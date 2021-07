"Coronavirus en France : boom épidémique dans plusieurs départements, la 4e vague débute fort"

Gilbert Deray, ne se contente pas de tenir un discours aux sous tons alarmistes, il expose des solutions : "Un, il faut se vacciner, on a la chance d'avoir un vaccin sûr et efficace. Deux, on a levé les gestes barrières et les masques, il faut les rétablir." Une fois vacciné, "le risque de transmettre le virus est diminué de 80% et le risque d'avoir une forme grave donc d'être en réanimation et de mourir est diminué de 90%", précise-t-il avant de conclure que "97% des personnes hospitalisées en ce moment sont des personnes non vaccinées".

20 juillet, 11h03. "Nous serons à environ 50 000 cas le 8 août, dans 3 semaines" estime Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière (AP-HP). Ce matin sur l'antenne de Radio Classique le médecin indiquait : "C’est simple on est en plein dans la quatrième vague et les cas doublent toutes les semaines. Nous sommes sur une moyenne glissante de 6000 cas, 10 000 si on regarde ces derniers jours, vous faites 6,12, 24, 48, ça vous fait environ 50 000 cas dans trois semaines." Les prévisions du professionnel de santé ne sont pas optimistes, "l'augmentation des contaminations est inévitable" avec le brassage des populations pendant les vacances. Il rappelle que dans les Pyrénées-Orientales "on a multiplié le taux d'incidence par huit".

Celui qui appelle à la vaccination depuis des mois fait remarquer que cette tendance est directement liée à l'avancée de la vaccination puisque si les jeunes adultes sont les plus affectés par le virus c'est peut-être parce qu'ils sont "moins vaccinés que les personnes âgées". La bonne nouvelle est qu'ils contractent moins de formes graves même s'ils peuvent être sujets au covid long. Le vrai risque est qu'ils sont en mesure de contaminer les personnes âgées, plus vulnérables. "Je constate aussi une hausse du taux d'incidence chez les plus âgés. [...] Il y a encore 10 à 15% de personnes âgées fragiles qui ne sont pas vaccinées, c'est beaucoup" a précisé le ministre de la Santé.

20 juillet, 10h09. Olivier Véran n'hésite pas à multiplier les mises en garde autour de l'arrivée de la quatrième vague, le ministre de la Santé a d'ailleurs déclaré qu'elle était déjà là, ce matin dans la matinale de RTL . Si les trois sursauts épidémiques précédents ont permis d'élaborer des stratégies de lutte contre le Covid-19, cette nouvelle vague se distingue des autres à plusieurs égards, la contagiosité accrue du variant Delta ne fait plus de doute mais Olivier Véran attire l'attention sur un autre point : "c'est une épidémie de jeunes". "Les 15-30 ans, et même les 20-30 ans, ont le taux d'incidence le plus élevé" relève-t-il prenant en exemple la situation inédite des Pyrénées-Orientales où "le taux d'incidence est de plus de 1.000 chez les jeunes".

Olivier Véran annonce que les double vaccinés ne seront plus cas contact (sauf exceptions)

Le 20 juillet, 9h00. Invité ce mardi matin du RTL, le ministre de la Santé a indiqué que les personnes ayant terminé leur parcours vaccinal seront plus libres de leurs mouvements. "Ce qui pourrait être acté c'est que si vous êtes doublement vacciné, vous ne seriez plus déclaré cas contact quand vous avez été au contact d'une personne malade (...) sauf situation comme vivre sous le même toit qu'une personne fragile. [...] On va voir si la dynamique change la donne. On va se donner un peu de souplesse (...) et ensuite on va sans doute faire évoluer cette règle-là."

Olivier Véran a lui-aussi donner quelques chiffres pour justifier l'inquiétude des autorités sanitaires. "On est entre 100 et 130% d'augmentation des cas en une semaine", a-t-il souligné, ajoutant : "Si nous n'avions pas eu le vaccin pour protéger les plus fragiles, je ne suis même pas sûr qu'un confinement généralisé aujourd'hui nous permettrait de protéger nos hôpitaux et de sauver autant de vies que nous avons pu sauver au cours de l'année 2020".