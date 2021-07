"Coronavirus en France : 3 617 nouveaux cas, alerte en Corse"

COVID. Le nombre de nouvelles contaminations chute drastiquement ce jeudi 15 juillet 2021 mais ces chiffres sont faussés par la Fête national, jour férié durant lequel les dépistages ont été très peu nombreux. Dans les hôpitaux en revanche, le nombre de patients admis continue d'augmenter et certains territoires comme la Martinique, les Pyrénées-Atlantiques ou encore la Corse le taux d'incidence explose. Sur l'île de Beauté par exemple, il atteint les 380 cas pour 100 000 habitants.

Dernières actualités

3617 nouveaux cas de Covid-19 ce jeudi 15 juillet Lire l'article CHIFFRES COVID. Dernier bilan du coronavirus en France L'Info 2 du 15 juillet. Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 15 juillet, rapporte 3617 cas de plus, contre près de 4500 mercredi dernier. Cette forte baisse épidémique n'est pourtant qu'un leur, sûrement imputable au 14 juillet, jour de Fête nationale férié durant lequel un grand nombre de centres de dépistages était fermé. En effet, si on observe le nombre de personnes hospitalisées ces derniers jours, les chiffres ne baissent pas, bien au contraire. Le solde de patients à l'hôpital est de 213 en 24h, soit 113 de plus que jeudi dernier. Même chose pour les personnes admises en réanimation qui étaient 36 hier soit dix de plus que le 8 juillet 2021. Autrement dit, même si le nombre de nouveaux cas connait une baisse énorme depuis la veille (5258 cas de moins détectés par rapport au bilan d'hier), ce chiffre risque d'exploser à l'aube du week-end : 5 833 341 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 617 de plus

111 429 décès au total (Ehpad compris), soit 16 de plus

84 924 décès à l'hôpital, soit 16 de plus

7 054 personnes actuellement hospitalisées, soit 7 de plus

914 personnes actuellement en réanimation, soit 17 de moins

213 nouveaux admis à l'hôpital (+98) et 36 en réanimation (+17)

387 017 personnes sorties de l'hôpital, soit 178 de plus

Taux de positivité des tests : 1,44%, soit 0,17 point de plus

Taux d'incidence : 45,97 cas/100 000, soit 5,68 point de plus

Un cluster du variant Delta détecté sur l'île de Levant

L'info 5 du 15 juillet. Le variant Delta est devenu majoritaire en métropole et en toute logique les cluster liés à cette mutation vont se multiplier dans les prochaines semaines. Un premier vient d'être détecté sur l'île du Levant dans le département du Var, dans la journée du 13 juillet. Les contaminations semblent avoir eu lieu lors d'un festival naturiste organisé sur l'île au début du mois de juillet, pas moins de 46 personnes ont été testées positives au virus selon nos confrères d'Actu Provence-Alpes-Côte d'Azur. En réponse, les autorités ont instauré de nouvelles restrictions en plus de celles édictées par Emmanuel Macron comme la prochaine utilisation du pass sanitaire. Dans un communiqué, la préfecture a fait savoir que le port du masque redevenait obligatoire "sur toute l’emprise civile de l’île, sauf les plages" et pour toutes les personnes de plus de 11 ans, tous les rassemblements de plus de dix personnes sont proscrits et les restaurants comme les bars ne peuvent plus accueillir de clients à l'intérieur. Après la détection du cluster, toutes les personnes actuellement sur l'île peuvent se faire dépister, c'est d'ailleurs recommandé et la préfecture compte organiser une campagne de dépistage le 17 et 18 juillet "avec l’objectif de vacciner 200 personnes par jour".

Le début de la quatrième vague à La Réunion et en Martinique ?

L'info 4 du 15 juillet. La Martinique et La Réunion ont été placées en état d'urgence sanitaire après l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet. Les deux îles sont en proie à un variant du Covid-19, celle des caraïbes doit faire face au variant Alpha, dit britannique, et celle de l'océan indien à la mutation Beta aussi appelée variant sud-africain. Avec des taux d'incidence respectifs de 278 et 169 cas pour 100 000 habitants, la menace d'une quatrième vague est de plus en plus pesante sur les territoires ultra-marins. D'ailleurs des restrictions ont de nouveau était instaurées, en Martinique les habitants retrouvent les contraintes du couvre-feu à 21h tandis qu'à La Réunion l'interdiction de circulation est fixée entre 23h et 5h du matin mais l'île Bourbon était encore sous couvre-feu il y a quinze jours. En Martinique cela fait déjà plusieurs jours que l'on s'inquiète de la tournure que prennent les événements. Le directeur de l'ARS de l'île, Olivier Coudin, expliquait au Monde que 13 juillet on notait un taux d’incidence de 278 cas pour 100 000 habitants, contre 114 la semaine précédente : "On n’avait jamais connu une telle évolution : le nombre de cas a été multiplié par dix en quinze jours". La vraie crainte du médecin que le pic de la nouvelle vague ne semble pas encore atteint : "La tendance reste à la hausse". A La Réunion, l'hôpital est sous tension, le directeur général du CHU, Lionel Calenge faisait était de la situation il y a quelques jours : "La semaine dernière, durant deux jours, nous n’avions que 2 lits de réanimation disponibles sur l’île, puis 3 lits. Je vous laisse imaginer s’il y avait eu un accident de la circulation important". Aujourd'hui sur les lits 112 lits présents sur l'île, quarante sont occupés par des patients covid.

Le taux d'incidence flambe localement en Haute-Corse

L'info 3 du 15 juillet. Plusieurs départements dépassent le seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, mais par endroit les indicateurs s'envolent et font grimper le taux d'incidence bien au-delà de ce qui est attendu. Les Pyrénées-Orientales affichent 156 cas pour 100 000 habitants et deviennent le département le plus touché de métropole, mais voilà que la situation se dégrade également en Haute-Corse. A l'échelle départementale, le taux d'incidence bien que supérieur au seuil d'alerte reste autour de 75, mais très localement, vers Saint-Florent et la Balagne, l'ARS constate "une véritable flambée des cas". La directrice de l'agence sanitaire, Marie-Hélène Lecenne a indiqué au micro d'Europe 1 qu'entre "80 et 100 cas par jour se déclarent" pour un taux d'incidence qui équivaut à plus de sept fois le seuil d'alerte, 380 cas pour 100 000 habitants. Plusieurs clusters ont été détectés et la directrice de l'ARS précise que ce sont principalement des jeunes adultes de 20 à 35 ans qui sont touchés mais ils "respectent l’isolement", assure-t-elle. Face à la recrudescence de cas, les protocoles sanitaires doivent être suivis à la lettre et l'ARS fait savoir : "Nous veillons à ce qu'il y ait vraiment une précaution très importante et une absence de contact avec toute personne fragile. Nous avons encore des personnes vulnérables non vaccinées". Certaines restrictions ont également fait leur retour, les autorités ont interdit les rassemblements en extérieur et rétabli la fermeture des bars et restaurants à 23h en plus d'une jauge d'accueil limitée à 50% des capacités à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. Ça nous a semblé être une mesure d'urgence, compte tenu du contexte. En ayant des mesures très micro territorialisé sur la Balagne, on essaye de limiter aussi les chaînes de diffusion sur le reste de l'île", a expliqué Marie-Hélène Lecenne. Malgré les différents clusters localisés, le phénomène n'est pas synonyme de l'arrivée d'une quatrième vague généralisées selon Bruno Manzi, président de l'Ordre des médecins de Haute Corse.

L'institut Pasteur s'attend à compter 35 000 cas par jour en août

L'info 1 du 15 juillet. La dernière modélisation de l'Institut Pasteur se penche sur la circulation du variant Delta en France dans les prochaines semaines et partage quelques inquiétudes. Les scientifiques exposent d'abord la situation actuelle et constatent que "dans les régions de France métropolitaine (hors Corse), le variant Delta connaît une croissance rapide, avec des nombres de reproduction effectifs Rd régionaux estimés entre 1.5 et 2.8 du 15 juin au 5 juillet. Cela signifie que dans les régions, il faut actuellement entre 3.5 et 10.4 jours pour voir doubler le nombre de cas Delta." Le centre de recherche multiplie les hypothèses et selon la plus probable, celle qui prend en compte l'évolution de la couverture vaccinale et considère que "50% des personnes infectées sont détectées par la surveillance" : "On pourrait atteindre 35,000 cas Delta par jour le 1 août si le taux de transmission devait rester inchangé (Rd=2.0 le 8 juillet), et 10,000 ou 22,000 cas Delta par jour si ce taux devait être réduit à Rd=1.5 ou Rd=1.8 à partir du 8 juillet." Hier, Santé publique France comptait 8 875 nouvelles contaminations, le nombre pourrait quasiment être multiplié par quatre en un peu plus de deux semaines. Toutefois si le nombre de cas pourrait augmenter de manière exponentielle, celui des hospitalisations resterait relativement faible en début août selon l'Institut Pasteur. "Cependant, dans certains scénarios, on observe une croissance importante des hospitalisations courant août/septembre. Dans le scénario avec Rd=2.0, le nombre journalier d’admissions à l’hôpital pourrait atteindre mi-août les valeurs observées lors de la deuxième vague (novembre 2020), avec un pic début septembre dépassant largement la taille de la première vague (mars 2020)", poursuivent les chercheurs dans leur rapport. Ils exposent ensuite la situation à laquelle on peut s'attendre avec un taux de reproduction du virus un peu plus faible. "Dans le scénario avec Rd=1.8, on atteindrait un pic d’hospitalisations similaire à celui de la première vague courant septembre, avec un nombre de lits occupés en soins critiques substantiellement supérieur au pic de mars 2020 du fait d’une population plus jeune de patients hospitalisés. Dans le scénario Rd=1.5, le pic serait fin septembre avec une amplitude nettement moindre que celle des vagues précédentes." Ces estimations restent encore incertaines précisent les chercheurs, car elles s'appuient sur une période très courte et pour l'heure même s'il augmente le taux d'incidence reste faible, mais le taux de reproductions observé est compris "comme une signal fort" pour la progression du variant Delta.

Le schéma de vaccination passe à une semaine L'info 8 du 14 juillet. Durant le journal de 20 heures de France 2, mardi 13 juillet, le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles intéressantes pour les Français qui viennent de se faire vacciner. Désormais, le schéma de vaccination sera considéré comme complet à partir d'une semaine, au lieu de deux auparavant. Toutefois, cette règle ne sera effective qu'en France. "Attention, au niveau européen, l’harmonisation reste à faire. Il faudra donc toujours attendre deux semaines pour voyager en Europe. Mais en France, le pass sanitaire sera considéré comme complété", a souligné Oliver Véran. Par ailleurs, le ministre a annoncé que les salariés d'établissements recevant du public auront jusqu'au 30 août pour achever complètement leur vaccination. "Ces aménagements vont nous permettre d’avoir un été sécurisé", a conclu Olivier Véran.

Un projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour bientôt L'info 7 du 14 juillet. Face à la nouvelle montée de l'épidémie de coronavirus, un projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale risque de changer la donne. Ce mercredi, le gouvernement a annoncé que la période d'isolement obligatoire de dix jours pour les personnes positives au coronavirus allait être inscrite dans la loi. Aujourd'hui, l'isolement était uniquement prévu auprès de l'Assurance maladie.



Par ailleurs, le projet de loi prévoit une amende de 45 000 euros et un an d'emprisonnement à l'encontre des commerces et des lieux de culture qui n'effectuent pas les contrôles du pass sanitaire. Le projet de loi devrait être discuté pour le lundi 19 juillet en Conseil des ministres et suivra au Parlement dès le 21 juillet.

De nouvelles restrictions en Corse L'info 6 du 13 juillet. Le 10 juillet, la préfecture de Haute-Corse annonçait que plusieurs clusters avaient été identifiés après des fêtes organisées dans le département et qu’une cinquantaine de cas positifs au variant Delta du coronavirus avait été recensée. Depuis, la situation sanitaire s’est fortement dégradée, le taux d’incidence s’élève désormais à 380 cas positifs de Covid-19 pour 100 000 habitants. Dans ce contexte, la préfecture de Haute-Corse a annoncé ce mardi de nouvelles mesures de restrictions pour endiguer la circulation de ce variant, qui entreront en vigueur dès le 14 juillet. En conséquence, les feux d’artifice et bals de pompiers prévus dans le département sont annulés. De même, la jauge des événements festifs et familiaux en intérieur est réduite à 50 personnes maximum. En Balagne, où les clusters ont été identifiés, la capacité d’accueil des bars et restaurants sera limitée à 50% en intérieur comme en extérieur, et tous devront fermer à 23h.