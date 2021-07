"Coronavirus en France : 8875 nouveaux cas, le rebond épidémique se confirme"

COVID. Le nombre de nouvelles contaminations est passé du simple ou double en à peine sept jours selon Santé publique France et atteint un chiffre plus observé depuis début juin. Les craintes d'une quatrième vague sont fondées mais les annonces d'Emmanuel Macron semblent avoir les effets escomptés, plus de deux millions de rendez-vous pour la vaccination ont été pris depuis son discours.

Dernières actualités

Recevoir nos alertes live !

8875 nouveaux cas de Covid-19 ce mercredi 14 juillet Lire l'article CHIFFRES COVID. Dernier bilan du coronavirus en France Le 15 juillet à 10h25. Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 14 juillet, rapporte 8875 cas de plus, contre un peu plus de 4000 mercredi dernier. Cette forte reprise épidémique a provoqué une hausse du nombre de personnes hospitalisées ces derniers jours, mais les tout derniers chiffres sont n baisse, avec un solde de patients à l'hôpital en baisse de 29 personnes et 2 personnes de moins en réanimation. Le nombre de nouvelles entrées est lui aussi en baisse, mais il faudra sans doute tenir compte du jour férié qui provoquera probablement un rattrapage : 5 829 724 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 8 875 de plus

111 413 décès au total (Ehpad compris), soit 6 de plus

84 908 décès à l'hôpital, soit 6 de plus

7 047 personnes actuellement hospitalisées, soit 29 de moins

931 personnes actuellement en réanimation, soit 2 de moins

115 nouveaux admis à l'hôpital (-131) et 19 en réanimation (-18)

386 839 personnes sorties de l'hôpital, soit 135 de plus

Taux de positivité des tests : 1,26%, soit 0,01 point de plus

Taux d'incidence : 40,28 cas/100 000, soit 0,69 point de plus

L'institut Pasteur s'attend à compter 35 000 cas par jour en août

L'info 1 du 15 juillet. La dernière modélisation de l'Institut Pasteur se penche sur la circulation du variant Delta en France dans les prochaines semaines et partage quelques inquiétudes. Les scientifiques exposent d'abord la situation actuelle et constatent que "dans les régions de France métropolitaine (hors Corse), le variant Delta connaît une croissance rapide, avec des nombres de reproduction effectifs Rd régionaux estimés entre 1.5 et 2.8 du 15 juin au 5 juillet. Cela signifie que dans les régions, il faut actuellement entre 3.5 et 10.4 jours pour voir doubler le nombre de cas Delta." Le centre de recherche multiplie les hypothèses et selon la plus probable, celle qui prend en compte l'évolution de la couverture vaccinale et considère que "50% des personnes infectées sont détectées par la surveillance" : "On pourrait atteindre 35,000 cas Delta par jour le 1 août si le taux de transmission devait rester inchangé (Rd=2.0 le 8 juillet), et 10,000 ou 22,000 cas Delta par jour si ce taux devait être réduit à Rd=1.5 ou Rd=1.8 à partir du 8 juillet." Hier, Santé publique France comptait 8 875 nouvelles contaminations, le nombre pourrait quasiment être multiplié par quatre en un peu plus de deux semaines. Toutefois si le nombre de cas pourrait augmenter de manière exponentielle, celui des hospitalisations resterait relativement faible en début août selon l'Institut Pasteur. "Cependant, dans certains scénarios, on observe une croissance importante des hospitalisations courant août/septembre. Dans le scénario avec Rd=2.0, le nombre journalier d’admissions à l’hôpital pourrait atteindre mi-août les valeurs observées lors de la deuxième vague (novembre 2020), avec un pic début septembre dépassant largement la taille de la première vague (mars 2020)", poursuivent les chercheurs dans leur rapport. Ils exposent ensuite la situation à laquelle on peut s'attendre avec un taux de reproduction du virus un peu plus faible. "Dans le scénario avec Rd=1.8, on atteindrait un pic d’hospitalisations similaire à celui de la première vague courant septembre, avec un nombre de lits occupés en soins critiques substantiellement supérieur au pic de mars 2020 du fait d’une population plus jeune de patients hospitalisés. Dans le scénario Rd=1.5, le pic serait fin septembre avec une amplitude nettement moindre que celle des vagues précédentes." Ces estimations restent encore incertaines précisent les chercheurs, car elles s'appuient sur une période très courte et pour l'heure même s'il augmente le taux d'incidence reste faible, mais le taux de reproductions observé est compris "comme une signal fort" pour la progression du variant Delta.

Le schéma de vaccination passe à une semaine L'info 8 du 14 juillet. Durant le journal de 20 heures de France 2, mardi 13 juillet, le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles intéressantes pour les Français qui viennent de se faire vacciner. Désormais, le schéma de vaccination sera considéré comme complet à partir d'une semaine, au lieu de deux auparavant. Toutefois, cette règle ne sera effective qu'en France. "Attention, au niveau européen, l’harmonisation reste à faire. Il faudra donc toujours attendre deux semaines pour voyager en Europe. Mais en France, le pass sanitaire sera considéré comme complété", a souligné Oliver Véran. Par ailleurs, le ministre a annoncé que les salariés d'établissements recevant du public auront jusqu'au 30 août pour achever complètement leur vaccination. "Ces aménagements vont nous permettre d’avoir un été sécurisé", a conclu Olivier Véran.

Un projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour bientôt L'info 7 du 14 juillet. Face à la nouvelle montée de l'épidémie de coronavirus, un projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale risque de changer la donne. Ce mercredi, le gouvernement a annoncé que la période d'isolement obligatoire de dix jours pour les personnes positives au coronavirus allait être inscrite dans la loi. Aujourd'hui, l'isolement était uniquement prévu auprès de l'Assurance maladie.



Par ailleurs, le projet de loi prévoit une amende de 45 000 euros et un an d'emprisonnement à l'encontre des commerces et des lieux de culture qui n'effectuent pas les contrôles du pass sanitaire. Le projet de loi devrait être discuté pour le lundi 19 juillet en Conseil des ministres et suivra au Parlement dès le 21 juillet.

De nouvelles restrictions en Corse L'info 6 du 13 juillet. Le 10 juillet, la préfecture de Haute-Corse annonçait que plusieurs clusters avaient été identifiés après des fêtes organisées dans le département et qu’une cinquantaine de cas positifs au variant Delta du coronavirus avait été recensée. Depuis, la situation sanitaire s’est fortement dégradée, le taux d’incidence s’élève désormais à 380 cas positifs de Covid-19 pour 100 000 habitants. Dans ce contexte, la préfecture de Haute-Corse a annoncé ce mardi de nouvelles mesures de restrictions pour endiguer la circulation de ce variant, qui entreront en vigueur dès le 14 juillet. En conséquence, les feux d’artifice et bals de pompiers prévus dans le département sont annulés. De même, la jauge des événements festifs et familiaux en intérieur est réduite à 50 personnes maximum. En Balagne, où les clusters ont été identifiés, la capacité d’accueil des bars et restaurants sera limitée à 50% en intérieur comme en extérieur, et tous devront fermer à 23h.

La protection de la vaccination reconnue une semaine après la deuxième dose L'info 5 du 13 juillet. Olivier Véran a tenu à le rappeler ce mardi soir sur Twitter, "la vaccination sauve des vies et sera le moyen d'en finir avec le Covid-19". Selon le ministre de la Santé, "en France, dans 30 gros hôpitaux, 100 % des patients récemment admis en réanimation ne sont pas vaccinés et 93% de ceux admis en médecine ne sont pas vaccinés". Face à la progression du variant Delta du coronavirus en France, Olivier Véran a une nouvelle fois encouragé les Français qui ne se sont pas encore fait vacciner, notamment les salariés des établissements où le pass sanitaire sera exigé dès le 30 août, à le faire "avant le début du mois d’août". "Sur avis de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, et d’Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, nous pouvons reconnaître la protection de la vaccination une semaine seulement après la deuxième dose, au lieu de deux semaines", a également précisé le ministre de la Santé sur le plateau de France 2 dans la soirée.

Douze départements sont au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants

L'info 4 du 13 juillet. Le rebond épidémique s'observe de manière disparate sur le territoire avec des régions et des départements plus touchés que d'autres, mais il est bien là. D'après les données de Santé publique France mises à jour hier soir, douze départements affichent un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants : Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Haute-Corse, Alpes-Maritimes, Paris, Pyrénées-Orientales, La Réunion, Guyane et Martinique. La hausse des indicateurs sanitaires est en revanche visible partout en France, avec une progression de plus 60% en une semaine sur le territoire national. Du côté des régions, on en compte deux avec un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte, l'Ile-de-France et l'Occitanie avec respectivement 52,36 et 51,48 cas pour 100 000 habitants. Ce qui inquiète, c'est que sur tous les cas recensés, le variant Delta en représente 60% et compte tenu de sa vitesse de propagation, le nombre de cas risque d'augmenter à nouveau. La hausse pourrait être imminente comme celle qui a été observée dans les Pyrénées-Orientales, à La Réunion, en Guyane ou en Martinique où le taux d'incidence est désormais compris entre 129 et 253 cas pour 100 000 habitants. Les chiffres recueillis et le suivi de l'épidémie permettent à Santé publique France d'estimer que la part de variant Delta "double tous les cinq jours" selon Olivier Véran.

Les vaccins réduisent "par 12 le risque de contamination et par 20 le risque de faire une forme grave"

L'info 3 du 13 juillet. L'efficacité des vaccins face aux différentes mutations du Covid-19 est démontrée pourtant certains Français se demandent encore si être vacciné empêche la contraction du virus, ou si cette efficacité est également visible en terme de transmission. Entre hier soir et ce matin, Emmanuel Macron et Olivier Véran ont expliqué que le vaccin "réduit par 12 le risque de contamination et par 20 le risque de faire une forme grave" de la maladie. Ces chiffres sont issus d'une étude menée par l'Institut Pasteur et publiée le 28 juin, mais elle n'est pas la seule à confirmer les effets du vaccin, à même de réduire les chances de contracter la maladie et de la transmettre. L'échappement vaccinal, le fait de contracter le virus en dépit de la vaccination, est possible uniquement dans de très rares cas même avec les variants. Mais les mutations se révèle parfois plus robuste présentent quelques caractéristiques et une étude réalisée en Israël indiquait que face au variant Delta, la protection contre la contraction d'une forme grave de la maladie s'abaissait à 64%. Le risque zéro n'existe pas et même avec un schéma vaccinal complet, soit deux semaines après la seconde injection, il est possible dans de rares cas d'attraper le Covid-19. Mais dans tous les cas de ce genre recensés le patient présente de très faibles symptômes et moins longtemps que les personnes non-vaccinées. Même constat du côté de la transmission du virus, si une personne vaccinée devient malgré tout porteuse du virus elle est susceptible de la transmettre moins dans une mesure très limitée, pour ne pas dire infime. C'est pour ces raisons qu'en plus de la vaccination, dont les effets ne font nul doute, les gestes barrières sont également maintenus en guise de second sécurité.

Le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte en Occitanie

L'info 2 du 13 juillet. "La quatrième vague pourrait avoir commencé, ce n'est plus un risque, c'est une réalité", a déclaré Gabriel Attal à la mi-journée. Le porte-parole du gouvernement fait savoir que le taux d'incidence a augmenté de 60% en moins d'une semaine, à cause de la propagation du variant Delta, présent dans 60% des cas détectés. Ces chiffres indiquent la tendance nationale mais cette évolution commence à s'observer à l'échelle des régions, l'Occitanie par exemple vient de dépasser le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. "Le variant (Delta) est majoritaire sur toute la région, dans tous les départements", a notamment indiqué lors d'un point presse le directeur régional de l'ARS, Pierre Ricordeau. Les Pyrénées-Orientales étaient déjà dans le collimateur du gouvernement avec un taux d'incidence parmi les plus élevés de France et une augmentation du nombre de cas rapide et soudaine. Le département affiche un taux d'incidence de 129,9 cas pour 100 000 habitants dont la majorité est due à la mutation dite "indienne". Le directeur de l'ARS, Pierre Ricordeau, explique que dans le territoire frontalier de l'Espagne, le variant s'est propagé avec une "rapidité sans précédent", l'agence sanitaire a remarqué "une multiplication par 5 du taux d'incidence" en une semaine. Au-delà de la frontière espagnole l'épidémie a de nouveau gagné en puissance et la proximité entre les deux territoires n'est peut-être pas étrangère à la multiplication du variant en Occitanie.