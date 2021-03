"Coronavirus en France : 6 471 nouveaux cas, un tour de vis arrive"

CORONAVIRUS. Si le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est assez faible comme chaque lundi, en raison des tests du dimanche, la tendance à la hausse est bien confirmée. Une véritable tension a lieu en réanimation.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan chiffré du coronavirus en France, 6 471 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrées en 24 heures. Comme chaque lundi, on a un nombre de cas assez faible. Néanmoins, la tendance à la hausse est bien confirmée puisque cela représente fait 1 144 cas de plus que lundi dernier. 333 décès sont, par ailleurs, à déplorer (26 de moins que lundi dernier). Comme chaque lundi, on constate à l'inverse un rattrapage dans les hôpitaux, ce qui gonfle les chiffres (pas de sorties le dimanche notamment). Enfin, 92 admissions de plus ont été recensées à l'hôpital, tandis que 20 admissions de plus en réanimation sont recensées.

20:45 - 38,5 % des 75 ans et plus ont été vaccinés dans les Ardennes Dans les Ardennes, les premiers effets des tests salivaires dans les établissements scolaires se font déjà sentir, selon le délégué territorial de l’Agence régionale de santé (ARS), cité par L'Ardennais. "Le nombre de dépistages est passé de 2 500 à 3 567 pour 100 000 habitants sur 48 heures. Ce qui a eu pour conséquence de faire chuter le taux de positivité." Dans les Ardennes, 38,5 % des personnes âgées de 75 ans et plus ont été vaccinées contre le coronavirus, la moyenne nationale étant de 37,7 %.

20:25 - Dans les Ardennes, le service de réanimation saturé Depuis dimanche 14 mars, les 12 lits de réanimation réservés aux patients atteints de Covid-19 sont occupés dans les Ardennes, comme le rapporte L'Ardennais. En revanche, le service des maladies infectieuses qui présente une capacité opérationnelle de 30 lits mais pouvant monter jusqu’à 60 n’était occupé, ce lundi, que par 15 patients. Après avoir chuté à 93 nouveaux cas pour 100 000 habitants, en février, le taux d’incidence dans les Ardennes connaît un nouveau pic, rapporte le média. Lundi 15 mars, le taux était de 191. Pour l’Agence régionale de santé (ARS), cela s’explique déjà par une présence importante de variants du coronavirus dans le département.

20:08 - La circulation virale du coronavirus en hausse dans le Bas-Rhin Alors qu'une nouvelle campagne de dépistage est organisée dans le Bas-Rhin, l’Agence régionale de santé (ARS) justifie le lancement de ce dispositif par une "circulation virale de plus en plus importante dans le Bas-Rhin, en s’accompagnant d’un fort taux de présence du variant anglais". Les Dernières Nouvelles d'Alsace rapportent le communiqué de la mairie de Hoenheim : "L’ARS a très récemment diagnostiqué un taux d’incidence particulièrement élevé sur quatre communes de l’EMS (Bischheim, Hoenheim, Souffelweyersheim et Niederhausbergen). En réponse à ce constat, cette dernière a décidé d’organiser une campagne de dépistage massif dans ces quatre communes."

19:48 - À Marseille, le vélodrome se transforme en centre de vaccination À défaut de recevoir les supporters, l’Orange Vélodrome a accueilli des Marseillais de plus de 50 ans inscrits pour la vaccination contre le Covid-19, rapporte Made in Marseille. L’initiative est portée par la Ville de Marseille, l’Olympique de Marseille, l’Agence régionale de santé (ARS) et les marins-pompiers de Marseille. En fonction de l’arrivée des doses, le média précise que l’objectif est d’ouvrir 14 lignes de vaccination. Le centre pourra recevoir jusqu’à 2 100 Marseillais par jour. Ce lundi 15 mars, jour de l'ouverture, 500 doses de vaccin anti-coronavirus ont pu être administrées.

19:29 - Plus besoin de motif impérieux pour les Français de retour de l’étranger Le Conseil d’État a suspendu l’obligation de fournir un motif impérieux pour les Français qui rentrent de l’étranger, à part pour les allers et retours vers les Antilles françaises. Dans un communiqué, l’institution affirme que "l’impact de ces déplacements est mineur sur la propagation de l’épidémie de Covid-19". "Exiger un motif impérieux porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental qu’a tout Français d’accéder à son pays", ajoute le Conseil d’État.

19:10 - Davantage de patients en réanimation que lors du pic de la seconde vague Si l'on regarde les graphiques, les données parlent d'elles-mêmes. Il y a désormais plus de patients en réanimation en raison du coronavirus, à Paris comme en Île-de-France, que lors du pic de la seconde vague. Ce pic avait eu lieu en novembre, alors que la France était confinée pour la seconde fois. La barre a été passée ce lundi 15 mars.

18:50 - Dépistages massifs par des médiateurs de la lutte anti-Covid dans le Bas-Rhin L’Agence régionale de santé (ARS) lance cette semaine une nouvelle campagne pour lutter contre la pandémie de Covid-19, comme le rapportent Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Dans quatre communes du nord de l’Eurométropole, Hoenheim, Niederhausbergen, Souffelweyersheim et Bischheim, des opérations de dépistage seront encadrées par des médiateurs, précisent nos confrères. Ce dispositif "vise à augmenter les capacités de dépistage hors des structures sanitaires habituelles, au plus près des lieux de vie, de travail et d’études, et plus rapidement pour casser les chaînes de contamination au plus vite", a précisé l’ARS.

18:29 - À Argences, une campagne de dépistage gratuite Une campagne de dépistage au Covid-19 est organisée à Argences (Calvados), jeudi 18 mars et jeudi 25 mars 2021, au Forum, comme le rapporte Ouest-France. Cette campagne vise à lutter contre la circulation du coronavirus. Elle est organisée par l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture. Actuellement, la circulation du Covid-19 reste forte en Normandie.

18:14 - Des patients en réanimation à Melun évacués vers l'Occitanie Des évacuations sanitaires ont été réalisées pour des patients Covid-19 admis en réanimation à l'hôpital de Melun, rapporte le site actu.fr. Ils ont été transférés vers des centres hospitaliers de Tarbes et Cahors, comme le précise le média. "L’ARS (Agence régionale de santé, ndlr) nous a proposé des transferts de patients de réanimation, alors nous avons sauté sur l’occasion", confie Dominique Peljak, le directeur du Groupe hospitalier du sud-Ile-de-France (GHSIF).

18:02 - Une suspension prolongée d'AstraZeneca retarderait lourdement les vaccinations La suspension du vaccin AstraZeneca, si elle venait à se prolonger, pourrait affecter le rythme de la campagne de vaccination. D'après Guillaume Rozier, le fondateur de Covid Tracker, un simple arrêt des vaccinations avec le sérum anglo-suédois pendant deux semaines représenterait une perte "de plus de 2 millions de vaccinés". De quoi remettre en question la faisabilité des objectifs gouvernementaux en terme de vaccination. L'avis de l'Agence européenne des médicaments, attendu demain, sera décisif.

17:46 - Après cinq semaines, Mayotte se déconfine Après cinq semaines de confinement, les Mahorais reprennent une vie "normale" ce lundi. Les commerces ont rouvert selon les mêmes restrictions qu'avant le confinement, il en va de même pour les écoles qui doivent respecter un protocole strict, les collèges et lycées accueillent aussi les élèves mais en demi-jauge. Le télétravail est recommandé partout où il peut être mis en place. En revanche la liberté de circuler doit encore répondre au couvre-feu mis en place de 18h à 4h. D'ici une semaine, la mesure pourrait s'assouplir pour repousser le couvre-feu à 20h, puis 22h30 d'ici deux semaines, sous réserve que les indicateurs ne repartent pas à la hausse.

17:11 - Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence baise mais la situation reste tendue Un légère amélioration est visible dans les Alpes-Maritimes avec un taux d'incidence de 467 cas pour 100 000, il ne s'agit plus de la région la plus touchée par le virus, dépassée par la Seine-Saint-Denis. Le littoral de la côte d'Azur a passé trois week-ends confinés et de petits effets pourraient expliquer la diminution de l'indicateur, mais le département reste sous tension. Santé publique France compte au 14 mars, 697 personnes hospitalisées et 24 nouveaux patients. Dans les services de réanimation 120 malades occupent les lits avec 5 nouvelles entrées. Les hôpitaux font état de 1184 décès liés au coronavirus, c'est 3 de plus en une journée et 4687 personnes sont sorties, soit 8 de plus.

16:29 - La France suspend le vaccin AstraZeneca La France vient de décider, elle aussi de suspendre l'utilisation d'AstraZeneca en attendant l'avis de l'Agence européenne des médicaments, attendu pour demain après-midi.

16:05 - L'Allemagne suspend à son tour AtraZeneca L'Allemagne rejoint la liste des pays européens à suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca "à titre préventif". Le gouvernement allemand suit les conseils de l'Institut médical Paul-Ehrlich, qui "estime que d'autres examens (sont) nécessaires" après le signalement de cas de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées en Europe.

15:36 - "Aucune preuve d'un risque accru" de thromboses avec AstraZeneca Le groupe AstraZeneca est toujours sur la défensive après que onze pays européens aient suspendu le vaccin. "Environ 17 millions de personnes dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont maintenant reçu notre vaccin, et le nombre de cas de caillots sanguins signalés dans ce groupe est inférieur aux centaines de cas auxquels on pourrait s'attendre dans la population générale", a comparé le Dr Ann Taylor, médecin chef, dans un communiqué du laboratoire anglo-suédois publié dimanche. AstraZeneca ajouté que l'examen des données de sécurité "n'a apporté aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie dans aucun groupe d'âge, de genre, de lot ou de pays particulier". De leur côté, les autorités sanitaires mènent l'enquête mais, pour l'heure, rien ne permet d'établir un lien entre les thromboses et la vaccination.

15:04 - Johnson & Johnson produira une partie de ses vaccins en Allemagne Le groupe Johnson & Johnson vient de conclure un accord avec la laboratoire allemand IDT Biologika pour permettre la production de doses sur le sol européen alors que l'UE doit faire face à des retards de livraisons. L'accord permet à Johnson & Johnson d'utiliser un site de IDT Biologika pendant trois mois "pour l'embouteillage et le conditionnement" de ses vaccins en vue "d'accroître la fiabilité des livraisons" selon le gouvernement allemand.

14:14 - Les pharmacies contre la vente des autotests en supermarché Les autotests ne sont pas encore autorisés qu'ils font déjà débat. Jérôme Salomon a annoncé qu'ils seraient, sous réserve du feu vert de la HAS, commercialisés dans les pharmacies et les grandes surfaces. Les pharmaciens s'opposent déjà à la mise en vente des tests dans les supermarchés. "Pour nous, l'autotest ne doit pas être vendu dans les grandes surfaces. Car il faut expliquer aux gens comment le faire, jusqu'où il faut enfoncer l'écouvillon. Et surtout, si on est positif, il ne faut pas oublier le tracing” a expliqué Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne et secrétaire générale du Syndicat des pharmaciens sur BFM. La question de tracing est également au coeur des interrogations. La HAS doit se pencher sur le projet des autotests aujourd'hui.

13:51 - En Ile-de-France la situation continue de se dégrader L'Ile-de-France enregistre un taux d'incidence de 391 pour 100 000 habitants, proche des 400 qui ont fait basculer le Pas-de-Calais vers le confinement les week-ends. Si jusqu'à présent seule la saturation des hôpitaux et des services de réanimation inquiétait, désormais la circulation du virus ne fait nul doute. Dans son bilan du 14 mars, Santé publique France compte 5803 personnes hospitalisées en Ile-de-France dont 229 patients admis dans la journée. Les services de réanimation accueillent 1134 malades et 64 nouvelles entrées ont été enregistrées. Depuis le début de l'épidémie les hôpitaux de la région déplorent 15678 décès liés au coronavirus, soit 33 de plus en 24 heures, et 69889 personnes sont sorties, soit 104 de plus.

13:29 - L'Union européenne va présenter son projet de passeport sanitaire L'Union européenne avance sur son projet de passeport sanitaire, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur a indiqué hier que le projet allait être présenté. Le représentant de l'UE décrit le pass sanitaire comme "un certificat vert numérique (...) Il doit contenir des informations précises mais simples : vaccination, guérison ou test négatif. Il sera sous forme électronique ou papier". Le projet ne s'appuie pas uniquement sur la vaccination pour autoriser les déplacements mais doit servir à prouver "qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test" précise-t-il sur Europe1-CNews-Les Echos. Thierry breton espère que le passeport sera mis en place avant l'été pour faciliter les voyages à l'intérieur de l'UE.