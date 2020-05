Coronavirus en France : 66 morts de plus, un nombre de cas plus proche de la réalité

CORONAVIRUS. Le dernier bilan du coronavirus affiche une explosion du nombre de cas détectés comme positifs, avec désormais plus de 149 000 malades depuis le début de l'épidémie. Un bond lié à une méthode de comptabilisation plus exhaustive et donc plus proche de la réalité de l'épidémie en France...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101 220 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 253 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 36 admissions en réanimation.

Le dernier bilan du coronavirus en France a été publié ce jeudi 28 mai, en début de soirée, par la Direction générale de la Santé. Alors que le gouvernement a présenté ses nouvelles mesures pour la 2e phase du déconfinement , un recul de l'épidémie est encore constaté à l'hôpital ce soir, avec 472 patients de moins à l'hôpital et 72 de moins en réanimation. Les données de mortalité font état de 18 326 décès à l'hôpital. Comme hier, Santé publique France n'a pas donné le nombre de morts en établissements médicaux-sociaux, dont font partie les Ehpad, dans les dernières 24 heures. Ces données seront actualisées ce vendredi 29 mai, mais en attendant, le bilan total, incomplet, fait état de 28 662 décès. Le communiqué du ministère de la Santé précise ce soir que "les cas confirmés grâce au système SI-DEP sont pris en compte pour la première fois dans le total du nombre de cas de ce jour", ce qui explique l'excès de cas de +3 325 par rapport aux données d'hier. Un décompte désormais plus exhaustif et donc plus proche de la réalité de l'épidémie de France.

21:06 - L'Assemblée a approuvé la mise en place de l'appli StopCovid Mercredi, l'Assemblée a approuvé la mise en service de l'appli StopCovid par 338 voix contre 215, malgré les vives inquiétudes pour la vie privée que le projet a provoqué. Parmi ces critiques, Jean-Luc Mélenchon a rappelé devant les députés que "Tout ce qui est possible n'est pas souhaitable..", en évoquant l'application. "J'aime mieux attraper le Covid dans un pays libre que d'y échapper dans un État totalitaire", a-t-il ajouté.

20:45 - Provence-Alpes-Côte d'Azur : le point sur la situation sanitaire La région des Hauts-de-France a enregistré 890 décès depuis le début de l'épidémie en France (+1 en 24 heures). 934 patients sont encore hospitalisés (-18 en 24 heures), dont 91 en réanimation (-1 en 24 heures). 4 817 personnes ont pu sortir de l'hôpital (+27 en 24 heures).



20:13 - Des organisations médicales publient une déclaration dénonçant la violence contre les soignants Les dirigeants de 13 organisations médicales et humanitaires mondiales représentant plus de 30 millions de professionnels de la santé ont publié une déclaration condamnant les actes de violence de plus en plus nombreux dirigés contre des soignants en pleine épidémie

20:00 - Le bilan de l'épidémie : 66 victimes en 24 heures dans les hôpitaux Le dernier bilan du coronavirus en France communiqué par le ministère de la Santé ce jeudi 28 mai fait état de : 149071 cas confirmés par PCR, soit 3325 de plus*

67191 personnes sorties de l'hôpital, soit 607 de plus NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101220 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 253 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 36 admissions en réanimation. *ATTENTION : Depuis le 13 mai 2020, le système SI-DEP (système d’information de dépistage) permet une estimation des nombres de cas confirmés en France à visée exhaustive. Les cas confirmés grâce au système SI-DEP sont pris en compte pour la première fois dans le total du nombre de cas de ce jour qui sera désormais actualisé avec ce nouveau système de surveillance. L'excès de cas de +3 325 par rapport aux données d'hier est lié à une meilleure exhaustivité de la surveillance et non pas à une évolution de la situation épidémiologique du COVID-19 en France.

19:38 - Etats-Unis : la barre des 100 000 décès franchie Les Etats-Unis ont franchi mercredi la barre symbolique des 100 000 décès liés au coronavirus. Le nombre de victimes en 24 heures est reparti à la hausse, avec 1 401 décès supplémentaires recensés entre mardi et mercredi, après trois jours d'affilée à moins de 700 morts. Rapporté à ses près de 330 millions d'habitants, le bilan américain, nettement sous-estimé selon des experts, est toutefois inférieur à celui de plusieurs pays européens.

19:31 - Personnes vulnérables : le "double jeu" du coronavirus et de la canicule Les prévisions météorologiques annoncent un été "très chaud", phénomène particulièrement redouté alors que la propagation de coronavirus continue de progresser en France. Les personnes fragiles nécessitent "une protection particulière en période de canicule”, a noté sur BFM TV le docteur Richard Handschuh, membre du syndicat de médecins généralistes MG France. De son côté, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a appelé les états à prendre des mesures préventives “afin de tenter de les aider à gérer le double enjeu de la chaleur et du Covid", explique une porte-parole de l'organisation, Clare Nullis Kappel.

19:22 - Au moins 200 incidents de violence contre des soignants recensés Au moins 200 incidents de violence contre des soignants ont été recensés depuis le début de la pandémie de coronavirus, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité a dénoncé une violence qui "prend de l'ampleur"

19:03 - Hauts-de-France : 1 704 victimes de l'épidémie de coronavirus recensées La région des Hauts-de-France a recensé 1 704 décès depuis le début de l'épidémie en France (+7 en 24h). 1 513 patients sont encore hospitalisés (-28 en 24h), dont 135 en réanimation (-9 en 24h). Bonne nouvelle : 5 561 personnes ont pu sortir de l'hôpital (+46 en 24h).

18:49 - Le bilan de la pandémie de coronavirus : plus de 350 000 morts La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 352 494 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon les bilans officiels. Plus de 5 638 190 cas d'infection ont été officiellement recensés dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 2 236 200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas de contaminations, avec 99 724 décès pour 1 691 342 cas. Au moins 384 902 personnes ont été déclarées guéries.

18:35 - Edouard Philippe : "Le virus est encore présent" Edouard Philippe a déclaré, au sujet de l'évolution de l'épidémie du coronavirus en France : "Cela ne veut pas dire que le virus ne circule plus. Le virus est encore présent, à des degrés divers, sur tous le territoire. (...) Nous en sommes là où nous espérions être à la fin du mois de mai, et même un peu plus loin que là où nous pensions être."

18:32 - Coronavirus dans le Rhône: un mort en 24h à l'hôpital Une forte diminution du nombre de patients hospitalisés a été constatée dans le département du Rhône, principal épicentre français. La pandémie a fait 617 morts au cours des dernières 24 heures, selon les données rapportées par Santé publique France mercredi 27 mai. Le nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux baisse mais bien plus lentement : on recense 63 patients en réanimation dans le Rhône, soit cinq de moins que la veille.

18:24 - Epidémie de coronavirus, qu'en est-il chez les félins ? Une étude publiée dans The New England Journal of Medicine a montré que les chats peuvent contracter le coronavirus. Certains cas avaient déjà été mentionnés par la presse. Les chats de cette étude n'ont toutefois pas présenté de symptômes du coronavirus tels que ceux constatés chez les humains. Mais cette étude apporte des informations supplémentaires, dont l'essentielle est la suivante : une fois contaminé, un chat peut transmettre le virus à ses congénères. Il serait possible que les humains puissent transmettre le virus aux félins, comme cela semble avoir été le cas pour le tigre du zoo de New-York vraisemblablement infecté par son soigneur. Selon les scientifiques à l'origine de cette étude, il existe "un besoin relevant de la santé publique de reconnaître et de pousser les recherches sur une possible transmission “humains-chats-humains”".

18:16 - Le député Claude Goasguen est décédé ce matin alors qu'il se remettait du Covid-19 Le député LR Claude Goasguen est décédé ce 28 mai à 9h à l'hôpital Corentin Celton d'Issy-les-Moulineaux, après avoir été malade du Covid-19. La famille de Claude Goasguen a précisé auprès de l'AFP que l'homme politique était décédé d'un "arrêt cardiaque". Atteint du coronavirus, le député avait passait "22 jours" en réanimation, mais "allait mieux" et "remarchait", avant de développer des complications cardiaques, rapporte Franceinfo. Pour plus d'informations sur la carrière et la vie de Claude Goasguen, vous pouvez consulter cet article.

18:15 - "L'hôpital, même s'il a retrouvé une forme de sérénité, reste sous tension" "L'hôpital, même s'il a retrouvé une forme de sérénité, reste sous tension. Il a subi un effort, une pression absolument considérable. (...) Le virus est particulièrement virulent dans les lieux confinés, les grands rassemblements", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe alors qu'il exposait la 2e phase du déconfinement lors d'une conférence de presse ce jeudi 28 mai. En cause : 15 680 malades du coronavirus sont encore hospitalisés en France.

17:55 - Pourquoi l'épidémie en Île-de-France est-elle particulière ? Le gouvernement a annoncé à l'instant la suite des mesures du déconfinement. Concernant l'Île-de-France, Olivier Véran a justifié en quoi l'épidémie était différente dans la région parisienne, du fait de la densité de la population, mais aussi en raison de l'importance du réseau des transports en commun et des déplacements importants au sein de cette région, qui facilitent la propagation du virus.

17:46 - Olivier Véran sur les tests de dépistage au coronavirus en France Olivier Véran est revenu lors de son allocution de ce jeudi 28 mai sur les deux types de tests au coronavirus qui ont été développés, et qui sont désormais disponibles en nombre suffisant pour tester toutes les personnes présentant des symptômes ou ayant été en contact avec une personne infectée notamment. Les tests sérologiques sont réalisés à partir d'une prise de sang, et permettent de savoir si l'on a été infecté par le SARS-CoV-2, et si l'on a développé une réponse immunitaire contre l'infection. Pour que le résultat soit optimal, il est recommandé de réaliser le test dans les 14 jours suivant l'apparition des premiers symptômes. Toutefois, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté sur la nécessité, même pour les personnes testées positives, de poursuivre les gestes barrières. Par exemple, si une personne testée positive serre la main de quelqu'un de malade, puis de quelqu'un qui n'a pas encore été infecté par le Covid-19, une transmission est possible.

Les tests virologiques, réalisés par RT-PCR, nécessitent un prélèvement grâce à un écouvillon, une sorte de long coton-tige, que l'on enfonce dans le nez ou la gorge de la personne testée afin de recueillir les sécrétions qui seront analysées. Ce test permet de savoir si au moment même du test, le patient est atteint ou non du coronavirus.

17:32 - Epidémie : 1,9% de tests positifs au coronavirus "Grâce au déploiement massif des tests PCR, (...) nous avons la capacité de tester chaque personne symptomatique, ainsi que les cas contacts". Les 1,8% de personnes testées positives sont le reflet de "mailles serrées" dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique. Enfin, Olivier Véran a rappelé aux personnes présentant des symptômes la nécessité de contacter leur médecin pour être pris en charge, être testées et disposer de masques notamment.

17:25 - Olivier Véran prend la parole après Edouard Philippe Olivier Véran présente le seuil d'incidence, utilisé également par l'Allemagne, lors de son allocution. Le ministre de la Santé a expliqué que le taux d'incidence se situe entre 10 et 50 personnes pour 100 000 habitants dans les départements où se trouvent les différents nouveaux clusters identifiés, dont vous pouvez trouver la liste plus bas sur page, ainsi qu'en Île-de-France, où la situation est particulière du fait de la densité de la population.

17:20 - Epidémie en France : la vigilance reste de mise Au cours de son allocution, le Premier ministre a mentionné à de nombreuses reprises la nécessité de rester vigilant dans la lutte contre le coronavirus, insistant sur le rôle du respect des mesures barrières dans la maîtrise actuelle de la vitesse de propagation du Covid-19, et sur l'importance de poursuivre ces précautions.