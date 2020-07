"Coronavirus en France : dernier bilan, des chiffres plus complets sur le Covid"

CORONAVIRUS. Selon le dernier bilan de Santé Publique France, 7 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures, des suites du Covid-19. Retrouvez le détail des informations sur notre live dédié.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué mercredi 22 juillet par Santé publique France, dans la soirée. Si les données continuent à baisser au niveau des hospitalisations et des cas en réanimation, le nombre de clusters continue quand à lui de croître dans le pays, avec 122 foyers "en cours d’investigation". Dans les hôpitaux, on compte 7 morts de plus en 24 heures. Voici les derniers chiffres :

178 336 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 998 de plus

soit 998 de plus 30 172 décès au total (Ehpad compris), soit 7 de moins

soit 7 de moins 19 656 décès à l'hôpital, soit 7 de plus

soit 7 de plus Décès en Ehpad non communiqués

6 366 hospitalisations en cours, soit 116 de moins

soit 116 de moins 445 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de moins

soit 10 de moins 79 957 personnes sorties de l'hôpital, soit 223 de plus

soit 223 de plus Taux de positivité des tests : 1,2%

122 clusters en cours d'investigation, soit 8 de plus

soit 8 de plus 6 départements en vulnérabilité : Guyane, Mayotte, Mayenne, Finistère, Gironde, Vosges

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 106 417 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 132 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 17 admissions en réanimation.

Santé publique France a par ailleurs mis à jour ce mercredi ses données concernant la reproduction du virus, le fameux "R". Au total, neuf régions ont un nombre de reproduction supérieur à 1, contre six régions la semaine dernière. Cela signifie que dans ces régions, un malade contamine plus d'une autre personne en moyenne, autrement dit que le virus est en progression. La Bretagne reste dans le rouge, avec le taux le plus élevé, même s'il est en baisse (de 2,62 le 14 juillet à 1,87 le 21 juillet). Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine passent notamment toutes les deux au rouge avec un R en progression de 0,97 à 1,72 pour la première et de 1,37 à 1,51 pour la seconde.

Voici le nombre de reproduction du Covid-19 par région, communiqué par Santé Publique France au 21 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s'agit d'une estimation, sur 7 jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. S'il est supérieur à 1 (orange) alors un malade va contaminer en moyenne une autre personne. S'il est supérieur à 1,5 (rouge), alors un malade va contaminer en moyenne 1,5 personne, autrement dit 100 malades vont en contaminer 150 autres, ce qui signifie que l'épidémie se diffuse de manière importante.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Le ministère de la Santé précise que "cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)".

Combien de morts liés au Covid ? Qui a été le plus touché depuis mars ? Santé Publique France a rendu public ce mercredi 22 juillet un rapport sur les chiffres de la mortalité liée aux effets du coronavirus en France. Dans cette analyse, les experts estiment d'après les données dont ils disposent que 175 800 personnes sont mortes entre le 2 mars et le 31 mai en France, toutes causes confondues. C'est à partir du 9 mars que la mortalité s’est accrue, elle a atteint de +60% à la fin de ce mois, avant de "diminuer progressivement pour revenir dans les marges de fluctuation habituelle" fin avril. Pour Santé Publique France, "l'excès de mortalité" que l'on peut assez prosaïquement liée au Covid-19 "se situe entre 25 000 et 30 000 décès" : peu ou prou le bilan établi par le ministère de la Santé jusque-là à partir des décès en hôpital et en Ehpad. A noter donc : selon ce rapport, la mortalité liée au Covid-19 à domicile semble très limitée en France.

Selon le dernier "rapport d'étape" de SPF, il faut aussi envisager que le coronavirus ait accéléré un nombre important de décès, l'épidémie aurait en effet "anticipé de quelques jours à quelques semaines le décès des personnes les plus fragiles". Reste qu'il est encore très difficile d'analyser exhaustivement les données sur la mortalité à domicile, 80% des cas n'étant consignées que par papier actuellement. Sur les chiffres disponibles, il ressort que l'âge moyen des personnes décédées est de 81,3 ans.

Autre enseignement de cette étude, hors morts dus au Covid-19, la mortalité en France a diminué au début de l’épidémie, pour revenir à à un niveau sensiblement comparable, à partir de la mi-mai, à celui de l'année dernière. Il est donc établi que le confinement a permis d'éviter de nombreux décès, hors Covid, par la réduction mécanique des déplacements et des activités quotidiennes. Reste que le rapport pointe une dichotomie majeure entre hôpital et maisons de retraite : "Alors que les décès en établissements hospitaliers publics ont nettement diminué sur la période du confinement, de 15% par rapport à la moyenne des décès sur la même période des années 2018 et 2019, les décès dans les Ehpad ont progressé de 91%", peut-on lire.

