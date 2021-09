"Coronavirus en France : circulation du virus, vaccins... ce qu'il faut savoir"

COVID. L'épidémie de Covid-19 connaît un net recul en France depuis la mi-août, même si certains territoires sont sous surveillance. Alors que la vaccination se poursuit, Sanofi a annoncé, mardi 28 septembre 2021, arrêter ses recherches pour un vaccin à ARN messager mais pourrait en mettre un nouveau sur le marché.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Une épidémie contenue qui reste sous la vigilance des autorités. Depuis plusieurs semaines, tous les indicateurs sur la circulation du coronavirus sont à la baisse en France, laissant apparaître un recul du virus dans l'Hexagone. Toutefois, les niveaux élevés du taux d'incidence dans les Bouches-du-Rhône ou encore en Seine-Saint-Denis appellent à la prudence sur une reprise de l'épidémie.

Avec 87% des personnes éligibles qui ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, la campagne de vaccination est sur les bons rails en France. Cependant, il n'y aura pas de mise sur le marché d'un vaccin français à ARN Messager (type Pfizer ou Moderna). Sanofi a annoncé mardi 28 septembre 2021 que le développement de son vaccin était suspendu pour concentrer son travail sur le développement d'un vaccin d'un autre type contre le coronavirus.

Le dernier bilan du coronavirus en France, daté du lundi 27 septembre 2021 et publié par Santé publique France, fait état de 1 309 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Un chiffre plutôt bas, mais qui se justifie du fait que le week-end, moins de tests sont réalisés et donc moins de résultats sont annoncés les lundis. 74 décès supplémentaires ont toutefois été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, on compte 7 980 patients, parmi lesquels 1 571 occupent un lit en réanimation. Pour en savoir plus sur l'épidémie, le bilan détaillé est à retrouver en bas de cette page.

Questions / Réponses

Recevoir nos alertes live !

Quand est-ce que les contraintes sanitaires seront levées ? Masques, pass sanitaire... devra-t-on vivre avec longtemps ? Depuis le début de l’épidémie, trois indicateurs ont guidé les décisions du gouvernement : le taux d’incidence, la saturation des services de réanimation et le taux de reproduction. Au niveau national en date du 24 septembre 2021 (dernières données disponibles), le taux d’incidence est descendu à 58,69 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le seuil d’alerte est fixé à 50 et la moitié des départements est en-dessous de ce seuil. Dans les hôpitaux, 31,06% des lits sont occupés au 27 septembre par des patients atteints d’une forme grave du Covid. Le gouvernement s’est fixé un seuil maximal de 30%. Enfin, le taux de reproduction (nombre moyen de personnes qu’une personne infectée peut contaminer) est de 0,72, alors que la vigilance était de mise lorsqu’il était supérieur à 1,5 (derniers chiffres publiés en date du 18 septembre). Autant d'éléments qui poussent Emmanuel Macron à envisager une levée des restrictions localement, tout en maintenant la vigilance. Pourra-t-on se faire vacciner avec un vaccin français ? Des vaccins américains, allemands, britanniques, suédois... et bientôt français ? Pas si sûr. Neuf mois après le début de la campagne vaccinale en France, aucune dose provenant d'un laboratoire hexagonal n'a été injectée. Sanofi travaille pourtant sur le sujet depuis mars 2020. Mais mardi 28 septembre 2021, le groupe tricolore a annoncé qu'il ne mènerait pas la phase 3 d'essais de son vaccin, basé sur le même principe que les vaccins Pfizer et Moderna. "Il n'y a pas de besoin de santé publique d'avoir un autre vaccin à ARN messager", a expliqué Thomas Triomphe, vice-président de la branche vaccins de Sanofi. Pour autant, Sanofi n'abandonne pas l'idée de mettre au point un traitement contre le Covid-19. En effet, le laboratoire travaille en parallèle sur un vaccin à protéine recombinante. En quoi cela consiste-t-il ? Il s'agit d'utiliser une protéine du virus, appelée "spike", comme "antigène pour aider l’organisme à reconnaître, et idéalement, combattre le virus si une personne est infectée" détaille Sanofi. La phase 3 d'essais a été lancée. Les résultats sont attendus d'ici la fin d'année. Avant une mise sur le marché s'ils s'avèrent être concluants ? Les détails sont à retrouver dans notre article. Quelle est la situation épidémiologique de ce lundi 27 septembre? Le lundi survenant juste après le week-end, lors duquel moins de tests sont réalisés, "seuls" 1 309 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, ce sont désormais quelque 6 995 628 cas qui ont été confirmés par PCR (Ehpad compris). Ce 27 septembre, 74 nouveaux décès sont à déplorer. Dans les hôpitaux, 7 980 patients Covid-19 sont comptabilisés, soit 14 de moins par rapport à dimanche. Parmi eux, 1 571 occupent un lit en réanimation. C'est six de moins que la veille. Enfin, du côté des nouveaux arrivants, on compte 343 admissions à l'hôpital lundi (+254) et 94 en réanimation (+59).

À quelle date les tests PCR deviendront-ils payants ? Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les tests PCR permettant de dépister toute personne suspectée d'avoir contractée le coronavirus sont gratuits en France. Mais le gouvernement a annoncé changer son fusil d'épaule et rendre les dépistages payants, en vue d'inciter à la vaccination. Ainsi, à partir du vendredi 15 octobre 2021, les tests PCR dits "de confort" deviendront payants, idem pour les tests antigéniques. Le prix, qui n'a pas encore été tranché, devrait varier entre 29 et 49€. Toutefois, ils resteront remboursés dans certains cas : seuls les dépistages prescrits via une ordonnance médicale pourront faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Quel est le bilan épidémiologique en France dimanche 26 septembre ? Le dernier bilan du coronavirus en France, daté du dimanche 26 septembre 2021 et publié par Santé publique France, fait état de 4 706 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. 14 décès (hors Ehpad) sont à déplorer dans les dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, 7 994 patients sont pris en charge, dont 1 577 en réanimation. Dans l'Hexagone, 30% des lits de réanimation sont occupés par des patients touchés par une forme grave du Covid. Mon ado sera-t-il soumis au pass sanitaire ? Mis en place depuis cet été en France pour faire face à l'épidémie de coronavirus, le pass sanitaire concerne jusqu'ici les personnes âgées de 18 ans et plus. Mais à partir du jeudi 30 septembre 2021, la présentation de ce document sera obligatoire pour les adolescents âgés entre 12 ans (et deux mois) et 17 ans. Ils seront ainsi tenus de le montrer qu'ils sont complètement vaccinés, qu'ils ont un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rémission du Covid-19 de moins de six mois pour pouvoir accéder aux bars, restaurants, cinémas et dans tous les lieux concernés par le pass sanitaire. Tous les détails sont à retrouver dans notre article. L'immunité collective peut-elle être atteinte ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique." Quels sont les départements les plus touchés par le Covid-19 en France ? Si la France connaît une embellie face à l'épidémie de coronavirus, tous les départements ne sont pas égaux face à la crise sanitaire, comme le rapporte Sortir à Paris. Quatre départements sont au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants : les Bouches-du-Rhône, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Combien de vaccins la France va-t-elle donner aux pays pauvres ? La France va doubler le nombre de vaccins donnés aux pays pauvres, comme le rapporte Paris Match, et donner 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19. "L'injustice, c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. À cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée – on doit aller plus vite, plus fort", a affirmé le chef de l'État français dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen, samedi 25 septembre. Quel est le troisième traitement recommandé par l’OMS ? L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement recommandé un troisième traitement contre le Covid-19, comme le rapporte Paris Match : les anticorps de synthèse de Regeneron. Attention néanmoins, car ce traitement est préconisé dans certains cas bien précis. Conçu par la société de biotechnologies Regeneron et commercialisé par le laboratoire Roche sous le nom de Ronapreve, ce traitement au coût élevé combine deux anticorps fabriqués en laboratoire, le casirivimab et l'imdevimab, détaillent nos confrères. Injectés en intraveineuse, ils sont censés épauler le système immunitaire pour neutraliser le coronavirus. Quel est le bilan épidémiologique en France ce samedi 25 septembre ? Le dernier bilan du coronavirus en France, daté du samedi 25 septembre 2021 et publié par Santé Publique France, fait état de 6 012 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, soit 133 cas de plus qu'hier et 1 402 de moins que samedi dernier. 29 décès (hors Ehpad) sont à déplorer dans les dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, 7 980 patients sont pris en charge, dont 1 571 en réanimation. Enfin, le nombre moyen en une semaine des nouvelles contaminations continue de baisser dans l'Hexagone, avec 5 728 nouveaux cas en moyenne. LIRE PLUS

En savoir plus

Le dernier bilan établi par les autorités sanitaires françaises, en date du lundi 27 septembre 2021, fait état de 1 309 cas de Covid-19 supplémentaires. C'est 3 397 cas de moins que dimanche et 206 de moins que lundi dernier. À noter que les lundis sont un jour particulier où on observe constamment un baisse du nombre de cas du fait du week-end qui le précède, et avec d'un nombre moins important de tests réalisés. Quoi qu'il en soit, la moyenne sur sept jours passe à 5 540 cas, contre 5 569 dimanche. 74 morts ont été recensés hors Ehpad au cours des dernières 24 heures. C'est 60 de plus que dimanche, mais 17 de moins par rapport à lundi dernier. Du côté de la pression hospitalière, on compte 343 nouvelles admissions lundi à l'hôpital, soit 254 de plus que dimanche, mais 30 de moins comparé à lundi dernier. Enfin, en réanimation, 94 admissions ont été enregistrées lundi, soit 59 de plus que dimanche et 20 de moins que lundi dernier. Voici tous les derniers chiffres :

6 995 628 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 1 309 de plus

116 528 décès au total (Ehpad compris), soit 74 de plus

89 693 décès à l'hôpital, soit 74 de plus

26 835 décès en Ehpad

7 980 personnes actuellement hospitalisées, soit 14 de moins

1 571 personnes actuellement en réanimation, soit six de moins

343 nouveaux admis à l'hôpital (+254) et 94 en réanimation (+59)

420 247 personnes sorties de l'hôpital, soit 276 de plus

Taux de positivité des tests : 1,24%, soit 0,02 point de moins

Taux d'incidence : 58,69 cas/100 000, soit 2,10 points de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 37, du 13 au 19 septembre, la circulation du coronavirus en France poursuit sa décrue sur l'ensemble de la métropole ainsi que dans les Antilles (Martinique et Guadeloupe). En Guyane, la situation est en revanche jugée comme "très préoccupante". Santé publique France indique également que les taux d’incidence les plus élevés concernent la Guyane, la ville de Marseille et l'île de la Martinique. Concernant les taux d'hospitalisation, ils sont les plus importants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , comme en région Île-de-France. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 73 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente.

, comme en région Île-de-France. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 73 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans plus de 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 31 août.

La mutation a été détectée dans plus de 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 31 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 37, avec 28% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 2 527 nouvelles hospitalisations de patients Covid-19 à l'hôpital et 636 nouvelles admissions en soins critiques (baisse de 32%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.