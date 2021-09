"Coronavirus en France : 7 851 cas confirmés, les indicateurs restent stables"

Une dose de rappel accroît l'efficacité du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19, selon de nouvelles données communiquées mardi par l'entreprise. Le remède de J&J a été conçu au départ comme un vaccin unidose. Mais avec une deuxième dose injectée environ deux mois (56 jours) après la première, les niveaux d'anticorps observés sont multipliés "par quatre à six", selon un communiqué de l'entreprise pharmaceutique américaine.

Le dépistage systématique et répété du Covid-19 à l'école, préconisé dans un avis du Conseil scientifique, "n'a pas que des avantages", a estimé mardi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, soulignant que cela peut être "anxiogène" et "compliqué" pour les enfants.

Les indicateurs hospitaliers décroient, mais pas que. Le ralentissement de l'épidémie de Covid-19 en France se matérialise également par une baisse des taux d'incidence. Au point que la moitié des départements de l'Hexagone sont désormais en-dessous du seuil d'alerte, à savoir moins de 50 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Au niveau national, le taux d'incidence moyen est de 75,5 au 17 septembre 2021, contre 250 un mois plus tôt. En métropole, seules les Bouches-du-Rhône restent encore particulièrement touchées avec un taux d'incidence de 242 cas pour 100 000 habitants.

12:33 - Un sénateur milite pour "la vaccination de tout le monde"

Vacciner contre le Covid-19 tranche d'âge par tranche d'âge pour aboutir à une vaccination de toute la population ? C'est en tout cas ce qu'espère le sénateur écologiste, également médecin généraliste, Bernard Jomier. Interrogé sur RTL mardi 21 septembre 2021, il s'est félicité des résultats annoncés par Pfizer-BioNtech lundi concernant l'efficacité de son vaccin sur des enfants de 5 à 11 ans. "C'est une très bonne nouvelle, parce que ça va permettre, une fois que les autorités sanitaires l'auront confirmé, de pouvoir vacciner les enfants de moins de 12 ans [...] chez lesquels le virus circule beaucoup." Et il mise sur un calendrier rapproché : "On peut imaginer que d'ici la fin d'année, on puisse le faire." Bernard Jomier milite également pour "aller vers la vaccination de tout le monde" alors qu'il estime que "neuf millions de personnes ne sont pas vaccinées." Pour autant, le sénateur ne juge pas opportun un prolongement indéfini du pass sanitaire.