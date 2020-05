Coronavirus en France : des indicateurs de plus en plus favorables, les derniers chiffres

CORONAVIRUS. Si les derniers chiffres indiquent une légère hausse des hospitalisations, la troisième semaine de déconfinement débute avec des indicateurs plutôt favorables selon plusieurs spécialistes. Les dernières informations.

Newsletter Coronavirus Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si les données de l'épidémie en France étaient incomplètes tout au long du week-end avec l'absence de la mortalité et des cas dans les Ehpad, la tendance générale est positive. Si le déconfinement a été "réussi" selon Bruno Le Maire, la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chène confirme cette tendance sur France 2. "Les indicateurs sont plutôt très favorables. Le virus est toujours là, sa circulation reste faible. Chacun a joué son rôle pour appliquer les gestes barrières, les distances et c'est aussi cela qui crée un bilan favorable pour cette période de déconfinement." Les chiffres communiqués ce dimanche par Santé publique France prouve également que le virus est en déclin dans les hôpitaux, la tension hospitalière étant l'un des critères sur la stratégie de déconfinement du gouvernement. En détail, 17 185 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 ce lundi contre 19 361 il y a une semaine; 121 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures contre 152 il y a une semaine et enfin 1 655 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation contre 2 087 il y a une semaine. Néanmoins, la prudence est toujours le maître-mot comme l'explique Geneviève Chène. "On reste prudents. On n’a pas d’historique avec le coronavirus, c'est la première fois qu'on le rencontre, l'épidémie a apporté son lot de "surprises" comme la contagiosité de cas asymptomatiques" explique-t-elle.

Les derniers chiffres du coronavirus ont été livrés, mais partiellement, ce dimanche, la Direction générale de la Santé n'ayant pas donné les chiffres de la mortalité globale, repoussant la publication de ces données à ce lundi 25 mai 2020 au soir. Seules les données hospitalières ont été communiquées avec 36 morts de plus en 24h. Pour la première fois en plusieurs semaines, le nombre de patients actuellement hospitalisés repart à la hausse avec une très légère progression de 7 hospitalisations de plus. Le nombre de personnes en réanimation poursuit quant à lui sa baisse avec 10 personnes de moins. Voici les statistiques disponibles :

144 921 cas confirmés par PCR, soit 115 de plus

soit 115 de plus 18 022 décès à l'hôpital, soit 36 de plus

soit 36 de plus 28 367 morts au total soit 36 de plus (bilan provisoire en attendant les chiffres des Ehpad ce lundi)

soit 36 de plus (bilan provisoire en attendant les chiffres des Ehpad ce lundi) 17 185 hospitalisations en cours , soit 7 de plus

, soit 7 de plus 1 655 personnes actuellement en réanimation , soit 10 de moins

, soit 10 de moins 64 617 personnes sorties de l'hôpital, soit 70 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 100 340 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 121 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 24 admissions en réanimation.

Lire aussi