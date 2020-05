Coronavirus en France : 83 décès de plus, encore de nouveaux foyers, les infos

CORONAVIRUS. Ce jeudi 21 mai, le dernier bilan du coronavirus déplore la mort de 83 personnes supplémentaires durant les dernières 24h alors que les chiffres dans les hôpitaux sont toujours en baisse malgré l'apparition de nombreux clusters.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 99 822 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 271 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 28 admissions en réanimation.

21:10 - Encore 7 422 personnes hospitalisées en Île-de-France Selon les chiffres de l'ARS ce jeudi soir, 7 422 personnes sont encore hospitalisées dans la région, un solde qui est tout de même négatif de 105 personnes. 728 patients sont encore en réanimation mais le solde est également négatif avec 17 patients de moins.

20:55 - Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca reçoit plus d'un milliard de dollars de Washington Le groupe britannique annonce avoir obtenu ce jeudi "une contribution d'un milliard de dollars" des pouvoirs publics américains pour le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Le ministère américain de la Santé a précisé qu'il verserait jusqu'à 1,2 milliard de dollars à travers ce partenariat public-privé, afin de développer "au moins 300 millions de doses", avec les premières livraisons "dès octobre 2020".

20:40 - Pourquoi recense-t-on de plus en plus de cas dans les abattoirs ? (2/2) Pour expliquer la multiplication des cas de contamination dans les abattoirs, un autre élément a pu intervenir : la température. L'air froid (refroidi par la climatisation dans les abattoirs) associé à l'humidité représente un contexte idéal pour la transmission du virus. Une étude a conclu que la maladie du coronavirus est possiblement moins stable à des températures plus élevées, la température optimale de transmission se situant probablement autour de 8,72 °C.", explique Denis Chopera, médecin virologue et directeur administratif de programme pour le réseau d’excellence en recherche sur la tuberculose et le VIH en Afrique subsaharienne (SANTHE), dans une tribune publiée par le quotidien suisse Le Temps.

20:25 - Pourquoi recense-t-on de plus en plus de cas dans les abattoirs ? (1/2) Les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne et dernièrement la France : plusieurs pays voient des foyers se multiplier dans leurs abattoirs. Dans l'Hexagone, on compte environ cent cas dans des usines situées en Vendée, dans le Loiret et les Côtes-d'Armor. Aux États-Unis, quatre contrôleurs, responsables du respect des règles sanitaires dans les abattoirs américains, sont morts, alors qu'en Australie, 98 cas ont été identifiés dans un établissement du groupe Cedar Meats. "Ce risque élevé de contamination dans les abattoirs proviendrait en grande partie de la difficulté à réaliser la distanciation physique", explique le professeur Benjamin Cowie, spécialiste des maladies infectieuses et co-responsable de la santé publique au Doherty Institute de Melbourne dans les colonnes du Guardian.

20:10 - La Haute autorité de santé est favorable au remboursement de tests sérologiques par l'Assurance maladie Les tests biologiques sont déjà remboursés par l'Assurance maladie. Celle-ci s'est dite favorable au remboursement des tests sérologiques. Cet avis concerne "des tests sérologiques de type ELISA [méthode immuno-enzymatique] et TDR [tests de diagnostic rapide] à la fiabilité établie par le Centre national de référence" et suivant des "indications définies".

19:55 - Comment les autorités estiment le nombre de cas de contaminations ? "Les données permettant d’estimer le nombre de cas confirmés sont issues de plusieurs sources", explique le site de référence Santé publique. "Entre le 21 janvier et le 25 mars 2020, 25 233 cas de Covid-19 ont été signalés à Santé publique France via l’application GoData ou par transmission des cellules régionales de Santé publique France. Depuis le 26 mars 2020, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est estimé au niveau national en tenant compte des données des laboratoires de biologie médicale et des patients hospitalisés pour Covid-19. Il a ainsi été estimé qu’entre le 21 janvier et le 28 avril 2020, 126 835 cas de Covid-19 ont été confirmés en France".

19:40 - Une étude débute pour mieux comprendre cette résurgence de l’infection Dans le Parisien, Dominique Salmon-Ceron, infectiologue à l’Hôtel-Dieu à Paris, annonce le lancement de deux études, l'une sur la persistance des symptômes, l'autre sur leur résurgence. Elle lance un appel aux patients concernés pour y participer.

19:26 - Le cumul des hospitalisations est proche des 100 000 patients Si actuellement 17 583 personnes sont hospitalisées, au total depuis le début de la pandémie, le ministère de la Santé indique que 99 822 personnes ont été hospitalisées en France.

19:17 - 358 hospitalisations de moins En 24h, le solde des hospitalisations est négatif avec 358 hospitalisations de moins en 24h pour un total de 17 583 personnes hospitalisées. En revanche, 271 nouvelles personnes ont été hospitalisées.

19:10 - Peut-on être contaminé par infection des voies digestives ? L'infection par voie digestive n'a pas été prouvée et la disparition du coronavirus après une cuisson à au moins 60 degrés a été avérée. Il reste toutefois une "possibilité d’infection des voies respiratoires lors de la mastication" qui "ne peut être totalement exclue", a expliqué l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses).

19:09 - 49 personnes de moins en réanimation D'après les derniers chiffres, le solde des personnes en réanimation est négatif de 49 personnes pour un total de 1 745 personnes. Mais "en brut", 28 personnes sont rentrées en réanimation durant les dernières 24h.

19:02 - 83 décès supplémentaires en 24h Le dernier bilan de la pandémie du coronavirus a été dévoilé par le ministère de la Santé. Moins de 100 morts ont été comptabilisés durant les dernières 24h, 83 pour un total de 28 215.

18:55 - Des tests sur les hamsters prouvent l'efficacité des masques contre le virus Dirigé par le professeur Yuen Kwok-yung, des chercheurs ont placé des cages contenant des hamsters préalablement infectés près de celles d'animaux en bonne santé. Des masques chirurgicaux ont été placés entre les deux cages, avec un flux d'air allant de la cage des animaux malades à celle des animaux sains. Les résultats ont montré que la transmission du virus était réduite de plus de 60% quand les masques étaient en place.

18:41 - Coronavirus : les contacts utiles en temps d'épidémie Plusieurs numéros peuvent être utiles alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit : Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus Covid-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 au 0 800 130 000.

Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur WhatsApp en enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en envoyant à ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion.

18:28 - Donald Trump souhaite organiser le G7 en juin malgré l'épidémie Le président américain a annoncé finalement qu'il souhaitait organiser le sommet du G7 en juin, aux États-Unis. "Maintenant que notre pays a engagé son retour vers la grandeur, j'envisage de reprogrammer le G7, à la même date ou à peu près, à Camp David, lieu légendaire", a-t-il écrit sur Twitter. Donald Trump y voit un "symbole formidable" après l'épidémie de coronavirus qui a fait plus 93 400 victimes sur le sol américain.

18:14 - Coronavirus : les visières de protection sont-elles aussi efficaces que les masques ? Les visières qui protègent les yeux, la bouche et le nez ne seraient pas d'une grande efficacité contrairement aux masques. Pour l'Institut national de recherche et de sécurité, "les visières ou écrans faciaux ne sont pas des équipements de protection respiratoire, mais des équipements de protection des yeux et du visage. […] Ils n'ont pas l'efficacité des masques de protection respiratoire", écrit l'INRS sur son site.

17:59 - Comment expliquer les erreurs de décomptes des décès dans les Ehpad ? Les autorités sanitaires ont expliqué recevoir des remontées fluctuantes des données dans les Ehpad qui explique les erreurs de bilan. Par ailleurs, comme le notait mardi 19 mai Mediapart, le décompte ne s'établit pas de la même façon partout. Par exemple, certaines mairies considéreraient notamment comme "décès à domicile" des morts en réalité survenues au sein d'établissements pour personnes âgées.

17:43 - Un premier cluster dans le Val-de-Marne Un nouveau cluster a été identifié en France et pour la première fois dans le Val-de-Marne. Neuf ouvriers du chantier de désamiantage du lycée Georges-Brassens, à Villeneuve-le-Roi, ont été testés positifs au coronavirus. Les malades seraient des ouvriers de la société Wig France, chargée de retirer l'amiante de l'ancien lycée dans le cadre de sa déconstruction indique le Parisien. Une campagne de dépistage a été lancée.

17:36 - La région Provence-Alpes-Côte d'Azur déplore 862 décès liés au coronavirus Au moins 862 personnes sont mortes du coronavirus dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1 038 personnes sont encore hospitalisées dont 103 en réanimation. Par ailleurs, 4 660 patients ont pu guérir et sortir de l'hôpital. Le département des Bouches-du-Rhône est le durement touché avec 1 503 victimes et 669 hospitalisations.