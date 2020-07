"Coronavirus en France : Castex et Véran appellent à la vigilance, un reconfinement évoqué"

CORONAVIRUS. Pour enrayer la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement n'exclut pas la possibilité d'un reconfinement en France, même si "la priorité, c'est encore et toujours la prévention", a déclaré le Premier ministre Jean Castex. Par ailleurs, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le remboursement intégral des tests PCR.

Alors que dans son dernier bilan quotidien sur le coronavirus, la Direction générale de la Santé s'est montrée très alarmiste (lire ci-dessous), un nouveau point complet sur l'épidémie de coronavirus en France a été dévoilé par Santé publique France, rendant compte pour sa part de l'évolution du Covid sur la semaine passée (semaine 29, du 13 au 19 juillet). Le regain d'activité du virus, évoqué par le gouvernement et par l'ensemble des services scientifiques et hospitaliers français, se confirme. Voici les points clés à retenir :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 28 et 29 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (4397 contre 3910 soit +12,5%), le taux de positivité des tests (1,2% contre 1,1%) et l'incidence des cas (6,6 cas/100 000 habitants en France et 5,5 cas/100 000 habitants en métropole, soit +27%). Ce dernier augmente désormais beaucoup plus vite que les dépistages, qui semblent plafonner (+3% entre S28 et S29). Surtout, Santé publique France indique que pour la première fois depuis le franchissement du pic épidémique en avril, l’incidence chez les personnes âgées de 75 ans et plus augmente de nouveau.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 24 juillet par Santé publique France, dans la soirée. Si le nombre d'hospitalisations en cours continue de diminuer, 1000 nouveaux cas supplémentaires ont été confirmés en 24 heures, et 10 nouveaux décès ont été enregistrés. Le dernier communiqué du ministère de la Santé précise que "la circulation virale est en nette augmentation en France avec un R à 1,3". "Avec un nombre de cas journaliers supérieur à 1 000, nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin de la période du confinement. Nous avons ainsi effacé une bonne partie des progrès que nous avions accomplis dans les premières semaines du déconfinement", précise le communiqué. Voici les derniers chiffres :

180 528 cas confirmés par PCR, soit 1130 de plus

soit 1130 de plus 30 192 décès au total, soit 10 de plus

soit 10 de plus 19 676 décès à l'hôpital, soit 10 de plus

soit 10 de plus Décès en Ehpad non communiqués

5720 hospitalisations en cours, soit 237 de moins

soit 237 de moins 410 personnes actuellement en réanimation, soit 26 de moins

soit 26 de moins 80 815 personnes sorties de l'hôpital , soit 343 de plus

, soit 343 de plus Taux de positivité des tests : 1,2%

1,2% 127 clusters en cours d'investigation, soit 7 de plus

soit 7 de plus 7 départements en vulnérabilité, soit 1 de plus (Nord)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 106 643 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres nets, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 126 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 16 admissions en réanimation.

Jean Castex s’est exprimé, vendredi 24 juillet, depuis l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le premier ministre a annoncé la mise en place d'une généralisation des dépistages à l'arrivée dans les aéroports à partir du 1er août. Seize pays "où la circulation virale est particulièrement forte" vont être classés en "liste rouge". Les passagers en provenance de ces pays devront présenter un document qui prouve qu’ils ont réalisé un test PCR négatif. En l’absence de test effectué avant le voyage, le passager devra se soumettre à un dépistage au sein de l’aéroport. En cas de refus, la personne pourra être placée en quarantaine. "Nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée", a annoncé Jean Castex. Voici la liste des 16 pays classés à risque : Emirats arabes unis, Etats-Unis, Bahreïn, Panama, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar, Inde et Oman. Ces nouvelles mesures sanitaires devront être mises en place "dans les jours qui viennent et, au plus tard, au 1er août". Par ailleurs, le Premier ministre a recommandé aux Français de ne pas se rendre en Catalogne, région la plus touchée en Espagne (270 166 cas et 28 429 morts au total dans le pays). Près de 8 000 nouveaux cas ont été recensés au cours des 14 derniers jours faisant craindre une seconde vague dans le pays.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, samedi, le remboursement intégral des tests PCR. "N'importe qui" peut "bénéficier d'un test PCR" a-t-il indiqué dans une interview au Parisien. Ces tests, qui coûtent 54 euros et qui sont "entièrement remboursés" par l'Assurance maladie, sont disponibles "sans avoir besoin d'une ordonnance et sans avoir à se justifier de la démarche ou présenter des symptômes". Le ministre a signé un arrêté qui prévoit également des renforts pour mener à bien le dépistage massif contre l’épidémie de coronavirus en France. Désormais, les pompiers, secouristes, aides-soignants et étudiants en santé sont autorisés à réaliser les prélèvements pour tester des patients potentiellement infectés par le virus. Une stratégie mise en place pour pallier le manque de bras dans les laboratoires. L'arrêté confirme aussi la distribution gratuite de masques aux Français les plus précaires, une promesse qui avait été annoncée par Olivier Véran mercredi 22 juillet. 40 millions de masques seront délivrés aux 7 millions de Français bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'État.

Par ailleurs, pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Dans un entretien accordé au Parisien, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait part de sa préoccupation face au regain de l’épidémie de Covid-19 en France, qui frappe notamment les plus jeunes. De son côté, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée d’un reconfinement, mais souhaite limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" au niveau économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés". "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

