 2021, annonce Philippe Depuis plusieurs jours, le débat anime de nombreuses discussions. Face aux représentants des partis ce mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que le second tour des élections municipales aura lieu soit en juin 2020, soit en janvier 2021. La possibilité d'un second tour un temps évoqué au mois d'octobre semble donc officiellement éliminée.

20/05/20 - 21:53 - Plus de 325 000 morts liées au coronavirus à travers la planète Le verdict quotidien est tombé. Selon le bilan établit par l'AFP, dont Le Figaro se fait notamment l'écho, la pandémie de coronavirus a fait 325 003 morts dans le monde à ce jour. Si le virus est apparu en Chine dans un premier temps, plus des trois quarts des décès à déplorer sont recensés en Europe et aux États-Unis. En tout, 4 939 642 cas sont pour l'heure comptabilisés à travers le monde. Les États-Unis restent toujours le pays comptabilisant le plus de morts (92 387). Suivent le Royaume-Uni (35 704), l'Italie (32 330), la France (28 132) et enfin, l'Espagne (27 888).

20/05/20 - 21:45 - L'esplanade des Invalides évacuée vers 21 heures à Paris Après les bords du canal Saint-Martin et les marches du Sacré-Cœur, l'esplanade des Invalides ! Alors que dans la capitale française les parcs et jardins sont toujours fermés, les Parisiens cherchent en cette veille de week-end prolongé de l'Ascension de la verdure où ils le peuvent, au grand dam des autorités. Peu après 21 heures, BFM Paris a indiqué que face au trop grand nombre de personnes rassemblées sur l'esplanade des Invalides, une trentaine de policiers a dû se charger d'évacuer les lieux, les gestes barrières et la distanciation raisonnable entre les gens n'étant pas respectés. En témoignent ces images : Paris: bondée, l'esplanade des Invalides est en train d'être évacuée pic.twitter.com/IBzH7VvEgc — BFM Paris (@BFMParis) May 20, 2020

20/05/20 - 21:37 - Comment expliquer les erreurs de décomptes des décès dans les Ehpad ? Mardi soir, contre toute attente, le nombre de nouveaux décès comptabilisés dans les Ehpad lors des dernières 24 heures était... négatif. Comment cela peut-il être possible ? Comment peut-on avoir moins de morts que la veille ? Selon la direction générale de la Santé, dont Le Parisien a recueilli les propos, la faute serait à imputer à "une erreur de décompte (anomalie de 342) dans le bilan des décès des établissements médico-sociaux". Les autorités sanitaires feraient en effet face à des remontées fluctuantes, mais également à des erreurs d'enregistrements, de quoi rendre nettement plus compliquée sa tache. De même, comme le rapportait mardi 19 mai Mediapart, tout le monde n'applique pas la même règle. Ainsi, certaines mairies considéreraient notamment comme "décès à domicile" des morts en réalité survenues au sein d'établissements pour personnes âgées.

20/05/20 - 21:27 - 110 décès supplémentaires en 24 heures en France Les chiffres quotidiens sont tombés en début de soirée, peu après 19 heures. Qu'en est-il ? Ces dernières 24 heures, 110 personnes atteintes du coronavirus ont perdu la vie en France, ce qui porte à 28 132 le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie, a-t-on appris.

20/05/20 - 21:16 - Qu’est-ce qu’un cluster ? Le terme "cluster" signifie "grappe" en anglais. Il est employé pour désigner des foyers de contamination, des groupes de malades "d’au moins deux cas constituant une chaîne de transmission", explique Santé publique France.

20/05/20 - 21:05 - Peut-on attraper le coronavirus en mangeant de la viande ? Depuis maintenant plusieurs jours, les "clusters" dans les abattoirs se sont multipliés partout dans le monde, y compris sur le territoire français. Afin d'écarter tout risque de contamination du coronavirus, l'Anses rappelle qu'une cuisson de plusieurs minutes à au moins 60 degrés est nécessaire. En revanche, la consommation de viande crue, voire pas assez cuite, est traditionnellement fortement déconseillée.

20/05/20 - 20:52 - 57 décès en Corse depuis le début de l'épidémie de coronavirus Ce chiffre ne concerne encore une fois que le bilan des hôpitaux. Mercredi 20 mai, l'ARS rapporte que 36 patients sont actuellement hospitalisés sur l'île de Beauté, dont 4 en réanimation. Dans le détail, ils sont 30 en Corse-du-Sud (dont 2 en réanimation) et 6 en Haute-Corse (dont deux également en réanimation). 57 décès sont donc à déplorer dans la région : 47 en Corse-du-Sud et 10 en Haute-Corse. Enfin, 217 personnes guéries ont pu retourner chez elles. Elles sont 115 en Corse-du-Sud et 102 en Haute-Corse.