"Coronavirus en France : comment évolue la situation épidémiologique en France ?"

Selon le dernier point de Santé publique France, la situation épidémiologique liée au coronavirus continue de s'améliorer dans l'Hexagone. De plus, les indicateurs connaissent une baisse depuis une semaine.

Questions / Réponses

Recevoir nos alertes live !

Combien coûtent les dépistages depuis le 15 octobre ? A partir du 15 octobre, les tests PCR coûteront 44 euros concerne les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance. Le même public pourra effectuer un test antigénique moyennant 22 euros en laboratoire et entre 25 et 30 euros en pharmacie, à compter de la même date.

Pourquoi l'épidémie explose en Lozère ? Alors que la situation s'améliore en France, l'épidémie semble s'aggraver en Lozère. "On a un taux d'incidence qui est deux fois le seuil d'alerte, ce qui commence à être préoccupant pour notre département", alerte Mathieu Pardell, le directeur départemental de l'ARS, au micro de France Bleu. La principale cause semble être liée à l'apparition de deux clusters dans une école et dans un lycée, au début du mois d'octobre. "Les enfants ont propagé le virus au sein de la sphère familiale et de leur entourage proche", a ajouté Mathieu Pardell.

Quelle est la situation épidémique ce vendredi 15 octobre ? Voici les chiffres à retenir sur la dernière évolution de l'épidémie en France, selon Santé publique France : 6 099 cas supplémentaires = 912 cas de plus qu'hier et 1629 de plus que vendredi dernier

La moyenne 7 jours passe à 4 656 cas contre 4 423 hier, 452,9 environ de plus que la semaine dernière

34 morts en 24h (hors Ehpad) = 4 de moins qu'hier et 4 de moins que vendredi dernier

215 admis à l'hosto en 24h = 9 de plus qu'hier et 3 de moins comparé à vendredi dernier

43 admissions en réa = 1 de moins qu'hier et 9 de moins que vendredi dernier

Peut-on atteindre l'immunité collective ? Les avis divergent sur la question. Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il faut vacciner la quasi-totalité des Français afin d'atteindre l'immunité collective. "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population", avait-elle assuré sur BFM TV. Mais pour certains, la vaccination ne suffira pas. "Le vaccin est l'arme la plus adaptée contre l'épidémie, mais c'est une arme parmi d'autres. Cela ne suffit pas à empêcher la circulation du virus", avait confié à Midi Libre Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Cependant, même si l'immunité collective se rapprochait, elle reculerait indéniablement en cas d'apparition d'un nouveau variant, dont la contagiosité est plus forte. Mahmoud Zureik, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, précisait au Figaro : "Les vaccins ne permettront pas d’atteindre l’immunité collective et ne seront pas suffisants pour éradiquer le virus, mais ils restent néanmoins très efficaces pour éviter les formes graves, ce qui reste l’objectif principal en termes de santé publique."

À partir de quelle date les autotests ne seront plus valables pour le pass sanitaire ? Les autotests ne seront plus valables pour obtenir un pass sanitaire à partir de ce vendredi 15 octobre, comme l'a rappelé le ministère de la Santé la veille. Seuls les tests PCR ou antigéniques seront reconnus, avec une durée de validité de 72h qui reste inchangée, rapporte La Provence. Le gouvernement souhaite ainsi encourager les Français non vaccinés à sauter le pas.

Le masque est-il encore obligatoire à l'intérieur des bars et restaurants ? Non ! Si la mesure est un peu passée à la trappe à la fin de l'été, il est bon de rappeler que le masque n'est désormais plus obligatoire à l'intérieur de certains lieux, comme les bars et les restaurants. En effet, depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire est en vigueur dans la plupart des lieux accueillant du public. Dans les bars et restaurants, clients et salariés peuvent donc désormais faire tomber le masque, sauf avis contraire du préfet en fonction de l'évolution épidémique. Toutefois, dans certains lieux comme les trains par exemple, le voyageur devra se munir à la fois de son pass sanitaire et de son masque.

Une nouvelle vague de Covid-19 est-elle à craindre ? Première, deuxième, troisième, quatrième... et bientôt une cinquième vague ? L'épidémie de coronavirus pourrait-elle connaître un nouveau sursaut en France ? Plusieurs spécialistes alertent sur le sujet, et notamment le Pr Arnaud Fontanet. Epidémiologiste membre du conseil scientifique, il livre une vision craintive face au Covid-19. Alors que la fin de l'été a été le théâtre d'une décrut significative de l'épidémie, il a confié au Parisien "s'attend[re] à un redémarrage de l'épidémie à l'automne." En cause : la baisse des températures et le nombre encore important de personnes non vaccinées. De fait, dans son dernier point épidémiologique, Santé Publique France alerte sur l'augmentation des indicateurs dans certaines régions pour la troisième semaine consécutive.

Quels vont être les changements suite aux tests payants ? Ce vendredi, c'est la fin de la gratuité des tests de dépistage du coronavirus dits de confort. Dans de nombreux cas courants, les tests demeureront donc gratuits, mais le fait que certains tests soient payants pourrait provoquer un frein psychologique pour certains, comme le rapporte Ouest-France. Pour rappel, le but de l’opération est de limiter le nombre de tests réalisés par des personnes ne voulant pas se faire vacciner contre le Covid-19 et qui les multiplient pour avoir un pass sanitaire. Néanmoins, la notion est dure à quantifier. Il devrait y avoir un effet chez les 30-39 ans, où l’on fait le plus de tests et chez qui la couverture vaccinale est la moins forte (80,7 % tout de même), détaille le média. Ces variations seront suivies avec attention car le nombre de tests Covid-19 réalisés a une influence sur plusieurs indicateurs précoces ​de l’épidémie, qui permettent de détecter tôt des tendances.

Où en est l'épidémie en France ? L'embellie se poursuit sur le front du coronavirus en France. Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), en semaine 40, soit du 4 au 10 octobre, le taux d'incidence nationale était de 44 cas pour 100 000 habitants, contre 48 la semaine précédente. Sur cette période, 29 203 nouveaux cas ont été confirmés contre 32 395 la semaine précédente. Dans les outre-mer, on observe sur cette période une diminution du taux d’incidence en Guyane, qui reste malgré tout encore élevé. À l’échelle métropolitaine, SPF souligne par ailleurs une baisse "moins marquée des indicateurs".

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : Aisne – Allier- Hautes-Alpes- Ardennes- Aube- Aveyron- Calvados- Cantal- Charente-Maritime- Corrèze- Haute-Corse- Côte-d’Or- Côtes-d’Armor- Creuse- Deux-Sèvres- Dordogne- Doubs- Eure- Eure-et-Loir- Finistère- Haute-Garonne- Gers- Gironde- Ille-et-Vilaine- Indre- Indre-et-Loire- Isère- Landes- Loir-et-Cher- Loire- Haute-Loire- Loire-Atlantique- Loiret- Lot- Lot-et-Garonne- Maine-et-Loire- Manche- Marne- Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle- Meuse- Morbihan- Nièvre- Nord- Oise- Orne- Pas-de-Calais- Puy-de-Dôme- Pyrénées-Atlantiques- Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales- Bas-Rhin- Saône-et-Loire- Haute-Saône- Sarthe- Savoie- Seine-Maritime- Somme- Tarn- Tarn-et-Garonne- Territoire de Belfort- Vendée- Vienne- Vosges- Yonne- La Réunion- Mayotte - Ain - l'Ariège - la Charente - le Cher - la Drôme - le Gard - l'Hérault - la Moselle - le Haut-Rhin - le Var - la Haute-Vienne et la Seine-et-Marne.