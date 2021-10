"Coronavirus en France : ça repart ? Des signaux d'une reprise épidémique"

CORONAVIRUS. Faut-il s'inquiéter des indicateurs qui témoignent d'une inversion de la tendance épidémique en France ? Le Covid-19 pourrait circuler davantage dans les prochains jours et semaines, mais la prochaine vague sera différente de la précédente.

Questions / Réponses

Recevoir nos alertes live !

Le masque est-il encore obligatoire à l'intérieur des bars et restaurants ? Non ! Si la mesure est un peu passée à la trappe à la fin de l'été, il est bon de rappeler que le masque n'est désormais plus obligatoire à l'intérieur de certains lieux, comme les bars et les restaurants. En effet, depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire est en vigueur dans la plupart des lieux accueillant du public. Dans les bars et restaurants, clients et salariés peuvent donc désormais faire tomber le masque, sauf avis contraire du préfet en fonction de l'évolution épidémique. Toutefois, dans certains lieux comme les trains par exemple, le voyageur devra se munir à la fois de son pass sanitaire et de son masque.

Combien coûtent les dépistages depuis le 15 octobre ? A partir du 15 octobre, les tests PCR coûteront 44 euros concerne les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance. Le même public pourra effectuer un test antigénique moyennant 22 euros en laboratoire et entre 25 et 30 euros en pharmacie, à compter de la même date.

Pour quelles raisons le vaccin Moderna est-il interdit en France en tant que dose de rappel ? Alors que de nombreuses personnes ont déjà bénéficié d'une troisième dose de rappel, la Haute autorité de santé a décidé, vendredi 15 octobre, d'interdire l'injection du sérum Moderna en tant que dose de rappel. Ainsi, "les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés et leurs proches, les personnes à risque comme les obèses, les diabétiques, ainsi que les soignants", ne pourront utiliser que le vaccin Pfizer BioNTech, énumère franceinfo. En cause ? L'inquiétude des pays scandinaves d'abord. Au début du mois d'octobre, la Suède et la Finlande ont en effet "suspendu l'emploi du vaccin de Moderna pour les moins de trente ans" avant que le Danemark et la Norvège ne le déconseillent à leur tour, cette fois-ci pour les moins de 18 ans. En Islande, le produit à ARN messager du laboratoire américain a été totalement suspendu en tant que dose de rappel en cause d'un possible risque d'inflammation du myocarde. La seconde raison invoquée est le non feu-vert de la part de l'Agence européenne des médicaments. Enfin, le dernier argument s'étaye par les bons indicateurs français et l'approvisionnement massif de vaccins qui permet d'agir avec prudence grâce aux sérums développés par d'autres laboratoires.

Le pass sanitaire pourrait-il être conditionné à la troisième dose de vaccin ? Depuis fin juillet pour les lieux de culture et début août pour les restaurants, le pass sanitaire est obligatoire afin d'accéder à ces lieux. Avoir un schéma vaccinal complet, test PCR négatif de moins de 72 heures ou certificat de rémission du Covid-19 de moins de six mois est nécessaire. Mais alors que la campagne de rappel vaccinal, fortement recommandée pour les plus de 65 ans et les plus fragiles qu'importe leur âge, est en cours, le pass sanitaire pourrait-il devenir caduque si les personnes éligibles refusent de recevoir une nouvelle dose ? Invité sur RTL mardi 19 octobre 2021, Gabriel Attal n'a pas dit non. Pour le porte-parole du gouvernement, "c'est une possibilité", même s'il ne se veut pas catégorique. "Rien n'est exclu" selon ses dires. A date, deux millions d'habitants sur les six millions éligibles au rappel ont reçu une troisième dose. "Est-ce qu'à un moment, il faudra prendre des mesures plus incitatives ? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui". ????????️???? 3e dose de vaccin : @GabrielAttal lance "un appel au rappel" et indique que "rien n'est exclu" à ce sujet concernant le passe sanitaire #RTLMatin avec @VenturaAlba ⬇️ pic.twitter.com/K8DnQVRqUe — RTL France (@RTLFrance) October 19, 2021

Reprise épidémique, rebond du coronavirus en France.. De quoi parle-t-on ? Pour le moment, l'inversion de la tendance épidémique est très contenue, perceptible uniquement sur certains indicateurs. Le nombre moyen de nouvelles contaminations au Covid-19, en baisse continue depuis le 15 août, a cessé de diminuer en France le 9 octobre : au plus bas il y a quelques jours avec 4 172 cas, il a augmenté d'environ 10% pour s’établir à 4 639 cas le 18 octobre. Le fait que 85,9 % des personnes de plus de 12 éligibles à la vaccination bénéficient désormais d’un schéma vaccinal complet devrait limiter les effets d'une nouvelle vague, qui pourrait être plus limitée si aucun nouveau variant capable de contourner le vaccin n'apparaît. Surtout, il est peu probable que les services hospitaliers fassent rapidement face à une montée en flèche des nouvelles prises en charge pour Covid-19. Reste que la tendance est à la hausse dans plusieurs départements, si cela dure, les autorités sanitaires envisageront des mesures de freinage en fonction du rythme avec lequel l'épidémie de coronavirus croît en France.

Dans quel département la situation est-elle la plus critique à l'hôpital ? À la date du 18 octobre, il semble que le département des Bouches-du-Rhône remporte la palme dans cette triste catégorie. 472 personnes atteintes du coronavirus y sont en effet hospitalisées, soit bien plus de patients que dans les Hauts-de-Seine (305) et en Seine-Saint-Denis (287) qui complètent ce podium. C'est également dans les Bouches-du-Rhône que l'on a recensé le plus de nouvelles admissions à l'hôpital au cours des dernières 24 heures (21, contre 14 pour la Seine-Saint-Denis et l'Essonne, et 13 pour Paris). Les Bouches-du-Rhône grimpent encore sur la première marche en ce qui concerne le nombre de malades actuellement en réanimation (119, contre 75 pour Paris et 43 pour le Rhône). Même constat du côté des nouvelles admissions en service de soins critiques. Six ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures dans les Bouches-du-Rhône, contre cinq à Paris et quatre dans le Rhône.

Quels sont les 24 départements dont le taux d'incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants ? Si l'on se base sur les taux d'incidence recensés dans les départements au 15 octobre dernier, plus d'une vingtaine de ces territoires affichaient un taux supérieur à 50 pour 100 000 habitants. En tête, la Guyane (272 cas pour 100 000 habitants), suivie de la Martinique (126) et des Bouches-du-Rhône (109). Viennent ensuite les Deux-Sèvres et Paris (85), la Lozère et le Val-de-Marne (78), les Yvelines (75), la Corse-du-Sud et le Val-d'Oise (74), la Seine-Saint-Denis (73), l'Aveyron (70), la Haute-Loire (69), l'Essonne (68), les Alpes-Maritimes (62), les Hauts-de-Seine (61), le Rhône et le Maine-et-Loire (53), la Haute-Savoie, la Vendée, les Pyrénées-Atlantiques et les Alpes-de-Haute-Provence (52), la Seine-et-Marne (51), ainsi que la Guadeloupe (50).